Arquivo de notícias

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- November 01, 2022 Natura Pay fecha parceria com Thoughtworks
- October 26, 2022 Technology Radar da Thoughtworks prevê ML impulsionando IoT e casos de uso pragmáticos similares
- June 28, 2022 Thoughtworks anuncia intenção de adquirir consultoria de design estratégico Handmade, para impulsionar a estratégia de CX e design no Brasil
- March 15, 2022 Thoughtworks colabora com a Globo no desenvolvimento do aplicativo Big Game BBB
- October 27, 2021 Nova edição do Technology Radar da Thoughtworks alerta: não há como fugir da Lei de Conway, por isso, é melhor adotá-la
- September 01, 2021 A Thoughtworks está colaborando com o Spotify para oferecer maior efetividade no desenvolvimento com o Backstage
- June 29, 2021 Thoughtworks launches a new brand position - creating extraordinary impact together - and unveils new logo and visual identity
- May 25, 2021 Accenture, GitHub, Microsoft e Thoughtworks lançam a Green Software Foundation para, em conjunto com a Linux Foundation, colocar a sustentabilidade no centro da engenharia de software
- April 13, 2021 O mais recente Technology Radar da Thoughtworks alerta para os perigos na seleção de ferramentas para o gerenciamento de desenvolvimento e implantações em nuvem
- February 04, 2021 Thoughtworks se prepara para transformar digitalmente o setor de construção civil na América Central em parceria com a Corporación AG
- October 28, 2020 Nova edição do Technology Radar da Thoughtworks destaca a democratização da programação
- June 30, 2020 Thoughtworks é nomeada "Strong Performer" em serviços de desenvolvimento de produtos digitais por empresa líder de mercado em pesquisa independente
- May 19, 2020 O Mais Recente Technology Radar Da Thoughtworks Traz Uma Perspectiva Única De Colaboração