雷达捕捉了 Thoughtworker 在服务客户过程中收获到的经验和教训。借此，它跨越了技术、行业和地理位置的多样性。作为一家长期从事定制软件开发的大型专业服务公司，我们认为它提供了一个合理的样本，但并没有试图全面或广泛地调查市场。
我们不以发布雷达盈利，更不会受任何供应商的利益驱使来更改我们的内容。我们分享观点，因为我们坚信在技术领域获胜并不意味着拥有正确答案；而是意味着在快速演进的生态系统中保持开放和深思熟虑的态度。
Thoughtworks 技术雷达 是一个发布半年度的报告，涵盖了工具、技术、平台、语言和框架等方面的内容。这个知识共享工具基于我们全球团队的经验，重点介绍了您可能想要在项目中探索的内容。
雷达捕捉了 Thoughtworker 在服务客户过程中收获到的经验和教训。借此，它跨越了技术、行业和地理位置的多样性。作为一家长期从事定制软件开发的大型专业服务公司，我们认为它提供了一个合理的样本，但并没有试图全面或广泛地调查市场。
我们不以发布雷达盈利，更不会受任何供应商的利益驱使来更改我们的内容。我们分享观点，因为我们坚信在技术领域获胜并不意味着拥有正确答案；而是意味着在快速演进的生态系统中保持开放和深思熟虑的态度。
技术雷达由 Thoughtworks 技术顾问委员会（TAB）编写。TAB 由 Thoughtworks 的 20 多名高级技术专家组成。TAB 每年召开两次面对面会议，平均每两周召开一次视频会议。其主要职责是为 Thoughtworks 的首席技术官 Rachel Laycock 和名誉首席技术官 Rebecca Parsons 提供咨询建议，TAB 囊括了 Thoughtworks 在各个国家、各个技术领域中不同时期的技术领袖。
Rachel Laycock (CTO) • Martin Fowler (Chief Scientist) • Bharani Subramaniam • Birgitta Böckeler • Bryan Oliver • Camilla Falconi Crispim • Chris Chakrit Riddhagni • Effy Elden • Erik Doernenburg • James Lewis • Ken Mugrage • Maya Ormaza • Mike Mason • Neal Ford • Ni Wang • Nimisha Asthagiri • Pawan Shah • Selvakumar Natesan • Shangqi Liu • Vanya Seth • Will Amaral
雷达主要用于跟踪科技趋势和具体技术，我们称之为“条目”。我们使用象限和环对其进行分类，不同象限代表不同种类的技术，而圆环则代表我们对这一技术或趋势作出的成熟度评估。
条目具体指的是一种在软件开发中起作用的技术、是“运动中”的技术——也就是说，我们发现它们在雷达中的位置正在发生变化——当它们逐渐向内穿越圆环时，这通常表明我们对于推荐使用它们越来越有信心。
象限是一种类型的条目的分类：
技术（Techniques）：包括像体验设计这样的软件开发过程中的要素，以及像微服务那样的构建软件的方式。
平台：指在其上构建软件的技术，诸如 Android 之类的移动技术、JVM 之类的虚拟平台或混合云之类的通用平台。
工具：这些可以是像数据库这样的组件，也可以是版本控制系统这样的软件开发工具，亦或是诸如混合持久化概念这样更通用的工具类别。
语言和框架。包括编程语言，如 Java 和 Python，但当前我们主要关注的是框架，如 Gradle、Jetpack 和 React.js。
我们并没有把重点放在象限上——它们实际上只是将雷达分解成主题区域的一种方式。 我们并不认为一个 blip 是否该放到哪个象限会有那么重要。而与此相对照，当这个 blip 被放到不同的圆环区域时，会引起很多的讨论。
我们的雷达有四个圆环，从最中间的圆环向外依次分别是
在决定将条目放在哪个环中时，我们会有一些激烈的争论。在制作雷达的过程中，我们提出了一些有用的经验法则，以帮助我们将事物分类到各个环中。
只有当我们在真实的软件生产环境中使用过这项技术时，我们才能将其放入试验环。这意味着我们有时会落后于技术曲线，因为我们可能青睐于某一技术但还没有劝说客户试用它，如果我们做不到这一点，我们就不能把它放到试验环里。
对于采纳环，当我们认为在合适的上下文之下，不使用它是一个很差且可能不负责任的选择时，我们才会考虑将该条目放到采纳环当中。
条目会分布在不同的象限，这一点不用担心。相反值得注意的是条目的横向位置。如果一个条目处在试验栏并且靠近采纳栏，那么意味着我们对这一条目的发展潜力很有信心。
一些技术没有出现可能有以下原因：
