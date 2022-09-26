中欧国际工商学院思特沃克教研基地揭牌仪式顺利举行

中欧创业学副教授王泰元（右）、思特沃克中国区总经理胡凯（左）

共同为中欧-思特沃克教研基地揭牌

思特沃克是一家全球性软件及技术咨询公司，集战略、设计和工程技术咨询服务于一体。2021年，中欧与思特沃克分别签署了案例研究合作协议以及为期三年的教研基地合作协议，双方将在中国企业数字化健康发展和创新方面展开探讨与合作，以进一步提升中国企业在数字化技术管理领域的行业研究、人才培养和能力建设。

目前，双方已合作开发了创新型组织领域的教学案例。在此案例基础上，中欧将定期于中欧-思特沃克教研基地开展实境教学。实境教学将为中欧师生与思特沃克创造一方对话与共创的平台，中欧师生将在身临其境的案例学习中与思特沃克高管团队展开直接交流，思特沃克亦将从对话中收获全新发展视角。