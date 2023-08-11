Thoughtworks 是一家全球性的软件及咨询公司，成立30年来，一直致力于通过整合战略、设计和软件工程帮助企业开启流畅数字化之路。在零售行业，Thoughtworks 凭借敏捷、设计思维、DevOps、数据驱动等一系列方法，帮助零售品牌进行价值创新、精细业务管理、大数据智慧应用、忠诚营销等，为全球众多快时尚、快消品、奢侈品、母婴、运动服饰等头部零售品牌，提供卓越的解决方案。

体系化解决方案，助力品牌全面提升数字化能力

随着移动互联网、人工智能等技术的发展，整体经济环境的改变，以及Z时代消费者的全面登场，消费者的消费态度、消费价值观、消费决策链条等发生了极大的变化。为此，新型零售业态持续洗牌与跌代创新，新赛道、新品牌不断涌现。为了在激烈的竞争中突出重围，绝大多数零售品牌将数字化转型作为重要发展方向。但在转型过程中，很多品牌存在消费场景和体验缺乏创新、忽视整体业务链条管理、对数据应用缺乏经验、用户忠诚度下降等问题。

面对这些问题，Thoughtworks 零售团队利用独特的创新方法，深度洞察行业趋势，把握每个业务环节，帮助零售品牌探索数字化转型之路，并提出了端到端零售行业解决方案、细分行业解决方案、场景解决方案、生态合作伙伴解决方案等，帮助品牌全面提升新零售数字化能力。

Thoughtworks 端到端零售行业解决方案，从零售商业价值创新、零售精益业务管理、零售大数据智慧应用、零售忠诚营销四大维度出发，层层递进，高效助力客户持续演进与重构零售蓝图。

零售商业价值创新：探索新业务新场景，驱动品牌持续性演进

在新的行业趋势之下，通过体系化的数字转型，实现全局创新，持续探索业务新场景，对于零售品牌来说势在必⾏。Thoughtworks 认为零售品牌可以采用复合型商业模式、投注未来门店、产品力创新、全渠道服务等方式进行创新。Thoughtworks 通过多方位的深度洞察分析，帮助零售品牌规划业务战略目标、定义最佳商业模式、规划技术架构与落地产品等举措，进而实现企业业务战略更新、助推商业成功。

零售精细业务管理：打通业务价值链，提高数字化运营能力

目前，多数零售品牌只注重线上渠道及⾃有平台建设，忽略整个业务价值的建设，以及精细化运营，中台及底层基础薄弱。Thoughtworks 基于零售品牌的商业运营模式，通过整体业务运营走查和深度分析，识别各核心业务场景，帮助企业制定一体化数字化业务智能平台，提升全链条运营能力，实现真正的降本增效。

零售大数据智慧应用：整合数字资产，推动业务智能化

随着数字化转型的加速，零售品牌的数据资产越来越多，对数据进行收集和整合、分析与治理等，将让品牌更懂顾客的货与场，更好地把握用户生命周期，提供智能选品与供货等，推动业务智能化发展。Thoughtworks 从大数据战略出发，帮助客户整合数据资产，根据零售业务场景规划，确定数据与智能应用场景，并进行相应的方案设计，推荐与研发对应数据智能产品，并进行更新迭代。

零售忠诚营销：构建私域生态，实现高价值营销传播

零售品牌的销售理念正逐渐转向以用户为中心，为了抢占用户心智，公私域联动的整合营销、精准营销成为重中之重。Thoughtworks 通过系统化的设计框架进行超级用户研究，忠诚度计划搭建，产品开发，并基于全渠道与营销策略，赋予忠诚度计划数据智能驱动，灵活营销自动化的属性，从而与客户共建私域生态，延长用户生命周期，持续推动品牌业绩增长。

数字化转型是零售业高质量发展的必然趋势，目前零售行业的转型已经步入“深水区”，面对各类挑战和转型难题，注重价值创新并打通全价值链条的精益化转型成为了大势所趋。作为全球数字化转型专家，Thoughtworks 将继续用前瞻性的洞察、体系化的研究方法，以核心技术为支撑，为客户提供卓越的解决方案，为零售品牌的长远发展赋能。