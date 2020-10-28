从Thoughtworks最新一期技术雷达看编程大众化

2020年10月28日，全球软件咨询公司 Thoughtworks 发布了第23期技术雷达，对“编程大众化”做了重点介绍。Thoughtworks 介绍了一些新型工具，使得非程序员也能完成以前需要编码知识的工作。



我们注意到 Amazon Honeycode 提供了一种无需编写任何程序代码，就能构建移动和网络应用程序的方式，且发展势头令人瞩目。还有一些平台，如 IFTTT 和 Zapier，允许技术程度较低的受众连接各种设备和 SaaS 平台，来做有趣和有用的事情。

Thoughtworks 首席技术官 Rebecca Parsons 博士表示，“这一趋势有可能在企业中引发一波生产力浪潮，因为一些新兴的低代码和无代码工具有可能减轻IT部门的开发负担。但是，这些工具也会带来风险。”

她说道：“当涉及到特定领域中非常具体的问题时，这些工具可能非常有用，但通常无法应用良好的工程实践（例如版本控制或测试），这使得它们很难在快速变化的企业环境中使用”。Parsons 博士强调：“公司面临的挑战是，识别项目变得太大或太复杂而不适合低代码的时机。”

通常，组织会转而使用低代码，是因为它们缺乏满足其业务计划所需的开发人员专业知识。但是，能够发现项目何时超出低代码的能力，这正是开发人员专业知识可以解决的问题。

第23期技术雷达也重点强调了以下值得关注的主题：

基础设施即代码的青春期： 基础设施即代码的实践，已经步入青春期。Thoughtworks 技术雷达发现，那些帮助公司管理基础设施即代码的工具取得了巨大的进步。企业目睹了自动化基础设施的益处，因此为工具和框架的缔造者们创建了采纳创新的反馈环。但我们仍然看到许多公司在努力寻找这种能力的最佳用途。跟大多数青少年的表现一样，积极的和消极的模式都在不断涌现出来。

GraphQL 浮夸风： 近来 GraphQL 在业界很流行。它解决了现代分布式架构（如微服务）中的一些共性问题，我们一方面鼓励团队使用 GraphQL 及相关的新兴工具，另一方面也提醒大家要谨慎行事，以避免因使用这个目的单一的技术去解决过多问题时所带来的弊端。

与浏览器的斗争仍在继续： 最初设计用于文档浏览的 Web 浏览器，现如今却主要用于呈现应用程序。针对这种阻抗失配的长期挑战，开发人员一直在重新思考如何最好地构建Web应用程序。

可视化一切：各种各样创新型的可视化工具已经涌现出来。其所覆盖的领域包罗万象，包括基础设施、数据科学和云平台资源。一图胜千言。随着开发人员生态系统变得越来越复杂，一张可视化图表，往往能极大地帮助他们应对不可避免的认知超载问题。

房地产公司 REA Group 的首席建筑师 Daniel Aragao 表示，“我们 Realestate.com.au 一直对最新技术的使用很感兴趣，并尽可能发展我们的生态系统。使用 Thoughtworks Technology Radar 可以将我们的期望与业内见解公正的思想领袖意见进行比较。因此，这有助于指导我们的决策以及下一步将采用的方案。”



点击 Thoughtworks.com/cn/radar 探索更多交互版本以及下载往期技术雷达。

