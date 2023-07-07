强强联合， 推动产学研协同

作为一家全球性的软件及咨询公司，Thoughtworks 追求多元的文化和卓越的技术，致力于帮助企业开启流畅数字化之路。为了给各行各业的客户大规模地快速提供更卓越、更安全的数字体验，Thoughtworks安全与系统研发事业部专注于整合 “安全”（security）与 “系统”（system）能力，通过“研究”（Research）的服务形式为客户与社会创造价值，并与金融、电商、汽车、医疗等不同行业的企业一起直面数据与隐私安全问题，探索出了很多更符合企业的解决方案。

西安邮电大学创办于1950年，是一所以工为主，以信息科学技术为特色，工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校。学校以信息科学技术学科为主干，将高新技术的开发研究和产业化应用作为研究重点，在通信专用集成电路设计、移动通信、图像处理、信息安全和信息产业经济等研究方向形成特色和优势。

在信息科学技术领域，Thoughtworks与西安邮电大学有很大的合作空间，此前双方已在信创研究与软件性能工程、系统可观测性、自研操作系统、安全审计等领域中取得了一系列合作成果。此次，Thoughtworks 安全与系统研发事业部与西安邮电大学计算机学院共同建设软件性能工程联合实验室，将产业界的需求与学术研究相结合，标志着双方的合作进入更深层次的阶段。今后，围绕该实验室，双方将在性能工程、系统研发等领域展开学术和应用研究，合作教学以及成果分享等活动。共同为学生和工程技术人员提供更优质的科研平台、更充分的实践机会，以促进技术创新和产业升级。

Thoughtworks 中国区CEO胡凯表示：Thoughtworks在底层软件和性能工程领域有着丰厚的积累与实践，西安邮电大学在Linux操作系统与底层软件方面具备极高的学术地位和良好的业界声誉。此次强强联手，对于产研双方都有深远的积极影响。我们此前在合作中已经取得了一些成果，期待着今后Thoughtworks安全与系统研发事业部与西安邮电大学共同建设的软件性能工程联合实验室能做出实绩，为业界带来更加亮眼的成果。

西安邮电大学副校长卢光跃表示：Thoughtworks致力于用科技驱动商业变⾰，注重技术和创新，是一家杰出的公司。从2015年以来，我们双方一直保持着良好的合作。未来我们将继续发挥各自优势，以计算机科学与技术、软件工程等方向为重点，推动双方在人才联合培养、实验室共建、科研项目攻关等多个领域开展深度合作，形成常态化、长期化的合作机制，共同打造产学研合作的典范。

共创共享，加速软件创新和人才培养

此次Thoughtworks安全与系统研发事业部与西安邮电大学计算机学院达成合作，将以市场需求为导向，共同制定研究课题，深入挖掘软件性能工程领域的前沿问题（如性能指标体系建设、系统全栈全链路可观测性问题、编译器性能优化等），并推动理论与实践的结合。通过联合研究项目，双方将共享研究成果，并积极推动其转化与应用，为产业界提供具有实际应用价值的解决方案。

同时，教学课程的设计也是此次合作的重要组成部分。双方将软件性能工程的最佳实践和经验融入教学内容和课程设计，通过共同组织培训、举办开源项目竞赛活动、开展实习项目等方式，培养学生在软件性能工程领域的专业能力，使学生具备解决实际问题的能力和实践经验，成长为应用型的精英人才。

Thoughtworks安全与系统研发事业部与西安邮电大学计算机学院五大重点合作方向：

● 市场需求导向：合作将紧密关注产业界的需求，将其作为研究和实践的指导，确保解决方案具有实际应用价值。

● 研究课题制定：双方将共同制定研究课题，深入挖掘软件性能工程领域的前沿问题，推动学术研究的创新与发展。

● 教学课程设计：双方将共同设计教学课程，将软件性能工程的最佳实践融入其中，培养学生的专业能力和实践经验。

● 联合研究项目：双方将开展联合研究项目，共享研究成果，并推动其转化与应用，为产业界提供有实际应用价值的解决方案。

● 学术交流与合作活动：双方将定期举办学术交流会议、技术研讨会和讲座等活动，促进学术交流与合作，拓展双方的合作网络。

除了上述方向，双方还将开展更多合作项目，涵盖软件工程、人工智能、大数据、云原生等前沿领域。通过共同的研究和实践，双方将探索新的技术前沿，解决实际问题，并推动这些领域的发展与创新。

Thoughtworks安全与系统研发事业部与西安邮电大学计算机学院将进一步加强产学研之间的合作与沟通，推动软件性能工程领域的发展，为产业界提供创新解决方案，通过性能指标标准体系制定与培训课程培养更多优秀的软件性能工程人才，并通过开源社区共创难点问题解决方案。这一合作模式将不仅促进行业的进步与发展，同时也为学术界和产业界搭建起了一个更紧密的合作桥梁。