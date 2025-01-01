制造与工程
释放您制造运营的非凡潜力。
制造业是全球经济的支柱，推动创新并塑造我们未来的工作和生活方式。软件、数据和连接性与精密工程和执行同样重要。从克服供应链中断、整合分散系统，到解决客户体验不一致和技术平台重叠问题，在适应变化的同时保持卓越表现的压力，空前巨大。
在Thoughtworks，我们赋能制造商在这快速演变的格局中蓬勃发展，通过提供创新、人工智能驱动的技术解决方案，助其实现运营方方面面的现代化与优化。
核心能力
软件定义机器
当今的工业设备已演变为复杂的软件与数据产品。凭借在嵌入式产品领域的深厚经验及前瞻性的数据战略，我们能够提升您当前一代产品的性能，并为下一代产品奠定规模化发展的基础。
D2C渠道转型
要使D2C模式取得成功，制造商必须超越数字渠道和订阅模式——他们需要整合经销商网络、转型客户服务和产品支持，并现代化后台财务系统。我们提供全面的解决方案和实战经验，帮助您从头到尾落实D2C战略。
全面质量管理（TQM）
优质的制造产品需要最高质量的软件。 我们以提供必要的工具和技术而闻名，这些工具和技术能够在复杂环境中构建高质量的软件。
服务领域
农业
汽车行业
耐用消费品
工业设备
工业金融
供应链领域
最新洞见
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