思特沃克最新《科技棱镜》：剖析未来技术的伦理影响

December 07, 2021  - 芝加哥

思特沃克（纳斯达克股票代码：TWKS）是一家集战略、设计和工程于一体的全球技术咨询公司，今天发布了关于未来技术趋势的分析报告《科技棱镜》，深度剖析2022年乃至更远的未来推动企业发展的关键技术趋势。基于思特沃克(Thoughtworks)在新技术普及之前为企业提供前沿技术的独特方法，这份报告为行业领导者如何更好的参与竞争并成为行业变革者提供了建议。

 

元宇宙是一种扩展现实 (XR) 新媒体技术,它在工作、生活、娱乐和学习方面为消费者和企业创造了无限可能。当扩展现实与人工智能 (AI) 技术和设备相结合时，就会催生许多创造性的方法，帮助发挥人类的优势，产生造福社会的良好结果。然而，必须认识到，这些技术也会改变用户体验，人们在虚拟世界中将以各种不同的方式表现自己，这可能会对道德和伦理产生影响。

 

思特沃克（Thoughtworks）中国区CEO张松说：“全球疫情的持续演变,宏观经济的复杂多变，越发需要商业领袖时刻明晰不断演进的技术趋势，准确把握决定未来的商业变革方向。《科技棱镜》给出了在当下如何把握人工智能、人机体验等前沿创新技术的路径选择，同时也倡导了符合技术伦理的可持续发展战略目标。”

 

“随着人工智能支持技术日益成为主流，它们将触及我们生活的更多领域，因此我们需要从道德角度考虑它们的影响，”思特沃克(Thoughtworks)首席技术官 Rebecca Parsons 博士认为，“因此，企业在员工和人工智能之间建立平衡且高效的合作关系，以便从扩展现实解决方案等新兴技术中获得更大的价值，同时，还要注意它们潜在的道德影响。理解人工智能系统如何发挥作用是认识和规避意外后果的关键。”

 

本期《科技棱镜》未来技术趋势分析报告，聚焦以下五个视角：

 

 

  • 持续演进的人机体验：在走向元宇宙的必然过程中，现实世界和数字世界将进一步融合，为企业开启新的可能。

 

  • 与人工智能合作：机器学习（ML）和人工智能（AI）技术仍备受各行各业青睐。从日常操作流程的自动化到强化战略决策，我们看到很多案例都在加速采用这两种技术。

 

  • 加速迈向可持续发展：随着消费者、政府和投资者要求企业承担更大的环境责任，企业走绿色环保发展之路已经不再只是一种选择，而是势在必行。

 

  • 技术作恶的影响扩大：“恶意”技术通常与勒索软件、入侵系统窃取数据或制造计算机病毒等犯罪活动联系在一起，但这并不是全部。由于技术形势的发展，技术作恶的定义也应该相应扩展，以包含那些虽然合法甚至被广泛接受，但最终会威胁社会福祉的行为。

 

  • 实现平台潜力：平台建设是现代商业战略的核心，但也是一个充满不确定性的领域。我们看到一个新的工作重点即解决围绕平台的不确定性，并将平台构建与明确的业务目标联系起来。

 

思特沃克（Thoughtworks）《科技棱镜》未来技术趋势分析报告将每年更新一次，密切关注企业不断变化的技术工作重点和对技术的应用。请访问thoughtworks.com/insights/business，了解更多思特沃克（Thoughtworks）为数字化领袖们准备的最新业务及行业洞察。

 

关于思特沃克（Thoughtworks

思特沃克（Thoughtworks）是一家集战略、设计和工程能力于一体的全球技术咨询公司，致力于推动数字化创新。在 17 个国家/地区设有 48 个办事处，拥有 10,000 多名员工。过去超过25年历史中，我们凭借技术优势帮助客户解决了众多复杂的业务问题，与客户一起产生了非凡的影响。 

 

媒体联系人：原志颖

电子邮件：zyyuan@thoughtworks.com

电话： +86-010-56933000