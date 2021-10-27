今年是全球软件及技术咨询公司 Thoughtworks 每半年发布一期《技术雷达》报告的第 11 个年头，本次报告突出了平台产业的低迷

集战略、设计和工程于一体的全球技术咨询公司Thoughtworks今天发布了《技术雷达》第25期，旨在根据Thoughtworks的观察、对话和一线实践经验，帮助客户应对最棘手的业务挑战。本期报告的一个重要主题是“康威定律”在当今数字时代的重要性，而康威定律明年将迎来诞生 55 个年头。

康威定律由 Melvin Conway 提出。该定律指出，IT 组织的架构会对根据该架构建立的系统产生巨大的影响。在开启数字化转型之旅时，各组织应遵循康威定律，改组自己的工程团队，包括文化、报告结构和激励计划，以配合他们的架构和技术发展战略。然而，许多组织并没有这样做，却对转型无法带来显著的生产率提高感到诧异。

“尽管为提高团队自主性，各组织加快了变革步伐，在推动采用敏捷技术和微服务方面也取得了长足进步，但让我惊讶的是，一些组织却在继续试图回避康威定律的影响，”Thoughtworks 的首席技术官 Rebecca Parsons 博士表示，“通过关注构建软件的人员，创建以产品为中心的运营模式和工程文化，各组织才能更好地发挥康威定律的积极作用。”

《技术雷达》第 25 期突出的主题包括：

• 便利背后的陷阱：如果不加合理设计，软件会逐渐趋于复杂。随着软件系统变得越来越复杂，开发团队必须勤于创建与维护经过深思熟虑的架构和设计。

• 避免过度使用巧妙的技术 ：许多软件界人士都欣赏针对复杂问题的巧妙解法，但其实这些巧妙的解决方案往往都源于其自身引入的偶然复杂度。与其使用更多技术来解决问题，团队更应该分析根因，解决潜藏的本质复杂度，并不断改进。

• 适配到Kafka，还是改编自Kafka：Kafka持续成为异步发布/订阅大批量消息的事实上的标准。本期技术雷达的许多话题，都是关于我们团队正在使用工具来适配到Kafka，或改编自Kafka。

• 雷达中平台相关条目变少：我们发现，本期雷达中和平台相关的条目明显减少，我们将其归因于一些行业标准的整合。这是否意味着平台不再重要了？

• 康威定律仍然有效：康威定律经常被用来证明团队组织的变化是合理的。我们在本期技术雷达中考虑的许多条目都证明了这一点：组织的团队结构在处理得当时，仍然是一个关键的推动因素，而在处理得不好时，则会变成严重的障碍。

请访问 https://www.thoughtworks.com/cn/radar ，查看《技术雷达》的交互式版本或下载 PDF 版本。