技术雷达代表了我们目前认知到的新技术。考虑到技术的发展速度，默认的规则是某一条目仅出现在单期技术雷达中，除非这一条目有了新的发展。当某一条目取得了值得关注的进展，需要刷新旧版内容时，Thoughtworks技术顾问委员会（TAB）的成员将会建议保留。
我们认为将旧的条目保留在存档中以确保完整性和可见性十分重要，但是请注意我们不会对其进行更新。在某些情况下，Thoughtworks团队可能会继续使用并推荐这些技术。否则旧版条目涉及内容可能已经过时，当您在存档中查看这些条目时请注意这一点。
我们采用了多种方式来体现条目在雷达中的变化趋势。首先我们会区分新的条目和已经在雷达中出现过的条目，另外，我们也会允许Blips在不同的环中移动。最常见到的变化是条目在不同环中移动。涵盖广泛类别的条目可能会随着该类别的成熟而被分割为更细粒度的元素。
有时我们会将一个条目从一个象限移动到另外一个，这意味着我们对它的分类发生了变化。我们不认为这种变化很重要，因此不会进行特别标注。
是否将条目放入雷达取决于 Thoughtworker 是否对其进行推荐和提名。在雷达会议之前，我们的团队会对具体条目进行提名，这来自于他们在客户项目中的发现。为此，他们需要阐明这些条目的价值。
我们尽量限制雷达上blip的数量，因此如果我们认为它变得过于拥挤，我们将讨论哪些条目应该保留，哪些不适合，通常会通过投票来帮助我们决定，最终决策者是 Rebecca Parsons。
不是，但雷达被 Thoughtworker 作为项目和经验的知识分享工具。
雷达只是捕捉正在发生变化的技术——因此我们在雷达上标记出那些有标志性的、在不同环中移动的技术。有许多我们很喜欢或者已经被使用了很长一段时间的技术不会出现在雷达上，因为我们认为这些技术已经趋于稳定并且在行业中拥有了他们固定的地位。
你会发现许多技术在过去的雷达中出现过，但现在已经从采用环中淡出。甚至技术雷达不是一个完整的技术清单，因为我们总是需要为新的技术腾出位置。
理想情况下，我们每年会有两次面对面会议讨论技术雷达的内容。
在每次会议前，Thoughtworks技术顾问委员会（TAB）的成员会和领域内人士进行沟通并思考将要列入技术雷达的条目。非Thoughtworks技术顾问委员会的成员也会提供感兴趣的内容。尽管技术雷达是TAB的产物，但是我们同样会通过内部和外部的众多声音中征求意见。
在技术雷达会议中，TAB成员会用几小时来讨论。我们的主要目标是确定将要列入的条目、条目所在的位置和如何阐述这些条目的内容。
我们首先会将候选条目放在建议的象限和圆环中展示在墙上。经常发生的情况是不同人会推荐相同的条目，有时这些条目会在不同的圆环中。随后我们会对候选条目进行长时间的评估。每一个条目都会讨论，以确定这一条目能否被列入技术雷达，以及如果可以那么它对应的位置是哪里。讨论过程是愉快的，尽管参与讨论的人都有自己的见解和经验，但是友好和互相尊重的原则使氛围并不像其他讨论可能的那样令人烦恼。
注意：请查看关于我们如何在远程和面对面的情况下构建雷达的播客
一旦一个条目被选定，我们需要对其进行描述。当我们确定了选定条目和它们在技术雷达中的位置后，下一步就是为这些条目书写文本。在讨论会议结束后，每一个条目都会分配给一个负责人进行内容编写。TAB中会有一个总产品负责人来确认每个条目的编写进度。编写完成后将会启动Thoughtworks内部反馈流程并和各个区域合作开展翻译工作，与此同时设计团队也会着手于技术雷达图表和PDF的交付。
雷达有两个版本可供阅读：网站和PDF。在网站上可以看到更多相关信息，也可以进行搜索并点击具体链接。而PDF适合在一个地方一览所有的技术条目。
是的，我们鼓励大家建立自己的雷达。这是一种全面评估您的技术组合、评估什么运作良好以及有哪些改进机会的绝佳方式。我们创建了一个在线工具，可以帮助您入门。
如果想要将某项技术放入雷达，您需要将其推荐给ThoughtWorker，最好是在我们的项目工作背景下。如果这项技术成功引起了ThoughtWorker的关注和兴趣，那么它将进入到评审环节，我们将对其进行进一步讨论
我们没有正式的用于外部人员提名技术的流程，也没有安排技术展示。但Thoughtworkers总是在寻求改进软件创建过程的方法，我们的同事活跃于众多技术社区。
在每期技术雷达发布前几周，我们会邀请两位TAB成员举行网络研讨会。
除此之外，我们还会定期在各个Thoughtworks地区进行有关技术雷达的讨论。讨论内容由每场的主讲人确定，主讲人们倾向于聚焦在自己感兴趣的条目上，但是他们也很乐于回答各种问题。通常情况下，这样的讨论会会有1-2位TAB成员参加，同时也有可能邀请到Thoughtworks相关领域的专家。
