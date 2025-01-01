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制造与工程

释放您制造运营的非凡潜力。

 

制造业是全球经济的支柱，推动创新并塑造我们未来的工作和生活方式。软件、数据和连接性与精密工程和执行同样重要。从克服供应链中断、整合分散系统，到解决客户体验不一致和技术平台重叠问题，在适应变化的同时保持卓越表现的压力，空前巨大。

 

在Thoughtworks，我们赋能制造商在这快速演变的格局中蓬勃发展，通过提供创新、人工智能驱动的技术解决方案，助其实现运营方方面面的现代化与优化。

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制造业是全球经济的支柱，推动创新并塑造我们未来的工作和生活方式。软件、数据和连接性与精密工程和执行同样重要。从克服供应链中断、整合分散系统，到解决客户体验不一致和技术平台重叠问题，在适应变化的同时保持卓越表现的压力，空前巨大。

 

在Thoughtworks，我们赋能制造商在这快速演变的格局中蓬勃发展，通过提供创新、人工智能驱动的技术解决方案，助其实现运营方方面面的现代化与优化。

了解Thoughtworks如何携手领先汽车制造商，运用生成式AI加速主机现代化进程。
阅读客户案例

核心能力

软件定义机器

当今的工业设备已演变为复杂的软件与数据产品。凭借在嵌入式产品领域的深厚经验及前瞻性的数据战略，我们能够提升您当前一代产品的性能，并为下一代产品奠定规模化发展的基础。

D2C渠道转型

要使D2C模式取得成功，制造商必须超越数字渠道和订阅模式——他们需要整合经销商网络、转型客户服务和产品支持，并现代化后台财务系统。我们提供全面的解决方案和实战经验，帮助您从头到尾落实D2C战略。

全面质量管理（TQM）

优质的制造产品需要最高质量的软件。 我们以提供必要的工具和技术而闻名，这些工具和技术能够在复杂环境中构建高质量的软件。

服务领域

农业

汽车行业

耐用消费品

工业设备

工业金融

供应链领域

客户案例

最新洞见

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合作伙伴

我们拥有一个经过Thoughtworks精心筛选的可靠合作伙伴网络，致力于为您提供与我们经过验证的策略和方法完美契合的顶尖技术解决方案。

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制造专家

Christine Welsch

高级副总裁；汽车与制造业务负责人

欧洲

走近Christine

Manish Sateeja



高级副总裁；汽车与制造业务负责人

北美

走近Manish

Ross Pettit

汽车与制造业务总监

北美

走近Ross

Sebastian Werner

 

数据与人工智能解决方案负责人

欧洲

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