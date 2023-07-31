Thoughtworks（纳斯达克股票代码：TWKS）是一家集战略、设计和工程服务于一体的全球性技术咨询公司。最近，Thoughtworks被全球领先技术研究与咨询公司ISG（Information Services Group）评为“15强供应商”。

2023年第二季度全球ISG指数™（ISG Index™）表明，根据过去12个月赢得的年度合同价值（ACV），Thoughtworks已成为亚太地区“突破型15强”类别的领先供应商之一。

ISG指数™已连续进行83个季度的独立审查，为采购行业提供最新行业数据和趋势洞察。ISG指数™每季度都会评选出美洲、欧洲、中东和非洲地区以及亚太地区领先的商业供应商，类别包括“成熟型15强”（Big 15，收入超过100亿美元）、“扩张型15强”（Building 15，收入介于30亿美元至100亿美元之间）、“突破型15强”（Breakthrough 15，收入介于10亿美元至30亿美元之间）和“发展型15强”（Booming 15，收入低于10亿美元）。每个“15强”类别都涵盖来自传统采购市场的供应商，以及来自“即服务”（as-a-service）市场的供应商，其中包括基础设施即服务（IaaS）和软件即服务（SaaS）供应商。

Thoughtworks亚太地区常务董事Kristan Vingrys表示：“我们非常荣幸获评为ISG亚太地区‘突破型15强’供应商。Thoughtworks致力于提供数字应用管理及智慧运营以及更广泛的专业服务组合，我们利用领先的工程实践，帮助客户实现软件最小化维护。我们相信ISG的评选进一步证实了Thoughtworks与众不同的方法，即通过持续演进和优化客户应用，创造非凡成果。

ISG指数™对Thoughtworks的评选，依据的是Thoughtworks每季度向ISG提交的数据。

ISG研究总监Paul Reynolds表示：“ISG指数™是全球技术和商业服务行业市场情报的权威来源。通过将Thoughtworks的营业额与其他同行供应商进行比较，不难发现，Thoughtworks将在全球新一代专业服务领域，继续确立自己的领先地位，并持续增长。”

关于 ISG

IISG（Information Services Group）是一家全球领先的技术研究与咨询公司。作为一个值得信赖的业务合作伙伴，ISG拥有900余家客户，其中包括超过75家世界百强企业。ISG致力于帮助企业、公共部门机构、服务和技术供应商实现卓越运营和快速发展。ISG专精于数字化转型服务，包括自动化、云和数据分析；采购咨询；托管治理与风险服务；网络运营商服务；战略与运营设计；变革管理；市场情报和技术研究与分析。ISG成立于2006年，总部位于康涅狄格州斯坦福，在20多个国家/地区拥有1600多名精通数字技术的专业员工。这支全球团队拥有卓越的创新思维、市场影响力、深厚的行业和技术专业知识，以及基于行业全面市场数据的世界级研究和分析能力，举世闻名。如需了解更多信息，请访问www.isg-one.com。

关于 Thoughtworks

Thoughtworks是一家集战略、设计和工程服务于一体的全球技术咨询公司，致力于推动数字创新。我们在18个国家/地区设有51个办事处，拥有11500余名员工。成立30年来，我们以技术作为竞争优势，帮助客户解决复杂的业务问题，为客户带来非凡体验。