如果你希望哪个主讲人参加技术雷达讨论会，或者想要了解更多详情，可以联系离你最近的Thoughtworks 办公室。
Ajey Gore (2010-12) • Anne J Simmons (2015-16) • Badri Janakiraman (2011-17) • Bharani Subramaniam (2016-present) • Birgitta Boeckeler (2020-present) • Brain Leke (2014-16) • Brandon Byars (2020-24) • Bryan Oliver (2025-present) • Camilla Falconi Crispim (2016-2018,2020-present) • Cassie Shum (2020-22) • Chris Chakrit Riddhagni (2025-present) • Chris Stevenson (2010) • Claudia Melo (2013-15) • Cyndi Mitchell (2010-11) • Darren Smith (2010-14) • Dave Elliman (2015-16) • David Rice (2010-11) • Effy Elden (2025-present) • Erik Doernenburg (2010-present) • Evan Bottcher (2011-21) • Fausto de la Torre (2016-24) • Graham Brooks (2010-12) • Hao Xu (2010-24) • Ian Cartwright (2010-23) • Ian Robinson (2010-11) • James Fischer (2010-13) • James Lewis (2012-present) • Jiaxing Chen (2016) • Jeff Norris (2010-15) • Jim Webber (2010-11) • Jonny LeRoy (2014-20) • Ken Mugrage (2024-present) • Ketan Padegaonkar (2017-19) • Lakshminarasimhan Sudarshan (2017-22) • Marco Valtas (2016-19) • Marisa Hoenig (2022-24) • Martin Fowler (2010-present) • Maya Ormaza (2023-present) • Mike Mason (2010-present) • Neal Ford (2010-present) • Ni Wang (2018-20, 2025-present) • Nick Hines (2010-12) • Nimisha Asthagiri (2025-present) • Pawan Shah (2023-present) • Perla Villarreal (2020-22) • Pramod Sadalage (2010-12) • Rachel Laycock (2013-21, 2023-present) • Rebecca Parsons (2010-2024) • Ronaldo Ferraz (2012-13) • Sam Newman (2012-16) • Samir Seth (2010-11) • Scott Conley (2010) • Scott Shaw (2011-2024) • Selvakumar Natesan (2023-present) • Shangqi Liu (2018-present) • Sofia Tania (2023-2024) • Srihari Srinivasan (2012-17) • Thiyagu Palanisamy (2012-16) • Thomas Squeo (2024) • Vanya Seth (2023-present) • Wendy Istvanick (2010-12) • Will Amaral (2024-present) • Zhamak Dehghani (2016-22)
其实雷达的部分目的是帮助我们紧跟技术潮流。我们的行业特性决定了永远有新的东西出现，我们无法跟上所有这一切。你可以借助技术雷达来调整你的学习优先级。
你可以暂时忽略在“暂缓”环中的内容，当然，这只是从优先级方面给予的建议。但至少这是一个开始。
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