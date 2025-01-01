核心价值观

全局优先 | 果敢无畏 |多元包容 | 发展培养 | 正直诚信 | 好奇探索|

追求卓越 | 自主团队

Thoughtworks 满怀自豪与热忱地投身工作，努力使公司自身和整个行业对我们所服务的社会更加包容、有所广益。因此，我们的员工全部以真实的自我全力投入工作。我们憎恶并且拒绝歧视和不平等现象，倡导多元化。我们各具特色，互相鼓励，互相支持。我们欣赏诚实和坦率的品格。我们关注思想、看重从事正确的事情，而无关外表和背景。为世界各地的客户所面临的种种挑战寻求技术解决方案，是我们共同的核心目标。