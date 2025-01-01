数字应用管理和运营

您在数字应用上投资巨大，您的业务依赖于它们的成功运作并满足不断变化的客户需求。然而，维护它们需要在成本降低和价值最大化之间保持微妙的平衡。传统的托管应用服务通常采用一种被动的“破损和修复”方法，会导致技术债务的积累。这可能导致系统故障和安全漏洞，并且会严重阻碍创新。



Thoughtworks的AI驱动的DAMO™ 管理服务不仅仅能维护您的应用程序。我们还能帮助您持续增强和改进这些应用程序，同时提供比劳动密集型托管服务提供商高出十倍的生产力。您将得到——成本降低、技术债务减少，以及应用程序、业务目标和市场需求之间的持续对齐。