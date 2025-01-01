Thoughtworks 隐私政策

本《隐私政策》披露了我们如何收集、使用和保护您的个人数据。

本《隐私政策》适用于 Thoughtworks® 通过其网站www.thoughtworks.com 收集的个人数据，或如下所述在其业务过程中通过其他方式收集的个人数据。

1. 控制者

负责的数据控制者是：

Thoughtworks, Inc., 200 E Randolph St, 25th Floor, Chicago, Illinois 60601, USA；电话：+1312 373 1000；邮箱：contact-us@thoughtworks.com；网站：www.thoughtworks.com

1.1 隐私数据保护商 (DPO)

我们的隐私数据保护商是 Erin Francis Nicholson。 如果您对本隐私政策有任何疑问，您可以通过电子邮件 privacyofficer@thoughtworks.com 与之联系。

2. 基本信息

在 Thoughtworks 开展业务和提供服务的过程中，Thoughtworks 将收集个人数据，以便开展其业务、提供其服务、对其服务开展营销活动、以及履行其法律义务。同样，我们也可能出于其他目的收集个人数据，并在收集个人数据时向您更详细地说明这些目的。

您可以拒绝向我们提供您的部分或全部个人数据；但这可能会限制我们与您交互的方式，包括为您提供我们的服务。

您的权利

您拥有以下权利：

访问权：您有权索取您的个人数据的副本。

更正或删除权：您有权更正不正确的个人数据，或在某些情况下要求删除您的数据。

限制处理权：如果满足某些要求，您有权暂时阻止进一步处理。

反对权：您有权在某些情况下反对处理。

数据可移植性权利：您有权以机器可读格式接收您的个人数据，以便在满足某些要求的情况下将其转发给其他控制者。

您可以通过发送电子邮件至 privacyofficer@thoughtworks.com 向我们提出要求

在不影响任何其他行政或司法补救措施的情况下，如果您认为处理您的个人信息违反了适用的数据保护法律和法规，您有权向监管机构提出投诉，特别是在您的常居地、工作地点或涉嫌侵权的地点。如果您不确定您的监管机构，请参阅此索引。

3. 日志文件

我们通过互联网访问日志收集个人数据。当您访问我们的网站时，您的互联网地址会被自动收集并保存在我们的互联网访问日志中（即服务器上的日志文件）。我们还会记录您在 thoughtworks.com 中访问的页面的 URL、此类访问的时间和日期、您使用的计算机硬件和软件的相关信息。

此信息可能包括互联网协议（IP）地址、浏览器类型和版本、互联网服务提供商（ISP）、引用/退出页面、操作系统、日期/时间戳、和/或点击流数据、访问次数、您访问的我们的网站所经过的网站（来源地址），以及您的系统通过我们的网站访问的页面。

这些数据的处理对于我们网站的服务提供和安全保障是必要的。我们不会将此数据链接到个人。在为上述目的对数据进行处理后，将删除数据。

4. 联系我们

我们的网站提供多种联系表格，您可通过电子方式使用这些表格与我们联系。为了能处理您的请求，请务必向我们提供一个有效的电子邮件地址。此外，我们会存储您的 IP 地址和您的请求时间，以防止我们的联系表格被滥用。或者您可以通过上述电子邮件地址与我们联系。如果您使用这些渠道之一，则传输的个人数据将被作为数据控制者的 Thoughtworks 自动存储，以与您进行联系。

在某些情况下，我们可能会要求您提供更多信息，例如姓名、职业、地址或电话号码。

5. 在我们的网站上注册

如果您使用我们的网站注册某些服务或活动，或下载电子书，或使用我们任一联系表格提交消息，您将被要求提供个人数据。在相应的注册表格中插入的信息将被传输至数据控制者 Thoughtworks 。这是为您提供相应服务所必需的。

我们网站上托管的所有注册表格均由我们的服务提供商提供和管理。此服务提供商为 Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Ireland（简称“ Marketo ”）。您提供的个人数据将由 Marketo 代表我们收集和存储，并与 Thoughtworks 公司集团内基础处理相关的实体共享，并受 Thoughtworks 的约束，确保 Thoughtworks 实体之间达成适当的协议，其中包括但不一定限于欧盟/欧洲经济区实体与非欧盟/欧洲经济区实体之间任何转移的示范条款协议（请参阅 https://www.thoughtworks.com/contact-us 上的 Thoughtworks 各实体办事处列表。）



此外，Marketo 使用功能性 cookies 以进行分析。与 Marketo 处理有关的任何非欧盟/欧洲经济区转移您的个人数据均受《标准条款协议》保护。在您注册后，您的 IP 地址、注册日期以及注册时间将被收集。这使我们能够防止我们的服务被滥用。

6. 求职申请

我们的网站提供求职机会。如果您通过网站求职提供了您的个人数据（包括联系方式、经验、角色等）或提供（请求的或未经请求的）特殊类别的个人数据，则在申请表中填写或以其他方式提供的信息（例如，简历中包含的信息）将传输至数据控制者 Thoughtworks 。

请注意，申请表将由我们的服务提供商提供和管理。此服务提供商为 Greenhouse Software, Inc., 110 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10011, USA, www.greenhouse.io（简称“Greenhouse”）。因此，Greenhouse 将代表我们收集和存储您提供的个人数据，并与处理您申请的相应 Thoughtworks 实体共享。

