Pressemitteilungen
- February 17, 2022 Neuer Report von Thoughtworks: „Looking Glass“ beleuchtet die ethischen Auswirkungen von Technologie
- October 28, 2021 Thoughtworks Technology Radar rät: Unternehmen sollen Conway’s Law als positive Kraft nutzen
- July 26, 2021 Thoughtworks-Bericht beleuchtet die wichtigsten Erfolgsfaktoren bei digitalen Transformationen
- June 29, 2021 Thoughtworks präsentiert neue Markenpositionierung und stellt neues Logo und visuelle Identität vor
- May 19, 2021 Globale Studie: Technologiekompetenz ist Wachstumstreiber für Unternehmen
- May 11, 2021 Whitepaper von Harvard Business Review Analytic Services: Enterprise Modernization für Unternehmen überlebenswichtig
- April 13, 2021 Thoughtworks Technology Radar warnt: Gefahren bei der Auswahl von Cloud-Management-Tools für Cloud-Development und -Deployment
- February 01, 2021 Thoughtworks übernimmt führendes finnisches Beratungsunternehmen Fourkind
- January 14, 2021 Thoughtworks erhält 720 Millionen US-Dollar Investment-Kapital – Unternehmenswert bei 4.6 Milliarden US-Dollar
- January 14, 2021 Thoughtworks übernimmt Gemini Solutions
- January 09, 2021 WomenTech Network honors Thoughtworks with Diversity in Tech Employer of the Year Award
- December 03, 2020 Thoughtworks engagiert sich bei „The Valuable 500” für Inklusion
- October 28, 2020 Thoughtworks Technology Radar: Die Demokratisierung der Programmierung
- September 28, 2020 Thoughtworks mit „Helga-Stödter-Preis“ ausgezeichnet
- May 19, 2020 Thoughtworks Technology Radar: Tools und Praktiken ermöglichen neue Perspektiven auf Daten