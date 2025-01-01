发展历程
Thoughtworks 成立于 1993 年，如今已从一个小团队发展成为在 18 个国家拥有 10,000+ 多名员工的全球领先的软件及咨询公司。我们拥有专业卓越的跨职能团队，汇集了大量战略专家、开发人员、数据工程师和设计师，30 多年来，他们为全球各地的众多合作伙伴倾力服务。
Thoughtworks 首创“分布式敏捷”概念，我们深知如何集全球团队之力大规模交付卓越的软件。如今，我们致力于帮助客户开启流畅数字化之路，提升公司应变能力，引航未来征程。
核心价值观
全局优先 | 果敢无畏 |多元包容 | 发展培养 | 正直诚信 | 好奇探索|
追求卓越 | 自主团队
Thoughtworks 满怀自豪与热忱地投身工作，努力使公司自身和整个行业对我们所服务的社会更加包容、有所广益。因此，我们的员工全部以真实的自我全力投入工作。我们憎恶并且拒绝歧视和不平等现象，倡导多元化。我们各具特色，互相鼓励，互相支持。我们欣赏诚实和坦率的品格。我们关注思想、看重从事正确的事情，而无关外表和背景。为世界各地的客户所面临的种种挑战寻求技术解决方案，是我们共同的核心目标。
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