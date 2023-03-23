作为备受业界瞩目的互联网行业盛会，全球互联网经济大会已成功举办多届。本届大会以“有数”为主题，邀请阿里巴巴、腾讯、京东、亚马逊、甲骨文、58同城、新浪、Thoughtworks等众多知名互联网企业共聚一堂，搭建品牌展示与商务交流平台，探讨全球互联网经济发展趋势，为数字经济与产业互联发展助力。

Thoughtworks助力企业伙伴加速数字化转型

当前全球经济形势复杂多变，整体经济依旧在低迷中艰难行进，该如何探寻技术与市场新的机会与变革？在数字经济已成为经济增长新引擎的关键的大背景之下，抓住时机，进行数字化转型，打造新的商业核心竞争力，是企业实现长期发展的必然之路。作为业界一流的数字化转型服务商，Thoughtworks 与国内外众多行业的头部企业合作，为其持续提供领先的产品与服务，并通过在云原生、DevOps、微服务、敏捷等领域深化合作，不断取得新的突破。

Thoughtworks中国区总经理张松表示：“数字化转型是一个知易行难、持续不断的过程，企业需要融合各方面的力量和技术，协力前进。Thoughtworks结合自身的专业优势，以及跨界的视野和洞见，在数字化转型方面积累了丰富的经验，此次获奖也再次证明了我们的实力和能力。面向未来，我们将帮助更多企业伙伴加速数字化转型，不断实现业务创新，创造更大的商业价值。”

在通信与数字化领域，Thoughtworks曾与众多知名的通信及互联网行业企业的合作探索，一方面在政企应用微服务化改造、DevOps敏捷落地过程中提供规划、咨询、实施、开发支持等端到端全栈服务，保证方案的可落地、可执行能力；另一方面以解决客户问题为目标，在功能、架构、数据、运维等环节上提供完善的服务能力，实现高质量的数字化转型，得到了企业级用户和终端用户的一致好评。

Thoughtworks通信与数字化事业部负责人陈洋谈到：此次获奖表明我们在数字化转型领域具备强大的能力和专业的技术水平，也表明了我们的数字化业务加速能力和工程实践能力，获得客户的信任和市场的认可。此外，本次获奖也将帮助我们和有快速数字化转型业务诉求的企业级客户、互联网客户、终端用户之间构建沟通与合作的桥梁。

凭借多重能力，帮助提升企业营效率和竞争力

在这个数字颠覆的时代，实现业务流程数字化、遗留系统现代化和企业资产数据赋能是加速企业数字转型和实现向高响应力组织模式转变的关键要素。在通信与数字化领域，Thoughtworks的数字化业务加速能力围绕快速创新、可持续、可演进和卓越的集成交付效率而构建，帮助了众多客户加速其数字化转型之旅，并为业务运营带来可扩展性和敏捷性，提升了企业运营效率和竞争力。

基于在云原生、微服务、设计思维及工程实践等多方面的经验和见解，Thoughtworks长期服务于多家领先的数字通信企业。在这个过程，Thoughtworks帮助某头部数字通信企业完成了遗留系统现代化改造。随着业务的发展，该企业内部存在大量的遗留系统，这些系统存在耦合度高、难以支撑业务扩展，技术陈旧，难以支撑如双11海量流量抢购等场景，限制了业务发展。

Thoughtworks的专业团队基于对微服务架构的深入见解以及领先的工程能力和实践能力，通过深入和全面评估该客户的相关遗留系统，利用现代化技术和架构理念，帮助该客户实现了如订单领域、财经领域、服务领域等多个系统的现代化改造和重构，有效的支撑其服务化转型的战略，实现了业务的高度敏捷和可扩展。

在携手互联网领域某头部视频厂商，共同助力生信科研领域客户数字化转型过程中，Thoughtworks帮助其实现业务流程的数字化。针对如何快速理解行业客户业务；如何真正挖掘用户真实需求；如何快速进行验证及落地实施等一系列问题时，Thoughtworks凭借丰富的数字化转型经验，通过如discovey、inception等轻咨询的方式，快速理解客户业务，依托在云原生、数据智能以及用户体验等领域多年的沉淀，帮助客户构建其科研领域数字策略，识别高价值用户场景，帮助客户构建满足生信领域的数据支撑体系和架构。与此同时，基于Thoughtworks通过现代化技术生态能力，帮助客户进行了快速验证和交付，降低了行业客户的数字化转型门槛，提升了数字化转型效率。

除此之外，Thoughtworks还通过云服务能力，借助PaaS平台解决方案，帮助客户准确对接真实业务场景，平稳可靠迁移系统，从而快速提升互联网级别的业务可用性；通过实践和工程能力，帮助互联网的终端用户实现软件工程能力等，不断为各类企业客户的数字化转型持续赋能。

数字化转型已经是企业发展的必答题，携手优质的转型伙伴将事半功倍，助力企业快速提升转型效率和企业竞争力。在未来，Thoughtworks将继续整合战略、设计和工程能力，为客户创造更多价值，并拓展更多核心业务场景，进一步释放数字化转型的真正价值，持续开拓数字化的新生态。