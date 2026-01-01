多样性、公平性与包容性 (DEI)
多样性、公平性与包容性已植根于我们组织的基因之中。
我们深知，多样性能够激发创新、加强协作，并在我们的社区中产生深远影响。包容并非一项临时举措，自2010年以来，它已成为我们业务中不可或缺的一部分。通过将包容性嵌入我们所做的一切，我们努力营造一个让全球所有 Thoughtworkers 都能拥有归属感、不断成长并蓬勃发展的环境。
我们致力于打造一个远离歧视和偏见的职场，并为每位员工在职业生涯的各个阶段提供必要的资源和支持，助力他们释放全部潜力。在相互尊重和认可的基础上，我们的团队能够发挥最佳水平，为客户及终端用户创造具有意义的成果。
作为一个多元化的社区，我们共同创造非凡。
我们的方法
“由多元化团队设计和创造的技术，才能确保其服务于全社会。随着 AI 加速了技术变革的速度和范围，多元化的输入变得至关重要。我们努力将多样性、公平性和归属感融入业务的每一个环节。”
James Grate
全球社会影响主管
践行我们的使命
我们对社会影响的承诺，生动地体现在我们的日常工作以及与非营利组织和社会运动的合作伙伴关系中。我们诚邀您探索我们的《全球影响力报告》(Global Impact Report)，在该报告中，我们展示了我们在多样性、公平性与包容性 (DEI)、可持续发展以及社会变革方面所采取的举措，是如何产生切实影响并改变现状的。
社区与倡议
残障人士与神经多样性群体
我们的残障融合与神经多样性社群，在Thoughtworks内部推动对残障问题及无障碍环境的理解方面发挥着关键作用。这使我们的团队能够开发出具有包容性、便于残障人士使用的技术产品。与此同时，该社群还通过内部协作优化Thoughtworks的整体运营，并积极倡导打造更具包容性的科技产业生态。