Grafana Loki是一个受 Prometheus 启发的横向可扩展，高可用的多租户日志聚合系统。Loki 只对日志的元数据进行索引，并把它当做日志流的标签集，而日志数据本身则储存在像 S3, GCS 或 Azure Blob Storage 这样的块存储方案中。这样做的好处是 Loki 比竞争对手的运维复杂度更低，同时也降低了存储成本。正如你所期待的那样，它与 Grafana 和Grafana Alloy深度集成，即使其他的日志采集机制也被支持。

Loki 3.0 引入了对原生OpenTelemetry的支持，这使得与 OpenTelemetry 系统的数据摄入与集成如配置一个端点一样简单。此外，它还提供了高级的多租户功能，例如通过 shuffle-sharding 的方式实现各租户间的隔离，避免异常的租户(比如正在执行高负载查询或者出现故障)影响到集群中的其他租户。如果你还没有关注 Grafana 生态系统的最新发展，现在正是个好时机——它正在快速地演进。