与 Greenhouse 处理相关的任何非欧盟/欧洲经济区的个人数据均受有关将个人数据传输到第三国的标准条款协议管控。

在您在工作申请门户网站上注册时，您的 IP 地址、注册日期以及注册时间将被收集。这使我们能够防止我们的服务被滥用。

7. 未经请求的特殊类别的个人数据

除了您在 Thoughtworks 申请工作时提供的信息之外，我们通常不会通过本网站请求收集特殊类别的个人数据。

“特殊类别的个人数据”包括隐私法确定需要特殊处理的各类个人信息和数据，包括在某些情况下需要获得明确同意的个人信息和数据。这些类别可能包括揭示种族或民族血统、政治观点、宗教、哲学信仰或工会会员身份的个人数据、基因数据、生物特征数据、有关健康的数据或有关性取向的数据。

因此，我们建议您在未经请求的情况下，不要提供任何敏感个人数据。Thoughtworks 使用 HTTPS 或其他适当的技术和组织措施来保护通过其网站传输的个人数据。

8. 时事通讯

我们可能通过您输入的电子邮件地址向您提供机会以注册定期电子邮件时事通讯服务。在某些情况下，我们可能会要求您提供更多信息，例如姓名、职业、地址或电话号码。

如果您订阅我们的定期电子邮件时事通讯服务，您的 IP 地址以及数据和订阅时间将被数据控制者 Thoughtworks 收集和存储。这使我们能够防止我们的服务或订阅者的电子邮件地址被滥用。此数据仅用于分发时事通讯。您可以随时按照每个时事通讯服务中包含的取消订阅说明终止订阅。

9. 博客

我们的网站提供可公开访问的博客。您应注意，您在这些区域提供的任何信息都可能被其他人阅读、收集和使用。我们的主要博客频道由我们内部管理，个人博客频道由第三方应用程序 Feedly 管理。Feedly 是一项由如下公司提供的服务，可能需要您注册才能发表评论：Feedly, Inc. 285 Hamilton Avenue, Suite 250, Palo Alto, CA 94301, https://feedly.com/i/welcome （简称“ Feedly ”）。Feedly 是一款为各种网络浏览器和移动设备开发的新闻聚合应用程序，可运行于 iOS 和 Android 系统，它也可以是一项基于云的服务。它汇集了来自各种在线来源的新闻，用户可进行自定义并与他人共享。我们在我们的网站上使用 Feedly 对 Thoughtworks 员工和校友撰写的博客进行汇总展示。我们还在页面上显示 Feedly 控件，单击它可打开 Feedly 应用程序。您可在此处查找有关 Feedly 隐私惯例的更多信息。

10. 感言

我们还会在我们的网站上展示客户认可，以及对服务满意的客户的感言。经您许可，我们可能会发布您的感言以及您的姓名。

11. Cookies（一般信息）

Thoughtworks 的网站使用 cookies 来保存和检索有关您访问我们网站的信息。Cookies 是软件的小文件，用于保存和检索有关您访问网站或应用程序的信息。它们存在于您的互联网浏览器中，以帮助浏览器记住您的偏好和以前的活动。您可以在 www.allaboutcookies.org 上找到有关 cookies 的更多信息。

我们和我们的合作伙伴（例如营销合作伙伴、关联公司或分析提供商）使用 cookies 和日志文件来分析趋势、管理网站、跟踪用户在网站上的活动、收集我们用户群相关的人口统计信息。我们可能会收到我们的合作伙伴对这些技术的使用的汇总匿名报告。我们还使用这些数据来提供网站内容、确保我们信息技术系统的功能性以及优化我们的网站。日志文件的数据将与您的其他个人数据分开存储。

用户可以在个人浏览器的维度上控制和拒绝使用 cookies。安装的 cookies 可以删除。如果您过去曾访问过我们的网站并希望更改您的 cookies 首选项，请先从您的浏览器中清除 cookies ，然后更新您的 cookies 首选项。如果您拒绝 cookies，您仍然可以使用我们的网站，但您使用我们网站的某些功能或区域的时候可能会受到限制。您可以在这里更改您的 cookies 设置。

当您访问我们的网站时，将在您的浏览器中设置以下类别的 cookies：

11.1 绝对必要的 cookies

这些 cookies 是必不可少的，以便您能够自由访问网站各个部分并使用其特性。如果没有这些 cookies 服务，将无法提供您所要求的服务。

11.2 注册访客 cookies

为每个注册用户提供的唯一标识符，在您访问和返回网站时匿名识别您。

11.3 性能 cookies

这些 cookie 收集信息，以便我们可以分析访问者如何使用我们的网站。 这些 cookie 收集的所有信息都是匿名的，仅用于改进我们网站的工作方式。

11.4 功能性 cookies

这些 cookies 允许网站和应用程序记住您的选择（例如您的用户名或您所在的地区），并提供增强的、更个性化的功能。

我们可能会使用从功能性 cookies 收集到的信息来识别用户行为并根据用户个人资料提供内容。这些 cookies 无法跟踪您在其他网站上的浏览活动。它们不会收集有关您任何可用于广告，或记录您在我们网站之外的 Internet 上的位置的信息。

