理想情况下，我们每年会有两次面对面会议讨论技术雷达的内容。

在每次会议前，Thoughtworks技术顾问委员会（TAB）的成员会和领域内人士进行沟通并思考将要列入技术雷达的条目。非Thoughtworks技术顾问委员会的成员也会提供感兴趣的内容。尽管技术雷达是TAB的产物，但是我们同样会通过内部和外部的众多声音中征求意见。

在技术雷达会议中，TAB成员会用几小时来讨论。我们的主要目标是确定将要列入的条目、条目所在的位置和如何阐述这些条目的内容。

我们首先会将候选条目放在建议的象限和圆环中展示在墙上。经常发生的情况是不同人会推荐相同的条目，有时这些条目会在不同的圆环中。随后我们会对候选条目进行长时间的评估。每一个条目都会讨论，以确定这一条目能否被列入技术雷达，以及如果可以那么它对应的位置是哪里。讨论过程是愉快的，尽管参与讨论的人都有自己的见解和经验，但是友好和互相尊重的原则使氛围并不像其他讨论可能的那样令人烦恼。

注意：请查看关于我们如何在远程和面对面的情况下构建雷达的播客

一旦一个条目被选定，我们需要对其进行描述。当我们确定了选定条目和它们在技术雷达中的位置后，下一步就是为这些条目书写文本。在讨论会议结束后，每一个条目都会分配给一个负责人进行内容编写。TAB中会有一个总产品负责人来确认每个条目的编写进度。编写完成后将会启动Thoughtworks内部反馈流程并和各个区域合作开展翻译工作，与此同时设计团队也会着手于技术雷达图表和PDF的交付。