在 Thoughtworks，多元化、公平和包容性 (DEI) 是我们公司的核心。从你加入我们的那一刻起，你将成为一个重视你个性、培养归属感并接纳你带来的独特影响力的社区的一份子。

我们相信 DEI 能够推动非凡的变革。因此，我们致力于打造一个让你感到受尊重、安全和被重视的工作场所——让每个人都有归属感和成长的空间。

我们对 DEI 的承诺并非可选项或暂时的；自 2010 年我们开启旅程以来，它就已深深植根于我们的 DNA 之中，远早于它成为主流之前。我们的承诺不仅仅是为了做正确的事情，我们相信多元化的团队能够构建更具创新性、韧性和责任感的技术解决方案，以解决我们的客户、行业和社会面临的最大问题。

随着我们不断拓展 DEI 工作，我们持续衡量进展，落实责任，并不断改进，为你、为我们的社区、为世界，共建一个更具包容性的未来。