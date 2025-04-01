驾驭数据疆界

大数据一直是行业关注的核心，但在本期技术雷达的讨论中，焦点不再仅仅是数据的规模，而是如何处理丰富而复杂的数据。随着非结构化数据在企业中的日益普及和重要性，如何有效管理和包装这些数据，使其能够成功应用于 AI 技术、客户分析等领域，已成为当今企业发展的关键。

这一趋势在多个雷达条目中得到了体现：从矢量数据库工具到分析产品（如 Metabase），令人惊叹的是，软件生态系统的驱动力越来越多地来自于我们对数据的需求和期望。但这不仅仅是关于工具的讨论——在本期中，我们还关注到 数据产品思维，这一框架鼓励团队将产品思维的原则应用于数据生态系统中的分析部分。数据产品思维的兴起在某种程度上反映了长期以来如何正确利用数据这一持续挑战（早在 AI 崛起之前，这个议题就已被广泛讨论）。如今它走到聚光灯下（并进入我们的雷达讨论），表明数据管理的重要性正前所未有地凸显。如果没有足够的数据纪律，组织可能会在创新中遇阻，甚至在中长期内面临商业竞争劣势。