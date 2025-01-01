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生成式人工智能（AIGC）可以彻底改变软件开发。它具有驱动软件开发人员显著提高生产力的能力，可以加快创新周期和上市时间。然而，如果将其狭窄地视为仅仅是代码生成工具，其潜在影响可能会受到严重削弱。不幸的是，这种观点并不少见；它建立在对AIGC和软件开发实践的误解之上。