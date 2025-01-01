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让我们一起成就非凡

你是否在考虑加入 Thoughtworks，发展技术事业？我们诚挚邀请你加入我们充满活力的社群，携手共创技术革命。

 

作为一家领先的技术咨询公司，Thoughtworks 在全球拥有超过 10,000 名员工，我们通过目标明确、影响深远的工作，不断学习、协作、突破界限。从敏捷编程、极限编程到数据网格、人工智能等等，我们是行业先锋、思想领袖和实践型技术专家，致力于将可能变为现实。如果这些听起来像是适合你发展技术事业的理想之地，那就加入我们吧！

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作为一家领先的技术咨询公司，Thoughtworks 在全球拥有超过 10,000 名员工，我们通过目标明确、影响深远的工作，不断学习、协作、突破界限。从敏捷编程、极限编程到数据网格、人工智能等等，我们是行业先锋、思想领袖和实践型技术专家，致力于将可能变为现实。如果这些听起来像是适合你发展技术事业的理想之地，那就加入我们吧！

为什么选择 Thoughtworks?

你很重要

在 Thoughtworks，多元化、公平和包容性 (DEI) 是我们公司的核心。从你加入我们的那一刻起，你将成为一个重视你个性、培养归属感并接纳你带来的独特影响力的社区的一份子。

 

我们相信 DEI 能够推动非凡的变革。因此，我们致力于打造一个让你感到受尊重、安全和被重视的工作场所——让每个人都有归属感和成长的空间。

 

我们对 DEI 的承诺并非可选项或暂时的；自 2010 年我们开启旅程以来，它就已深深植根于我们的 DNA 之中，远早于它成为主流之前。我们的承诺不仅仅是为了做正确的事情，我们相信多元化的团队能够构建更具创新性、韧性和责任感的技术解决方案，以解决我们的客户、行业和社会面临的最大问题。

 

随着我们不断拓展 DEI 工作，我们持续衡量进展，落实责任，并不断改进，为你、为我们的社区、为世界，共建一个更具包容性的未来。

了解更多关于我们的员工、方法和合作伙伴的信息

我们的独特之处

在 Thoughtworks，我们以目标为动力，并致力于运用技术在学习中不断进步。我们将工作视为不断分享知识、不断成长的机会，挑战科技领域的可能性。从我们在开源、负责任的技术和数据网格领域的行业开创性工作，到人工智能赋能的软件和数据工程，我们为 30 多年来引领技术创新的历史深感自豪。

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    我们认为 Thoughtworks 是科技和专业服务领域职业成长与发展的理想之地。得益于员工的努力与反馈，我们很荣幸能够在员工居住和工作的许多国家获得了“最佳职场认证®”（Great Place to Work®）。

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