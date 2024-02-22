新闻发布
- February 22, 2024 Thoughtworks a Visionary in 2023 Gartner MQ Custom SW
- October 19, 2023 Thoughtworks and UN Partner on Responsible Tech
- August 11, 2023 Thoughtworks 荣获第六届中国零售消费者体验峰会"最佳零售数字化解决方案奖"
- July 31, 2023 Thoughtworks获评为ISG“15强供应商”
- July 07, 2023 Thoughtworks安全与系统研发事业部与西安邮电大学计算机学院达成合作，共建软件性能工程联合实验室
- May 10, 2023 思特沃克成立30周年：追求卓越，持续创新
- April 27, 2023 Thoughtworks与Amber Group达成战略合作，携手推动Web3生态系统健康发展
- April 26, 2023 思特沃克发布第28期技术雷达
- March 23, 2023 Thoughtworks荣获GIEC大会最受好评数字化转型软件服务商奖项
- January 16, 2023 思特沃克在2022年第四季度中国市场云迁移和托管服务报告中获评为“领导者”
- January 12, 2023 中金资本与 Thoughtworks 联合发布《私募股权投资行业数字化白皮书》
- January 11, 2023 Thoughtworks 蝉联卓越职场®「2022年大中华区最佳职场™」奖项
- December 07, 2021 Latest Thoughtworks Looking Glass brings into focus the ethical implications of technology
- November 24, 2021 Thoughtworks与腾讯云签订战略合作协议 ，携手赋能企业数字化转型
- November 03, 2021 Thoughtworks与腾讯云签订战略合作协议 ，携手赋能企业数字化转型
- October 27, 2021 思特沃克发布最新一期《技术雷达》，指出“康威定律”在当今数字时代依然适用
- October 27, 2021 Thoughtworks 发布最新一期《技术雷达》，指出“康威定律”在当今数字时代依然适用
- October 25, 2021 Thoughtworks 荣获联合国妇女署2021年度中国区WEPs奖项
- October 21, 2021 思特沃克荣获联合国妇女署2021年度中国区WEPs奖项
- June 29, 2021 Thoughtworks发布新的Logo和视觉标识并推出全新品牌定位——携手铸就非凡影响力
- June 17, 2021 Thoughtworks 宣布秘密提交拟首次公开募股注册声明草案
- April 23, 2021 Thoughtworks荣获InfoQ 2021中国开发者心中最具吸引力雇主品牌系列榜单四项大奖
- April 13, 2021 Thoughtworks发布最新技术雷达，提醒企业防范管理云开发和部署工具的选择陷阱
- March 18, 2021 Thoughtworks发布2021《科技棱镜》，聚焦技术引领商业变革
- February 01, 2021 Thoughtworks收购芬兰顶级技术咨询公司Fourkind
- January 14, 2021 Thoughtworks估值升至46亿美元，再获7.2亿美元投资助力
- January 13, 2021 Thoughtworks收购Gemini Solutions