11.5 定向 cookies

为了使我们的网站服务保持相关性、易用性和时效性，并了解我们服务的好处，我们使用网页分析服务来帮助我们了解人们如何使用该网站。

Cookies 允许网页分析服务识别您的浏览器、设备或 IP 地址，例如识别您之前是否访问过我们的网站、您之前查看或点击过的内容以及您是如何找到我们的。该信息仅用于统计，可帮助我们分析用户活动模式、用户兴趣并开发更好的用户体验。

12. 第三方应用程序

根据本《隐私政策》规定，我们将尊重和保护您的隐私。我们只会以本《隐私政策》中描述的方式与第三方共享您的个人数据——并且不会出售您的个人数据。

只有在您明确同意或根据适用法律进行处理的其他合法依据的情况下，Thoughtworks 才会与第三方共享您的个人数据，尤其是与非 Thoughtworks 的各方。

与我们共享您的个人数据的非 Thoughtworks 各方的类别的供应商包括，例如主机和云服务提供商、营销和邮寄机构，以及参与履行我们对客户的合同义务的分包商。

12.1 CloudFront

亚马逊 CloudFront 是如下公司提供的一项网络服务：Amazon Web Services, Inc.，P.O.Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, http://aws.amazon.com （简称“CloudFront”），可为用户提供静态或动态网页内容加速，例如.html、.css、.js 和图像文件。CloudFront 通过称为边缘站点的全球数据中心网络提供内容。当用户请求 CloudFront 提供的内容时，用户将被路由到延迟最低（时间延迟）的边缘站点，以便以最佳性能提供内容。

如果内容已经存在于延迟最低的边缘站点，CloudFront 会立即传送内容。

如果内容不在该边缘站点， CloudFront 会从已识别的 Amazon S3 存储桶（我们在其中托管网站资产）或 HTTP 服务器（在我们的示例中为我们在 Rackspace 中的生产 Web 服务器）中检索它作为内容最终版本的来源。

CloudFront 捕获有关每个请求的信息，这些信息包含以下信息的系统日志：IP 地址、纬度/经度、国家、日期和时间。有关 AWS 隐私实践的更多信息，请访问 https://aws.amazon.com/privacy/

12.2 Facebook conversion pixels（Facebook 转换像素）

我们在我们的网站上使用如下公司提供的“Custom Audience pixel”（自定义受众像素）服务： Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA（简称“Facebook”）在它的帮助下，我们可以跟踪用户在看到或点击 Facebook 广告后的行为。这使我们能够出于统计和市场研究的目的监控 Facebook 广告的有效性。以这种方式收集的数据对我们来说是匿名的，这意味着我们无法看到单个用户的个人数据。但是，这些数据由 Facebook 保存和处理。根据 Facebook 的数据政策，Facebook 可以将此数据与您的 Facebook 帐户进行关联，并将其用于自己的广告。如需查看该政策，可访问 https://www.facebook.com/about/privacy/。您可以允许 Facebook 及其合作伙伴在 Facebook 内外投放广告。出于这些目的，cookies 也可以保存在您的设备上。



如果您想撤回您的同意，请点击这里 https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

12.3 Google 分析

我们的网站使用 Google 分析，这是如下公司提供的网页分析服务： Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, www.google.com（简称“Google 分析”或 “Google”）。Google 分析使用存储在您计算机上的 cookies，以便分析您对网站的使用情况。这些 cookies 生成的信息，例如您访问我们网站的时间、地点和频率、包括您的 IP 地址，会传输到并储存于 Google 在美国的站点。

在使用 Google 分析时，我们的网站使用了“ anonymizeIp ”扩展名。在此过程中，Google 会在将您的 IP 地址从欧盟/欧洲经济区成员国转移之前对其进行缩写并匿名化。谷歌使用这些信息来分析您如何使用我们的网站，为我们编写互联网活动报告并提供与我们网站相关的其他服务。

如果法律要求或第三方代表 Google 处理这些数据，Google 也可能将此信息传输给第三方。Google 声明绝不会将您的 IP 地址与 Google 持有的其他数据相关联。您可以通过相应地调整浏览器软件上的设置来阻止安装 cookies ，如本《隐私政策》中其他部分所述。但是，您应该知道，这样做您可能无法使用我们网站的所有功能。

Google 分析还为大多数当前浏览器提供了一个停用插件，让您可以更好地控制 Google 可以在您访问的网站上收集哪些数据。该插件告诉 Google 分析使用的 JavaScript (ga.js) 不要将有关网站访问的任何信息传输到 Google 分析。但是，Google 分析提供的浏览器停用插件不会阻止信息传输给我们，或传输给我们可能使用的其他网页分析服务。

Google 分析还使用称为网络信标（有时称为单像素 gif）的电子图像，并与 cookies 一起使用来编译汇总统计数据，以分析我们网站的使用情况。

您可以在以下链接中找到关于如何安装上述浏览器插件的更多信息： https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en







12.4 Google 标签管理器（GTM）

Google 标签管理器（GTM”） 是一个标签管理系统，管理用于跟踪和分析网站的 JavaScript 和 HTML 标签。标签是小代码元素，除其他功能以外，用于衡量流量和访问者行为：了解在线广告和社交渠道的影响；为目标群体设置再营销和定位；以及测试和优化网站。GTM 使我们可以更轻松地集成和管理我们的标签。我们在我们的网站上使用 GTM 以包含以下跟踪工具：

