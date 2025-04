Engenharia de prompt se refere ao processo de projetar e refinar prompts de modelos de IA generativa para produzir respostas de alta qualidade e contextualizadas. Isso envolve a elaboração de prompts claros, específicos e relevantes para tarefas sob medida ou aplicações, para otimizar a saída do modelo. À medida que as capacidades dos modelos de linguagem de grande porte (LLMs) evoluem, particularmente com o surgimento dos modelos de raciocínio, as práticas da engenharia de prompt devem também se adaptar. Baseado em nossa experiência em geração de código com IA, nós observamos que o few-shot prompting pode ter uma performance inferior ao zero-shot prompting quando trabalhado com modelos de raciocínio. Adicionalmente, o amplamente utilizado chain-of-thought (CoT) pode degradar a performance de modelos de raciocínio — provavelmente porque a aprendizagem por reforço já tem ajuste fino embutido no macanismo CoT.

Nossa experiência prática está alinhada com as pesquisas acadêmicas, que sugerem que “modelos avançados podem eliminar a necessidade de engenharia de prompt na engenharia de software.” No entanto, técnicas de engenharia de prompt tradicionais ainda desempenham um papel crucial na redução de alucinações e na melhoria da qualidade das respostas, especialmente considerando as diferenças em tempo de resposta e custos de token entre modelos de raciocínio e LLMs genéricos. Ao construir aplicações de agente, nós recomendamos a escolha estratégica dos modelos com base nas suas necessidades, enquanto continua a refinar seus modelos de prompt e técnicas correspondentes. Encontrar o equilíbrio certo entre desempenho, tempo de resposta e custo de token continua sendo essencial para maximizar a eficácia dos LLMs.