企业正在积极采用 数据产品思维 作为管理数据资产的标准实践。这一方法将数据视为具有自身生命周期、质量标准，并专注于满足消费者需求的“产品”。无论组织选择 数据网格 还是 Lakehouse 架构，我们现在将其推荐为数据管理的默认建议。

我们强调数据产品思维中的以消费者为中心的原则，以推动更大的采用率和价值实现。这意味着通过 设计数据产品，从用例出发反向工作。同时，我们专注于使用现代数据目录（如 DataHub、Collibra、Atlan 和 Informatica）捕获和管理业务相关元数据与技术元数据。这些实践提升了数据的可发现性和可用性。此外，我们将数据产品思维应用于扩展 AI 项目，创建 AI 就绪数据。这一方法涵盖了全面的生命周期管理，确保数据不仅得到良好治理并具备高质量，同时在不再需要时能够符合法律和监管要求进行退役。