DAMO™ 管理服务：为您的关键数字应用提供动力，为您的业务创造更多可能
数字应用管理和运营
您在数字应用上投资巨大，您的业务依赖于它们的成功运作并满足不断变化的客户需求。然而，维护它们需要在成本降低和价值最大化之间保持微妙的平衡。传统的托管应用服务通常采用一种被动的“破损和修复”方法，会导致技术债务的积累。这可能导致系统故障和安全漏洞，并且会严重阻碍创新。
Thoughtworks的AI驱动的DAMO™ 管理服务不仅仅能维护您的应用程序。我们还能帮助您持续增强和改进这些应用程序，同时提供比劳动密集型托管服务提供商高出十倍的生产力。您将得到——成本降低、技术债务减少，以及应用程序、业务目标和市场需求之间的持续对齐。
数字应用管理和运营
您在数字应用上投资巨大，您的业务依赖于它们的成功运作并满足不断变化的客户需求。然而，维护它们需要在成本降低和价值最大化之间保持微妙的平衡。传统的托管应用服务通常采用一种被动的“破损和修复”方法，会导致技术债务的积累。这可能导致系统故障和安全漏洞，并且会严重阻碍创新。
Thoughtworks的AI驱动的DAMO™ 管理服务不仅仅能维护您的应用程序。我们还能帮助您持续增强和改进这些应用程序，同时提供比劳动密集型托管服务提供商高出十倍的生产力。您将得到——成本降低、技术债务减少，以及应用程序、业务目标和市场需求之间的持续对齐。
价值收益
提高十倍生产力
自动化IT管理，利用人工智能的力量不断优化您的应用程序，并保持低廉的运行成本。
持续演进您的应用程序
利用人工智能的见解，迭代地改进您的应用程序，延长其寿命，并保持领先地位以超越竞争对手。
在几周内快速启动云托管服务
借助经过验证、可重复的解决方案简化和优化云基础架构管理，使部署变得非常简单。
全天候提高生产力和响应能力
我们的“fllow the sun”业务模式利用时区优势，从全球人才库提供全天候支持。
我们的人工智能驱动服务
应用管理服务
我们结合领先的人工智能能力和专业的工程知识，根据您的业务目标不断演进您的应用程序，提供最佳性能和灵活性。
基础设施管理服务
我们的专家能够打造弹性、安全的云基础设施基础，提高运营效率，并支持数据驱动的决策制定。