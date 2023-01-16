近日，全球技术咨询公司思特沃克（Thoughtworks）（NASDAQ：TWKS）在独立的第三方研究公司Forrester发布的The Forrester Wave™： 2022 年第四季度云迁移与托管服务（CMMS）合作伙伴中国市场厂商评测报告（以下简称“报告”）中，被评为“市场领导者”。

思特沃克（Thoughtworks）是一家集战略、设计和工程于一体的全球技术咨询公司，致力于推动数字创新。在本次Forrester Wave™评选中，Forrester 采用 27 项标准对中国市场的云迁移与托管服务（CMMS）提供商展开评测，对包括思特沃克（Thoughtworks）在内的11家最具影响力软件开发提供商进行深入研究、分析和评分。报告中，思特沃克（Thoughtworks）在AWS支持能力、云上构建服务、云上现代化服务、其他软件资产、组织架构、服务开发和创新、企业愿景以及支持性产品和服务方面获得了评测范围内最高分。

根据Forrester Wave™中国区报告，受访客户高度评价思特沃克（Thoughtworks）对 AWS、阿里云和 Google Cloud 的支持能力，尤其是云迁移和基于云原生的应用现代化服务。对于诸多亟需实现高质量上云、应用的现代化改造与构建多云能力的企业而言，思特沃克很适合既需要现代化传统应用也需要构建多云环境新功能的企业。

“我们很荣幸获评为Forrester Wave™：2022年第四季度中国市场云迁移和托管服务合作伙伴的领导者”，思特沃克（Thoughtworks）的首席技术官Rebecca Parsons博士表示，“近30年来，我们始终致力于在全球范围内引领以敏捷、云原生和现代企业架构为基础的现代软件研发体系和实践，将云战略作为企业数字化转型的核心，为众多客户提供从云战略规划到实施和管理服务的端到端解决方案。Forrester的评估进一步证明了我们对提供差异化云服务的定位和承诺，这些服务必将持续为我们的客户创造非凡成果。”

报告认为，中国的云服务市场中，多数企业计划在未来几年将大部分工作迁移到云，但云技术和服务的快速演进却让他们面临短期内经验和技能不足的难题，云战略的实施因此受阻。针对这一趋势，Forrester为中国市场上的云迁移与托管服务（CMMS）客户提出了如下的选型建议：

多云的规划和交付能力。随着企业对技术栈的关注焦点上移，能够提供同时覆盖多个公有云平台和私有云解决方案的外部支持至关重要。该领域的合作伙伴必须能够广泛支持主要的云厂商，而且必须具备从规划到全栈开发、运营的强大能力。

建立人才培养引擎，响应不断演进的趋势。为了在跟上云厂商发展的同时提供基于最佳实践的交付服务， CMMS 合作伙伴必须持续建设人才库、获得相关认证并打造内部社区和工作坊以共享实践经验。领先的供应商需要在一线和主要二线城市设置专家和交付团队，以满足客户的一线支持需要。

用软件工具提升交付质量。对云咨询、迁移、构建和管理服务来说，有效的软件工具可以加速交付、降低风险、提高效率。领先提供商需要基于自研工具，加上第三方和云厂商的原生工具提供高效的服务。

思特沃克（Thoughtworks）致力于为客户提供符合企业愿景且深度定制的云迁移及管理相关服务（CMMS），在帮助客户迁移现有系统上云的基础上，使云及其服务真正成为加速企业数字化转型的重要推动力和使能平台，不断深化技术与业务的融合，重构和优化现有研发体系和流程，最终达成业务上云。

思特沃克（Thoughtworks）围绕CMMS主要提供以下四类服务：

大规模业务上云

大规模业务上云的挑战并不仅在于技术层面，如何对数量庞大的已有业务系统进行有效评估，尽早识别风险并建立跨部门和跨团队的协同机制和迁移策略才是成功的关键。思特沃克（Thoughtworks）采用数据驱动的方法，使用自研的自动化数据采集及架构评估工具Systona，可实现在短时间对大量应用研发态和运行态数据的采集和分析，并进行客观和有效评估，帮助企业制定合理的业务上云策略和计划，并最终实施落地。

多云战略规划

混合云或多云是当前大多数企业的现状，而如何有效利用多云不仅需要在架构和技术层面设计，也需要在组合和流程上设计。多云战略规划旨在帮助企业设计符合其自身业务愿景和需求的多云战略，包括对架构规划、多云平台规划以及团队协作模式等进行规划。

企业级平台工程

云和云原生加速了技术的迭代速度，这要求企业能够快速响应并不断深化技术和业务的融合。创造价值，并打造高度符合企业自身诉求的技术平台是有效的方法。企业级平台工程从企业业务场景和诉求出发，使用产品化思维(Product Thinking)并结合团队拓扑（Team Topology）设计高度定制化的企业级云原生平台，将技术能力以服务的方式提供给业务开发团队，同时隐藏技术细节和复杂度，提升开发者体验。

云原生应用现代化

单纯采用Lift&Shift的上云方式并不能真正有效的利用云所带来的优势，还可能适得其反。思特沃克（Thoughtworks）的应用现代化方法会通过识别组织内技术、业务、人员和流程的相互关联性，帮助企业借助现代化工程方法对现有工程团队进行重设（Reset），并对核心业务功能进行重组（Reimage），从而快速实现有价值的投资回报率，帮助企业与新一代云原生组织竞争。

如需阅读Forrester Wave™：2022年第四季度中国市场云迁移和托管服务合作伙伴报告全文，请点击此处。

- ### -

关于思特沃克（Thoughtworks）

思特沃克（Thoughtworks）是一家集战略、设计和工程于一体的全球技术咨询公司，致力于推动数字创新。我们在18个国家/地区设有50个办事处，拥有超过12,500名员工。在过去25年多的时间中，我们以技术作为竞争优势，帮助客户解决复杂的业务问题，实现非凡成果。

媒体联系人：

中国区公共关系主管 原志颖

电子邮箱：zyyuan@thoughtworks.com

电话： +86-010-56933000