● Google 分析

● Marketo Munchkin

● Facebook Conversion Pixels

● Twitter tailored audience

如果您执行了停用，GTM 会将此停用考虑在内。有关 GTM 隐私惯例的更多信息，请访问https://policies.google.com/privacy?hl=en。有关条款，请访问 https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

12.5 Greenhouse Tracking Links

当您通过我们的 Greenhouse 表格提交工作申请时，我们会获取您的一些信息，并且在收集信息的时候告知您。我们在一些营销活动中使用“Greenhouse Tracking Links”（Greenhouse 跟踪链接），为附加到我们职位发布信息的入站链接的 URL 参数。提交工作申请后，Greenhouse 会获取此参数，并能够确定将您定向到该职位发布信息的广告或促销渠道。Thoughtworks 可以据此判断哪些渠道最有效。

12.6 Libsyn

Libsyn（https://libsyn.com/）是一个音频托管服务和发布工具。

5001 Baum Blvd., Suite 770, Pittsburgh, PA 15213

我们使用 Libsyn 在 Apple Podcasts、Spotify、Google Play 和其他平台上托管面向外部的播客。我们还将 Libsyn 生成的网络播放器嵌入到我们的播客登录页面。

更多关于 Libsyn 的隐私政策，请访问： https://libsyn.com/privacy-policy/

12.7 LinkedIn Insight Tags（领英洞见标签）

我们在我们的网站上如下公司提供的“LinkedIn Insight Tag”（领英洞察标签）服务： LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA（简称“领英”）。它帮助为我们提供有深度的活动报告，以及针对我们网站访问者提供看法。它还可以用于跟踪转化、对网站访问者进行重新定向，以及提供针对会员与我们在领英上的广告互动的更多见解。

LinkedIn Insight Tag 可以收集关于会员访问我们网站的数据，包括 URL、来源地址、IP 地址、设备和浏览器特征（用户代理），以及时间戳。这些数据被加密，IP 地址被截断，成员的直接标识符在 7 天内被删除，以此对数据进行匿名化处理。剩余的匿名化数据在 90 天内删除。

领英不会与我们共享个人数据，它仅提供关于网站受众和广告效果的汇总报告。领英还针对网站访问者提供重定向功能，使我们能够使用这些数据在我们的网站上展示个性化广告，但无需识别会员。领英会员可以通过其帐户设置控制将其个人数据用于广告目的。

以上内容符合领英条款和 cookies 政策。

12.8 LinkedIn SlideShare（领英幻灯片分享）

LinkedIn SlideShare （领英幻灯片分享）是如下公司提供的基于 Web 2.0 的幻灯片托管服务：LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA, www.linkedin.com。用户可以以私密的或公开的方式，上传以下文件格式的文件：PowerPoint、PDF 或 OpenDocument 演示文稿。然后可以在网站内、手持设备上或嵌入其他站点上查看幻灯片。在我们的网站上，LinkedIn Slideshare 提供的插件主要用来共享演示文稿和 PDF。

关于使用 LinkedIn Slideshare 的插件（以及 LinkedIn 产品提供的所有插件），请参阅 LinkedIn Slideshare 的隐私政策声明：“当您访问或以其他方式使用我们的服务时，我们会记录使用数据，包括使用我们的网站、应用程序和平台技术（例如，我们的站外插件），例如当您查看或点击内容（例如，学习视频）或广告（在或不在我们的网站和应用程序上）、执行搜索、安装或更新我们的移动应用程序之一、分享文章或申请工作。我们使用登录信息、cookies、设备信息和互联网协议（“IP”）地址来识别您的身份并记录您的使用情况。”有关领英隐私惯例的更多信息，请访问 https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

12.9 Marketo Munchkin

我们使用 Marketo 的第三方营销软件来发送我们的电子邮件。这项服务由如下公司提供： Marketo, Inc., 901 Mariners Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA 94404 USA, www.marketo.com（简称“Marketo”）我们使用可识别的 Marketo cookies 作为跟踪的一种方式，以便我们获取关于电子邮件打开率、点击率以及网站上跟踪活动的信息。对于注册用户，这些数据可能会链接到您的用户个人资料。

可以在此处找到有关 Marketo 隐私和 cookies 政策的更多信息。

工作原理是什么？

我们在我们的网站上嵌入了一个 Munchkin Javascript 代码段。当访问者访问某个网站时，我们会在访问者的网络浏览器中放置一个 cookie（如果浏览器中还不存在 cookie），并向我们的服务器发送有关该访问者的网络活动的消息。它是第一方 cookie，仅对我们可见。

