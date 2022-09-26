中欧国际工商学院思特沃克教研基地揭牌仪式顺利举行

9月23日下午，中欧国际工商学院思特沃克教研基地揭牌仪式在思特沃克西安分部顺利举行。中欧创业学副教授王泰元、思特沃克中国区总经理胡凯发表致辞，并共同为中欧-思特沃克教研基地揭牌。多位中欧师生及思特沃克高管代表现场见证。
中欧创业学副教授王泰元（右）、思特沃克中国区总经理胡凯（左）
共同为中欧-思特沃克教研基地揭牌
思特沃克是一家全球性软件及技术咨询公司，集战略、设计和工程技术咨询服务于一体。2021年，中欧与思特沃克分别签署了案例研究合作协议以及为期三年的教研基地合作协议，双方将在中国企业数字化健康发展和创新方面展开探讨与合作，以进一步提升中国企业在数字化技术管理领域的行业研究、人才培养和能力建设。
目前，双方已合作开发了创新型组织领域的教学案例。在此案例基础上，中欧将定期于中欧-思特沃克教研基地开展实境教学。实境教学将为中欧师生与思特沃克创造一方对话与共创的平台，中欧师生将在身临其境的案例学习中与思特沃克高管团队展开直接交流，思特沃克亦将从对话中收获全新发展视角。
中欧师生在中欧-思特沃克教研基地开展实境课程
关于中欧教研基地
为促进产学研融合，实现校企多方共赢，以中欧智慧助推企业发展，以企业实践反哺知识创造与创新，中欧于2018年底启动了“中欧国际工商学院教研基地”项目，在学术研究和人才培养等方面与诸多知名企业展开校企合作。参访学员可身临其境，获取商业社会前沿洞见；企业则可通过与中欧教授及各行各业企业家学生深度交流，增强品牌影响力，拓宽未来发展空间。请点击这里了解中欧教研基地更多信息。
关于中欧实境教学法
实境教学法由中欧国际工商学院独创。自推出以来，获得了中欧学生、教授与参与公司的高度评价。实境教学法在案例教学的基础之上进一步升级，让学生们在身临其境的案例学习中与公司高管直接交流。实境教学法以一种结构化的方式设计了整个学习交流体验，确保了各方（学生、教授和公司）都能受益。对学生而言，能通过实境教学法学到很多与现实相关的知识；对中欧教授们而言，实境教学法能让他们讲授的知识保持与时俱进；同时，作为案例探讨对象的参与公司也获益良多，因为这让他们有机会以全新视角评估自己的运营，为真实面临的挑战找寻解决方案。请点击这里了解中欧实境教学法的更多信息。