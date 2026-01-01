我们对社会影响的承诺，生动地体现在我们的日常工作以及与非营利组织和社会运动的合作伙伴关系中。我们诚邀您探索我们的《全球影响力报告》(Global Impact Report)，在该报告中，我们展示了我们在多样性、公平性与包容性 (DEI)、可持续发展以及社会变革方面所采取的举措，是如何产生切实影响并改变现状的。