Munchkin 捕获什么信息？

在访问某个页面上时，Munchkin 会自动收集以下信息：

● 页面访问量

● 链接点击量

● IP 地址

● 来源地址

●我们的 cookie ID

如果您不希望我们将此 cookie 放置在您的网络浏览器中，您可以通过单击浏览器中的不跟踪（DNT）功能来选择退出。这可以防止跟踪您的浏览器和设备。

12.10 Salesforce

Salesforce.com, Inc.（通常缩写为 SF 或 SFDC）是一家基于云的美国软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。Salesforce 是 Salesforce 平台内的主要企业产品。它为公司提供案例管理和任务管理的界面，以及一个对重要事件进行自动路由和升级的系统。Salesforce 客户门户可让客户可以跟踪自己案例，提供一个社交网络插件，使用户能够在社交网站上进行关于其公司的交流，并提供分析工具和其他服务，包括电子邮件提醒、谷歌搜索，以及访问客户的权益内容和合同。

出于我们的营销目的，存储在 Marketo 中的个人数据会传递给 Salesforce，由我们的销售团队查看和管理。

有关的更多

Salesforce 的隐私惯例的信息，可访问 https://www.salesforce.com/in/company/privacy/

12.11 Drift Email

Siftrock 是一家 Drift.com 公司，总部位于 625 1st Avenue Suite 300 Seattle, WA 98104 United States。该公司管理和挖掘营销电子邮件回复，以提升数据库洁净度和可传递性，并为营销自动化提供电子邮件回复管理。

Siftrock 使我们能够解析营销团队收到的直接电子邮件，并更新 Marketo 和 Salesforce 中的发件人信息。有关 Siftrock 收集和处理用户信息的政策的详细信息，请访问 https://siftrock.com/about/privacy/

12.12 SoundCloud

SoundCloud 是由如下公司提供的在线音频分发平台： SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Germany, c/o JAG Shaw Baker, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK; www.soundcloud.com,（简称“SoundCloud”）。通过 SoundCloud，用户能够上传、录制、推广和分享他们原创的声音。在我们的网站上，我们使用 SoundCloud 在帖子中分享播客，并在我们的网站上使用 SoundCloud 插件。当您访问我们的网站时，会与 SoundCloud 服务器建立连接并显示插件。这将向 SoundCloud 服务器提供有关您在我们网站上访问过的站点的信息。如果您以会员身份登录 SoundCloud，则 SoundCloud 可能会自动将此信息并入您的个人用户帐户。当您激活插件时（例如单击音频文件的开始按钮），相应的信息也会并入您的用户帐户。您可以在登录我们的网站之前，通过注销您的 SoundCloud 帐户并删除相应的 cookies 来防止自动信息并入。



嵌入式播放器为用户提供如下功能进行交互：

• 播放

• 暂停

• 播放时长

• 在播客上分享

但是，所有信息都将处于聚合级别，并且特定性被抽象化。有关 SoundCloud 隐私惯例的更多信息，请访问 https://soundcloud.com/pages/privacy

12.13 SumoLogic

Sumo Logic 是如下公司提供的一项基于云的日志管理和分析服务，它利用机器生成的大数据来提供实时 IT 洞察服务：Sumo Logic, Inc., 305 Main Street, Redwood City, CA 94063, USA, www.sumologic.com（简称“Sumo Logic”）。Sumo Logic 使用一种称为“Installed Collector”（已安装的收集器）的软件。Installed Collector 是一个 Java 代理，它从其来源接收日志和指标，然后加密、压缩数据并将其发送到 Sumo 服务。顾名思义，Installed Collector 安装在您的环境中。这种软件与 Hosted Collector 相对，后者驻留在 Sumo 服务中。安装 Installed Collector 后，添加源，Installed Collector 连接到这些源以获取要发送到 Sumo 服务的数据。

Sumo 源是一个对象，它根据特定收集器进行配置，该收集器定期扫描特定目标并将新可用的数据发送到 Installed Collector。SumoLogic 收集器被嵌入到网站使用的所有服务器映像中，并收集以下信息。

● IP 地址

● 日期和时间;

● 会话 ID;

● 浏览器和版本；和

● 操作系统和版本

以上信息由 Thoughtworks 数字团队的开发人员用于调试/监控目的。有关 Sumo Logic 的隐私政策可访问 https://www.sumologic.com/privacy-statement/

12.14 Twitter tailored audience

Tailored audience （定制受众）是如下公司的工具，用于对现有用户和客户进行定向进行再营销活动：Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, www.twitter.com（简称“Twitter”）。定向活动可以包括直接接触到 Thoughtworks 网站和活动页面的用户或访问者，和/或对以前的客户列表进行重定向。Twitter 将 tailored audience 的最小规模限制为 500 名用户。如果 tailored audience 与 500 个 Twitter 用户不匹配，它将显示为“受众太小”并且无法进行定向。有关 Twitter 的转化跟踪和 tailored audience 政策的详细信息，请访问 https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/other-policy-requirements/policies-for-conversion-tracking-and-tailored-audiences.html

12.15 Urchin Tracking Module (UTM)

UTM （Urchin 跟踪模块） 标签不是工具。UTM 用作营销活动的自定义 URL，可以在 Google 分析等平台中查看报告。嵌入的 UTM 标签作为营销程序中可见 URL 的一部分，让用户了解链接的特定实例。在 Google 分析/Marketo 中查看 UTM 标签报告，以了解我们网站的访问者——例如，他们是否访问过网站、点击了链接或注册了会议/活动。这些详细信息是在汇总层面上收集的。使用 UTM 标签自定义 URL 使我们能够更好地了解营销活动，从而使我们能够更好地为我们的受众服务。

