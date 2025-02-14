Claude Sonnet 是一款擅长编码，写作，分析和视觉处理的先进语言模型。它可在浏览器，终端和大多数主流 IDE 中使用，并支持与GitHub Copilot 集成。截至目前的基准测试显示，该模型在 3.5 和 3.7 版本中的表现显著优于早前推出的模型。它还擅长解析图表并从图片中提取文本，同时提供以开发者体验为中心的特性，譬如它在浏览器 UI 中的“Artifacts”功能，用于生成和交互动态内容（如代码片段和 HTML 设计）。

我们在软件开发中较为广泛地使用了 Claude Sonnet 的 3.5 版本，并发现它在多个项目中显著地提高了生产力。它在从零开始的项目（greenfield projects）中表现尤为出色，特别是在协同软件设计和架构讨论方面。尽管目前还难言有 AI 模型是“稳定”的编码助手，但 Claude Sonnet 已经是我们使用过的模型中最可靠的一个。截至撰写本文时，Claude 3.7也已发布，并展现出很大潜力，但我们尚未在生产环境中进行全面测试。