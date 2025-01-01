产品及服务
Thoughtworks是一家开拓性的全球技术咨询公司，致力于整合战略、设计和软件工程的最佳实践，为有远大抱负的企业提供稳固的基础，助力它们蓬勃发展。
三十年来，我们一直引领着技术创新的潮流，今天，我们是AI驱动的软件和数据工程领域的领导者。我们运用丰富的实战经验，帮助客户更好地应对变革；利用数据和人工智能的力量开启新的价值来源；创建与业务目标紧密契合的适应性技术平台；并在大规模范围内快速设计、交付和演进市场领先的产品和体验。
我们的方案
设计与交付无缝化、个性化及前瞻性体验，驱动用户参与度、品牌忠诚度与业务需求增长
加速产品创新进程、降低风险并打造以客户为中心的高效解决方案，同时赋能团队实现持续创新力与产品长效卓越性。
将数据资产转化为创新驱动力、智能决策引擎和可扩展人工智能解决方案，我们的 “数据即产品 ”方法论为企业带来持久的竞争优势。
从概念到落地，我们推动人工智能实验向可扩展的解决方案演进，深度契合企业的战略目标，依托我们的人工智能能力和数据专业知识提供支持，构建可验证的价值闭环。
通过消除流程摩擦、提供数据驱动的透明洞察，并运用人工智能技术加速交付周期与释放可量化的价值，重塑软件工程范式。
帮助企业实现目标导向的现代化转型——克服传统大型机等遗留限制，达到降本增效、加快创新及构建面向未来的平台。
通过主动式人工智能驱动的方法和持续现代化改造，重新定义托管服务，以减少技术负债、提高投资回报率，助力您的企业实现 IT 战略与与业务目标的高度协同。
“Thoughtworks是我们最值得信赖的合作伙伴之一。它们是我们思考、构建和交付软件的关键部分。”
Jeremy Burton
Hipages Group 首席技术官
杰出的员工
遍布于19个国家
在技术咨询领域
我们所做的一切都以客户为中心，包括我们的合作伙伴关系。我们与选定的合作伙伴合作，提供各种解决方案，以满足客户的需求和愿望。我们将全球影响力与本地联系相结合，利用我们值得信赖的合作伙伴网络，加速为客户提供服务的规模、速度和成果。
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