跟踪是通过附加在 URL 中的 UTM 参数进行。当用户点击带有 UTM 标记的 URL 时，根据设置的参数，我们将能够跟踪用户从哪个终端来源与该 URL 进行了交互。

12.16 Wistia

Wistia 提供用于创建、管理和共享业务视频的软件，具有可定制的播放器和详细的分析方法。我们的网站使用如下公司提供的 Wistia 来托管视频： Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, MA 02139, USA, www.wistia.com（简称“Wistia”）。Wistia 的特性包括用于更快加载的集成内容的分发网络（CDN）和根据用户的设备类型和互联网速度改进质量控制等。它还具有添加字幕的功能，以提高视频内容的清晰度。每当您与我们网站上的任何视频互动时，Wistia 都会自动从您的浏览器接收并记录其服务器日志中的信息，包括您的 IP 地址、cookies 信息和您请求的页面。

正如 Wistia 的隐私政策所述，Wistia 还可能使用可识别形式的使用信息，向视频所有者通过网站提供的视频直接相关的信息。这样的信息可以包括某个用户观看了某个视频所有者的多少视频和哪些视频、某个用户从何处观看了某个视频、以及某个用户观看了某个视频的次数。有关 Wistia 隐私惯例的更多信息，请访问 https://wistia.com/privacy。

12.17 Zoom 通讯

Zoom 视频通讯是一家总部位于加利福尼亚州圣何塞的远程会议服务公司。它提供集视频会议、在线会议、聊天、移动协作于一体的远程会议服务。Zoom 让我们能够为观众举办虚拟活动和网络研讨会。在我们网站上的虚拟活动/在线会议注册过程中收集的信息将传递给 Zoom，以确保与会者的无缝用户体验。

有关 Zoom 收集和处理用户信息的政策的详细信息，请访问 https://zoom.us/privacy-and-legal

12.18 TinyLetter

Thoughtworks Arts 使用了时事通讯平台 TinyLetter。TinyLetter 是 The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Atlanta, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000 的服务。



TinyLetter 是一项电子邮件通讯服务，我们的 Thoughtworks Arts 团队使用它来向订阅了 Thoughtworks Arts 出版物的用户发送通讯和更新。 TinyLetter 是 MailChimp 的简化版本。



TinyLetter/MailChimp 是 Intuit 公司的一部分，您可以在此处找到他们的全球隐私声明。

12.19 Demandbase

我们使用Demandbase， Inc.（地址：680 Folsom Street， Suite 400, San Francisco, CA 94107， USA）提供的Demandbase平台（以下简称“Demandbase”）作为我们的网站和核心平台，支持我们的整合营销和客户参与战略。



该平台和我们网站上的相关标签促进了我们 Demandbase、CRM、Adobe Analytics 和 Marketo 工具中包含的个人数据的集成，使我们能够为受众提供更加个性化的体验，同时识别出与我们的服务更相关且更有参与度的潜在买家。



我们使用该平台处理用户的多种类别的个人身份信息，包括但不限于姓名、电子邮件、公司、职位以及其他与我们企业对企业营销工作相关的人口统计和行为数据。



通过在 Demandbase 平台中处理这些数据，我们可以实现以下目标：



1. **分析访问者行为**：通过获取来自 Demandbase 和其他连接来源的入站流量的洞察，优化我们的营销策略。

2. **提升活动效果**：利用收集的数据对用户进行重定向，衡量转化效果，并基于用户参与度准确归因营销支出。

3. **了解组织兴趣**：通过分析 IP 地址和 Cookies，Demandbase 的识别 API 帮助我们识别访问者所代表的公司，从而在公司层面评估其对 Thoughtworks 的兴趣。

4. **改进个性化体验**：将收集的数据集成到我们的 CRM、Adobe Analytics 和 Marketo 系统中，以在营销和销售接触点提供有针对性且相关的体验。



有关 Demandbase 如何处理数据并确保合规的更多详细信息，请参阅 [Demandbase 隐私政策](https://www.demandbase.com/privacy-policy/)。您可以在此处找到 Demandbase 的分处理器列表。

12.20 ZoomInfo WebSights

我们在网站上使用了 ZoomInfo Technologies LLC, 805 Broadway, Suite 900 Vancouver, WA 98660, USA（“ZoomInfo”）的“ZoomInfo WebSights”（“ZoomInfo”）。这是一个 HTML 片段，其中包含三个可选的目标 cookie。



我们使用此工具来帮助了解哪些公司正在访问我们的网站并对我们的服务感兴趣。 它从接受可选 cookie 的访问者收集两条信息——他们的 IP 地址和电子邮件域信息（如果有）。



此信息与 ZoomInfo 共享并在公司层面进行处理——不会泄露任何个人数据。 在处理这些数据时，ZoomInfo 为 Thoughtworks 提供有关公司、员工人数、收入等的额外背景信息。



有关 ZoomInfo 隐私惯例的更多信息，请访问 https://www.zoominfo.com/about-zoominfo/privacy-policy

12.21 Coveo Library

我们在网站上使用了 Coveo Software Corp.（Spaces Levi's Plaza, 1160 Battery St E., Suite 100, San Francisco, CA 94111 United States） 的“Coveo Library”。 Coveo Library 收集站内搜索词信息用于分析目的。 Coveo Library 在我们的网站上放置一个可选的性能 cookie，该 cookie 会持续 12 个月，直到用户清除其浏览器 cookie。

