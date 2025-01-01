Thoughtworks是一家开拓性的全球技术咨询公司，致力于整合战略、设计和软件工程的最佳实践，为有远大抱负的企业提供稳固的基础，助力它们蓬勃发展。

三十年来，我们一直引领着技术创新的潮流，今天，我们是AI驱动的软件和数据工程领域的领导者。我们运用丰富的实战经验，帮助客户更好地应对变革；利用数据和人工智能的力量开启新的价值来源；创建与业务目标紧密契合的适应性技术平台；并在大规模范围内快速设计、交付和演进市场领先的产品和体验。