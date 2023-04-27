Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Thoughtworks与Amber Group达成战略合作 携手推动Web3生态系统健康发展

April 27, 2023  - Beijing

2023年4月27日，Thoughtworks和Amber Group在香港签署合作备忘录（MoU），共同开发新的工具和技术，旨在提高Web3领域的透明度和可信度，确保开发合乎道德且负责任的数字经济解决方案。

Amber Group 与 Thoughtworks 团队在 Amber Group 会面

Amber Group作为一家专注于数字财富管理和加密货币原生流动性解决方案的领先金融服务平台，对Web3背景下的金融科技和网络安全有着深刻的见解和专业经验。而Thoughtworks作为全球领先的数字化创新软件及技术咨询公司，一直以来都致力于将区块链、DevSecOps和人工智能等新兴技术应用到产业数字化进程中，帮助客户实现非凡的业务目标。

 

双方都有很强的社会责任感，遵从“以设计思维为导向，以技术为中心”的指导方针。这次合作旨在为寻求采用这些新兴技术并改进其实践的其他同业参与者提供一些参考。

 

根据合作备忘录，Thoughtworks和Amber Group将重点在以下领域开展合作：

 

●  人工智能驱动的安全创新：开发创新的安全解决方案，即利用人工智能来提高Web3的透明度和可信度。

●  加强合规性和隐私保护：协作以确保通过此合作伙伴关系开发的所有产品和服务符合Web3技术背景下的隐私和数据保护相关的法律和法规要求。

●  负责任的技术研究：合作研究和开发负责任、合乎道德和可持续发展的技术，并促进社会和环境的福祉。

 

Thoughtworks中国区总经理张松表示：Web3在引领下一代互联网发展的过程中，需要综合运用丰富的工程实践和科学的方法论，破解去中心化面临的安全、隐私、合规等重要问题。Thoughtworks与Amber Group的合作将充分发挥双方在软件设计、安全等方面的优势，通过新技术、新工具，打造新应用、新标准，推动构建健康透明、开放包容、负责任的Web3生态系统。

 

Amber Group 合伙人兼Web3安全团队负责人吴家志博士表示：“我们很高兴与Thoughtworks合作，该公司与我们一样致力于安全和技术卓越。这一合作伙伴关系将使我们能够为客户提供更全面、更先进的安全解决方案，例如自动化软件测试和基于人工智能的漏洞检测。通过利用我们在Web3安全方面的专业知识和Thoughtworks在集成新兴技术方面的领导地位，我们期待提高Web3的透明度、可信度和合规性。

 

Thoughtworks和Amber Group很高兴能够开始建立这种全新合作伙伴关系，并期待共同努力创建一个更好、更透明、更负责任的Web3生态系统，使个人、企业都能从中受益。

 

 

-  ### -

 

关于Amber Group

Amber Group是一家领先的加密金融服务提供商，专注于数字财富管理和加密原生流动性解决方案。该公司提供全面的数字资产服务，涵盖流动性供应、交易、借贷和投资。投资人包括Fenbushi Capital US、Sequoia、Temasek、Paradigm、Tiger Global、Dragonfly、Pantera、Coinbase Ventures和Blockchain.com等知名投资机构。


关于Thoughtworks

Thoughtworks是一家集战略、设计和工程服务于一体的全球技术咨询公司，致力于推动数字创新。我们在18个国家/地区设有50个办事处，拥有超过12,500名员工。在过去25年多的时间中，我们以技术作为竞争优势，帮助客户解决复杂的业务问题，为客户带来非凡体验。

 

 

媒体联系人：中国区公共关系主管 原志颖

电子邮箱：zyyuan@thoughtworks.com

电话： +86-010-56933000