这些信息是匿名化的，Thoughtworks 利用来自 Coveo Library 的匿名搜索信息来训练我们的机器学习算法，为我们的现场搜索提供支持，从而提高我们提供相关搜索结果的能力。

有关 Coveo 隐私条例的更多信息，请访问 https://www.coveo.com/en/pages/privacy-policy

12.22 StackAdapt

我们在网站中使用了 StackAdapt（地址为 48-567 Roehampton Ave., Toronto, ON M4P 1S5, Canada）。 这是一个归类为 Targeting Cookie 的“像素标签”，可帮助我们报告在线广告的有效性，并为我们的用户提供基于兴趣的个性化广告。



一般而言，StackAdapt 会收集有关用户 IP 地址、匿名但唯一的标识符 ID 以及将他们引至我们网站的网页的信息。 它还可能收集第三方分配给您的浏览器或设备的 ID，包括 Google 广告标识符，我们将其用作内部处理操作的一部分并投放广告。



有关 StackAdapt 隐私惯例的更多信息，请访问 https://www.stackadapt.com/privacy-policy

12.23 微软广告用户参与跟踪

我们在网站上使用了微软（One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, United States ）广告的用户参与跟踪 (UET)。 这是一个归类为 Targeting Cookie 的“像素标签”，可帮助我们深入了解我们的网站访问者，跟踪我们数字广告的效果，并最终根据用户的兴趣和行为向他们投放有针对性的广告



微软仅提供有关网站受众和广告效果的汇总报告，不会与我们共享个人数据。 它还为网站访问者提供重新定位，使我们能够使用这些数据在我们的网站之外展示个性化广告，但不会识别个人。 会员可以通过其在微软广告网络中的帐户设置来控制将其个人数据用于广告目的。



有关微软隐私惯例的更多信息，请访问 https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

12.24 ReverseAds

我们使用 ReverseAds(13A Upper Cross Street, #04-95 Hong Lim Complex, Singapore 051531, Singapore, Singapore 的 ReverseAds Pte Ltd ) 进行有针对性的付费数字广告活动，以用于销售和营销目的。 这是归类为 Targeting Cookie 的“像素标签”。



当与 ReverseAds 网络中的广告或内容互动时，ReverseAds 会自动收集某些信息，例如 IP 地址、设备信息和位置数据。 ReverseAds 收集的其他个人信息取决于您与他们互动的背景、您做出的选择以及您使用的产品和功能。 这些信息可能包括姓名、电话号码、电子邮件地址、邮寄地址或职位。



当在 ReverseAds 网络中使用 Thoughtworks 广告或内容时，部分或全部信息可能会传递给 Thoughtworks 以用于销售和营销目的以及评估我们广告活动的转化率、绩效和投资回报率。



有关 ReverseAds 隐私惯例的更多信息，请访问 https://reverseads.com/privacy-policy/

12.25 Albacross

我们在网站中使用了 Albacross，Companyreg。 Albacross Nordic AB 公司地址：556942-7338，Tegelbacken 4A，111 52 Stockholm，瑞典。

从您设备中设置的可选定位 Cookie 收集的符合个人数据收集标准的信息将由提供访客识别和广告定位服务的平台 Albacross 进行处理。

处理个人数据的目的是通过将数据添加到有关公司的数据库中，使 Albacross 能够改进我们网站提供的服务（例如“意图”服务）。 Albacross 数据库除了“意图数据”之外，还将用于针对公司的定向广告目的，为此目的，数据将被传输给第三方数据服务提供商。 为清楚起见，定向广告针对的是公司，而不是个人。 Albacross 为实现此目的而收集和使用的数据是有关您访问我们网站的 IP 地址的信息，以及使 Albacross 能够区分来自同一 IP 地址的不同访问者的技术信息。

Albacross 存储表单输入中的域名，以便将 IP 地址与您的雇主相关联。 有关 Albacross 处理个人数据的完整信息，请参阅 Albacross 的隐私政策。

12.26 Qualtrics

我们在网站上使用了 Qualtrics LLC（地址：333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, United States of America）的服务。 我们可能会使用 Qualtrics 作为调查工具，并且根据调查类型，收集个人数据（例如姓名、地址、电话号码、电子邮件地址或您的雇主、IP 地址）以及与以下内容相关的信息： 调查主题，范围可能从技术成熟度评估到客户反馈调查问卷等。

为了使 Qualtrics 调查工具正常运行，当用户参与我们的一项 Qualtrics 调查时，我们需要在用户的网络浏览器上放置一个绝对必要的 cookie。 除了防止机器人参与我们的调查之外，该 cookie 还使调查工具能够加载到我们的网站上。

Thoughtworks 可能会将用户提供的调查响应数据存储在 Qualtrics 平台中，以用于汇总分析目的。 在某些情况下，Thoughtworks 可能会将个人用户级别的数据从 Qualtrics 传输到我们的 Marketo 和 Salesforce 系统，以用于营销、销售和其他通信目的，但在未事先通知我们的用户并征得他们许可的情况下，我们不会这样做。 调查过程，并使他们能够根据需要选择退出此数据处理。

