中金资本与 Thoughtworks 联合发布《私募股权投资行业数字化白皮书》

近日，中金资本联合 Thoughtworks发布了《私募股权投资行业数字化白皮书》，分享在私募股权投资数字化进程中的探索、实践以及洞察，以此帮助更多同业伙伴抓住私募股权投资行业的机遇，直面挑战，明确关键的投资方向，并探寻未来差异化的数字化发展路径，利用数字化技术以及数据保持竞争力。

中金资本董事长单俊葆谈到：2021年中金资本正式启动数字化转型战略，通过积极推动部门业务流程线上化、规范化，数字化服务能力显著增强，赋能模式创新取得新突破。但我们深知，当前私募股权投资（PE）行业的数字化建设仍处于发展初期，仅靠中金资本一家的力量，无法推进PE行业的转型升级。我们期待与同业伙伴齐头并进，搭上数字化变革的快车，共同培育PE行业科技创新的土壤，联合探索合作伙伴共建生态圈的新商业模式，引领行业变革，实现多方共赢。

Thoughtworks中国区CEO张松说：过去十年来，中国的消费数字经济快速增长，即将进入产业数字经济、促进数字经济和实体经济的深度融合阶段。其中实体经济恰恰是PE管理机构的主要服务领域，而数字化转型在其中发挥的作用不言而喻。Thoughtworks作为一家全球科技服务企业，很高兴能在众多金融行业客户的数字化征程中与之相伴，帮助客户在数字化浪潮中打造差异化竞争优势。

下面，就来一起关注《私募股权投资行业数字化白皮书》的要点内容。

趋势分析： 私募股权投资行业数字化转型步入快车道

《私募股权投资行业数字化白皮书》结合行业发展的历程和当前形势分析指出，随着数字经济时代的快速发展，新技术和理念开始渗入金融领域各个层面，全方位影响了金融业的业务形态、发展模式，乃至价值体系。私募股权投资行业作为金融领域的后起之秀，在行业监管的趋严、疫情冲击，以及行业集中度提升等情况的推动之下，数字化转型已成为大势所趋。

与此同时，数字技术也为行业发展注入了新的动力。PE管理机构可以重点聚焦以下科技方向：积极采用人工智能技术、无处不在的数据智能应用、打造新的云上沟通方式、探索区块链技术的应用。同时，报告也指出了在未来的数字化进程中，PE管理机构仍将面临着来自客户驱动、业务增长、运营效率、监管合规等方面的多重挑战。

机遇洞察： 助力私募股权投资行业破茧解成蝶的四大机遇

目前，PE行业的数字化转型之战已经打响，PE管理机构开始探索技术投资应用，甚至投入了不菲的资金和时间，然而由于缺乏整体布局和顶层设计，业务的核心问题依然没有得到有效解决。结合这一现状，报告指出：真正实现数字化转型，需要PE管理机构能够进一步满足LP日益增长的需求，例如提供丰厚的回报、实时数据信息、更高的透明度和更详细的数据颗粒度，从而帮助LP进行更灵活的数据分析和深层次挖掘。

为了帮助更多PE管理机构以企业价值为导向，建立企业的数字化愿景，实现真正以客户为中心创造商业价值。报告结合黑石集团、数据科学咨询公司、高盛、财产和意外保险公司、贝莱德集团、华泰证券、平安资管等机构的精彩实践案例，洞察出了私募股权投资行业发展的四大新机遇：投资管理数字化、创新服务数字化、监管合规数字化、能力输出数字化。是否能抓住这些机遇，将是PE管理机构构建核心竞争力的关键。

实践分享：中金金本私募股权投资行业数字化转型先进实践

从2021年初开始，中金资本携手Thoughtworks推进数字化转型，经过一年多的持续投入，不仅打造了穿透式管理、1.5道内控防线、分布式协同管理等数字化能力赋能业务团队运作及决策，还积极探索数字业务新模式，初步搭建了行业级平台，打造新场景、流通新资源，最终期望推动产业链上下游实现全要素的数字化升级和重塑。

作为行业数字化领先者，中金资本在报告中毫无保留地分享了公司从顶层路径规划、整体转型蓝图的视角入手，布局和实践数字转型战略的历程，并以管理升级、数智能力、生态服务三个方向为切入点，解读其中的亮点实践，供同业参考借鉴。