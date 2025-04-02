我们一起创造非凡影响

科技行业的工作可能重复而不复杂。但是，谁愿意仅仅满足于沉闷和乏味呢？ 绝对不是我们，也不是你。30年来，Thoughtworkers 一直被鼓励打破陈规，因为单纯的日复一日从开始就不适合我们。值得骄傲的是，宝贵的反馈和意见使我们成为了 Great Place to Work-Certified™ 认证企业。 因此，如果您想通过共同产生非凡的影响来改变您的生活、职业和世界，这里将会是您的绝佳选择。