11月3日下午，Thoughtworks与腾讯云在武汉签署战略合作协议，双方将充分结合彼此的优势产品平台和技术咨询能力，打造具有行业竞争力的创新型数字化联合解决方案，赋能更多企业实现数字转型。

优势互补，助力更多企业用户数字化转型

随着全球数字经济的快速发展，我国已进入大数据时代，众多企业正在积极利用大数据、云计算、人工智能等新兴技术，加速数字化转型。对企业而言，数字化转型是一项复杂而长期的任务，需要找准数字化转型的突破口，借助专业的服务平台和卓越的解决方案来稳步推进。

致⼒于为企业提供数字化转型咨询和⾼端软件定制开发服务的Thoughtworks与助力众多企业上云的腾讯云都是企业数字化转型的重要推手。此次，双方达成战略合作，将在微服务咨询、敏捷&Devops、安全三大方面进行深度合作，通过创新型的解决方案，帮助企业客户提升IT管理水平，夯实信息化基础建设，让企业以数字化为驱动带来新增长。

对于此次合作，Thoughtworks中国区总经理张松充满信心，他说：“在这个后疫情时代，很多企业的数字化转型已经取得了阶段性成果。随着各行业数字化转型的深入，在业务完成上云之后，其数字化应用更加丰富、但是也更加复杂。资源弹性与简化运维的价值依然是企业上云的基础，应用敏捷开发迭代正在发展成为云服务的新常态。云原生也成为互联网企业和传统政企的共同选择，云原生不仅掀起了云计算时代一股新浪潮，也开辟出一条企业数字化转型的最佳路径。Thoughtworks基于全球化跨行业经验，将演进式架构实践以及数据场景探索经验与腾讯云的云原生平台进行结合，进一步深入企业各个业务场景，帮助实现一致性的应用体验。“

腾讯云副总裁陈平表示：在数字化浪潮下，越来越多的企业不满足于传统系统，通过前沿技术的应用，寻找新的业务增长机会。腾讯云拥有长期锤炼出的前沿技术优势，在不断突破的同时全面开放，而Thoughtworks在数字化转型方面提供领先的咨询服务，双方合作将放大彼此优势，为企业提供一站式的技术应用解决方案，助力全行业客户加快数字化转型步伐。

共同创新 以卓越解决方案提升企业效益

“微服务”是近年来热门的架构模式，它提倡将单一应用的程序划分成一组小的服务。服务之间相互协调、互相配合，每个服务独立开发测试、部署升级，灵活性强。腾讯微服务团队经过多年的技术沉淀，为用户提供一站式的微服务解决方案——腾讯微服务平台TSF，帮助企业客户解决传统集中式架构转型的困难，打造大规模高可用的分布式系统架构，实现业务、产品的快速落地。目前，微服务平台TSF日均请求调用量已突破千亿次，为中国银行、深交所、七人普、江苏人社、一汽大众、南方电网等数百家客户提供技术支撑。Thoughtworks作为微服务技术领跑者，将与腾讯强强联合，希望未来能够服务于各个行业，助力企业成功。

Thoughtworks作为敏捷交付先驱，通过持续交付、持续集成等最佳实践，并重新定义了微服务架构，总结出了一套适合现代企业业务多变的数字化转型经验，大大提升了客户组织的效率与创造力。腾讯云 CODING DevOps 一站式软件研发管理平台提供代码管理、项目协同、测试管理、持续集成、制品库、持续部署、团队知识库等系列工具产品。从需求提交到产品迭代，从代码开发到软件测试、部署，整套流程均在 CODING 完成。 可以为各行各业客户提供成熟的研发管理数字化转型、研发管理规范、敏捷&DevOps 等解决方案，提升员工协作、效率和创造性，以帮助员工更好的适应企业的发展需求。

目前，敏捷&Devops（研发运营一体化）在全球各行各业渐成主流，可以重塑IT组织协作方式，加速端到端交付效率、交付有价值的产品、沉淀优良实践和⼯具，从而全方位提升企业的业务响应力，进而推进企业效益增长。Thoughtworks与腾讯云的敏捷& Devops联合方案已经在太平洋保险、老百姓大药房等客户内部取得成功实践。

Thoughtworks作为敏捷和微服务的布道者和实践者，结合腾讯云的云原生技术平台，以及腾讯云 CODING DevOps 一站式软件研发管理平台，必然会打造更卓越的解决方案，帮助更多企业缩短数字转型路径。在未来，双方将携手前进、优势互补，共同创新，助力更多企业以数字化为手段，重构核心竞争力，提升经济效益，加速发展步伐。

共同构建 以全面安全体系为企业保驾护航

新业态下的新安全也是双方合作重点之一。伴随企业用户数字化转型进程的逐步深入，以服务为核心的安全体系已经成为各行业企业用户的IT建设重点。腾讯安全将在安全托管服务领域与Thoughtworks深度合作，以安全咨询、安全培训、敏捷服务、安全运营、攻防体系等多个业务模式共同输出数字化业务多年的安全理解及服务经验，为企业用户提供更加完善的、更懂业务、更有效果的专业安全服务能力，真正帮助企业用户解决用户安全体系建设、核心资产保护以及常态化安全运营等安全体系建设痛点，为广大企业用户保驾护航！