关于我们

多样性、公平性与包容性 (DEI)

多样性、公平性与包容性已植根于我们组织的基因之中。

 

我们深知，多样性能够激发创新、加强协作，并在我们的社区中产生深远影响。包容并非一项临时举措，自2010年以来，它已成为我们业务中不可或缺的一部分。通过将包容性嵌入我们所做的一切，我们努力营造一个让全球所有 Thoughtworkers 都能拥有归属感、不断成长并蓬勃发展的环境。

 

Collage of four images of Thoughtworkers laughing. Some are holding signs which mention our values: Foster a vibrant community, pursuit of excellense, amplify positive social change.
我们致力于打造一个远离歧视和偏见的职场，并为每位员工在职业生涯的各个阶段提供必要的资源和支持，助力他们释放全部潜力。在相互尊重和认可的基础上，我们的团队能够发挥最佳水平，为客户及终端用户创造具有意义的成果。
 
作为一个多元化的社区，我们共同创造非凡。
Image of 8 Thoughtworkers together smiling for a selfie.
我们的员工

性别多样性是构建一个真正反映社会的科技行业的关键。除了数字指标外，我们的承诺核心在于创造一个让每个人都感到被重视、拥有平等机会并能茁壮成长的环境。

了解更多性别包容

我们的方法

Profile picture of James Grate, a bald, black man with glasses and a beard
“由多元化团队设计和创造的技术，才能确保其服务于全社会。随着 AI 加速了技术变革的速度和范围，多元化的输入变得至关重要。我们努力将多样性、公平性和归属感融入业务的每一个环节。”
James Grate
全球社会影响主管

 

Abstract illustrations from the Global Impact Report
践行我们的使命

我们对社会影响的承诺，生动地体现在我们的日常工作以及与非营利组织和社会运动的合作伙伴关系中。我们诚邀您探索我们的《全球影响力报告》(Global Impact Report)，在该报告中，我们展示了我们在多样性、公平性与包容性 (DEI)、可持续发展以及社会变革方面所采取的举措，是如何产生切实影响并改变现状的。

全球影响力报告

社区与倡议

Two Thoughtworkers looking at a machine in an office.

残障人士与神经多样性群体

 

我们的残障融合与神经多样性社群，在Thoughtworks内部推动对残障问题及无障碍环境的理解方面发挥着关键作用。这使我们的团队能够开发出具有包容性、便于残障人士使用的技术产品。与此同时，该社群还通过内部协作优化Thoughtworks的整体运营，并积极倡导打造更具包容性的科技产业生态。

Image of Thoughtworkers gathered in an office for an LGBTQIAPN+ community meeting.

LGBTQIAPN+

 

我们为所有员工（包括 LGBTQIAPN+ 群体）营造包容的环境。各地区的员工资源小组在全球范围内协作，为影响该群体的政策和环境提供建议。

技术圈LGBTQIAPN+
Image of a Thoughtworker smiling at the camera while holding a MacBook.

性别

 

从业务领导者、技术专家到新入职员工，每个人都在支持科技行业的性别公平。通过各种网络和小组，我们致力于消除系统性障碍，支持女性和性别多样化人士 (W/GD) 的发展。

女性科技人员
Thoughtworker with their child holding a cup and looking at the computer.

心理健康

 

我们建立了一个全球支持网络，通过共同的经历和关怀将数百名员工团结在一起。心理健康对话是我们文化的一部分，领导层和团队始终将身心健康放在首位。

一分钟心理健康
Thoughtworkers gathered in an office while posing for a photo.

种族与民族

 

我们的种族与民族小组致力于放大边缘群体的声音，促进社区建设，并推动有关文化敏感性和反种族主义的讨论。

包容培训

携手共进，步履不停

 

能够因我们的努力而获得认可，我们深感自豪；但我们也深知，前方仍有许多工作等待我们去完成。让我们继续携手，砥砺前行。
了解更多我们的奖项和荣誉
  • 职场性别平等机构 (WGEA) —— 性别平等首选雇主 (EOCGE)

  • Wequity —— IT 服务行业：科技领域女性最包容组织奖

  • 2024 印度女性最友好公司 - Avtar

  • 石墙职场平等指数 - Stonewall

  • 人权战线 (HRC) —— LGBTQ+ 平等最佳职场

  • 女性最佳职场 - GPTW

阅读更多

更少

加入我们的多元化社区

开放职位