有关 Qualtrics 隐私惯例的更多信息，请访问 https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

12.27 Microsoft Clarity



我们在网站上使用了微软公司的Microsoft Clarity。我们与Microsoft Clarity和Microsoft Advertising合作，通过行为度量、热图和会话重放来观察用户在网站上的使用及互动痕迹，以改进和推广我们的服务。如果您同意，我们将在您的设备上放置一个可选的Performance Cookie来捕捉用户使用数据，以及通过其他跟踪技术来确定网站和内容设计的有效性。此外，我们还使用收集到的信息进行网站优化、防止欺诈和保护用户信息安全。



我们收集的具体信息可能包括：

- 设备和浏览器信息，包括IP地址、浏览器类型、操作系统和设备标识符。

- 互动数据，如访问的页面、采取的操作、点击模式和会话持续时间。

- 引荐URL、引荐和退出页面以及访问的日期和时间。



我们使用这些信息来分析用户行为，识别错误，改进网络服务，并提升您的体验。在这一过程中，我们不会收集可识别个人身份的信息。除了以工具身份参与其中的微软之外，我们不会与任何第三方分享这些信息。

您可以在此处找到完整的数据类型列表。关于微软隐私政策的更多信息，请访问他们的隐私声明。

12.28 Shareaholic

Shareaholic 是集成到 Thoughtworks 网站的社交分享小工具。用户只需点击一下，就可以将文章分享到 Facebook、Twitter、LinkedIn、Email、Whatsapp、微信 和 mastodon等社交媒体账户。此外，用户还可以通过点击 "复制链接 "图标复制网页URL。当您访问我们的网站时，Shareaholic 会收集 IP 地址和有关您的浏览器或操作系统的信息。非个人身份信息将被用于分析您访问期间来自各种社交媒体平台的流量。Shareaholic 在您的设备/浏览器上收集和存储本地信息，包括会话持续时间、页面浏览量和相关数据。



有关 Shareaholic 隐私惯例的更多信息，请访问 https://www.shareaholic com/privacy。



如需退出，请按照此链接 https://www.shareaholic.com/privacy/choices 中的说明进行操作。

12.29 Factors.ai



我们在网站上使用位于特拉华州威明顿市3524 Silverside Road Suite 35B的Factors.ai（“Factors.ai”）。



我们利用此功能分析我们网站及社交渠道的访客流量。通过收集的数据，我们能够优化营销活动的效果、目标客户的定位以及广告投资的回报。这些数据被应用于我们的数字生态系统，包括LinkedIn、Salesforce、Demandbase以及我们的网站本身。



这些数据包括但不限于某些类型的个人身份信息，如姓名、电子邮件、公司名称和位置信息。



此外，Demandbase会读取访客的IP地址和cookies，并将这些信息传递给其识别API，从而帮助我们了解访客所在的公司。通过这种方式，我们能够在公司层面评估访客对Thoughtworks的兴趣。



有关Factors.ai隐私实践的更多信息，请访问https://www.factors.ai/legal/privacy-policy





12.30 People.ai





我们使用收入智能平台 People.ai 来提高销售和营销运营的效率。它可以分析来自客户关系管理、营销平台、电子邮件和日历系统的业务相关活动数据，从而提供可操作的见解并支持销售。



People.ai 从电子邮件和日历邀请中提取页眉、正文和页脚元数据，以区分与业务相关的互动。只有相关的活动和联系人才会被记录，并自动与 CRM 中正确的账户和机会关联。电子邮件内容不会被保留，除非获得明确授权且服务交付需要，否则不会访问邮件正文。



收集的数据仅限于业务联系人详细信息和互动元数据（如会议名称、参与者、时间戳），并且仅出于合法业务目的进行处理。所有数据处理均符合适用的隐私法规，包括 GDPR 和 CCPA，并遵循 People.ai 的隐私和安全标准。了解更多信息，请参阅 People.ai Privacy Policy.



13. Adobe Experience Cloud

Adobe Experience Cloud 解决方案使我们对网站和社交媒体页面进行个性化改造以及新能提升。它收集和分析信息，如访问者的点击次数。这使 Thoughtworks 能够在电子邮件、短信和其他在线和离线营销活动中为您提供关联性更强的消息。更多信息可以在这里找到。

社交媒体链接

您可以在以下社交媒体上找到 Thoughtworks：

● Twitter

● Facebook

● Youtube

● 领英

● 微博

● Instagram

● 微信

这些提供者是相关数据处理的控制者。

14. 储存的删除和期限

Thoughtworks 仅在实现所述目的所需的时间内处理和存储您的个人数据（除非本隐私政策中另有说明），并且在适用法律或法规允许的情况下。

一旦满足数据存储的目的，或任何适用法律或法规规定的适当存储期限届满，您的个人数据将根据本政策和任何其他适用的 Thoughtworks 政策（例如文件保留和/或记录管理政策）进行删除，除非根据合同的制定或履行需要使用您的个人数据。

15. 政策变更

本《隐私政策》可能会不时更新。如果发生任何重大变更，我们努力以更醒目的方式，提供有关本《隐私政策》变更的通知。