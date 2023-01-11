Thoughtworks 蝉联卓越职场®「2022年大中华区最佳职场™」奖项

2023年1月11日，Thoughtworks 再度荣获由国际权威职场文化管理咨询公司卓越职场®研究机构（Great Place to Work® Institute）颁发的「2022年大中华区最佳职场™」奖项。对于再次成功入选该奖项，我们深感自豪。

本年度共有92家公司入选「大中华区最佳职场™」榜单，包括思科、德勤中国、汇丰科技中国、希尔顿、NVIDIA等公司。来自中国大陆、香港和台湾 250 多家公司140，000名以上的员工，参加了卓越职场®的Trust Index©调研，这份调研评估了员工对于领导力、机构文化及信任度方面的看法，并对于能否入选「大中华区最佳职场™」有决定性作用。

2022年，因为新冠疫情，中国经历了极为艰难的时期，克服了一个又一个的挑战。卓越职场大中华区首席执行官白合赛Jose Bezanilla在榜单发布会上分享道："适应未来形势，妥善应对几年来严峻疫情的后果、不确定的经济环境和明显的社会变革，肯定需要各领导层具备强大的软技能。 "

在疫情之下，Thoughtworks 的领导层更加重视员工反馈和协作共享。我们致力于支持员工的职业生涯，确保每个员工都能和同事及领导层一同成长。2022 年针对 Thoughtworks 全体中国员工的卓越职场®调研结果反馈显示：

98% 的 Thoughtworker 认为他们没有因为性别而受到不平等对待。

96% 的 Thoughtworker 认为他们处在一个安全的工作环境。

95% 的 Thoughtworker 认为他们加入公司时，感受到了同事的欢迎与友爱。

93% 的 Thoughtworker 认为无论结果如何，公司鼓励员工创新观点和实践方法。

我们希望 Thoughtworkers 可以追随自己的好奇心，同时充分运用反馈、协作和知识共享所赋予的力量。这里没有“孤胆英雄”：我们携手共进，互帮互助。我们需要渴望引领变革、能够抓住机遇、不囿于现状的伙伴，一起成就 Thoughtworks！

关于大中华区最佳职场™榜单

自2012年以来，卓越职场®一直通过发布大中华区最佳职场™榜单评选出一流的企业。上榜企业在大中华区经营业务的同时，创造了出色的职场。

发布这一榜单的目的是，认可来自于不同行业、不同企业规模但同样优秀的职场文化环境。上榜企业为员工打造和建立良好的职场体验，从而在大中华区保持商业和人才竞争优势。

点击此处阅读完整获奖榜单

