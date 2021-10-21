思特沃克荣获联合国妇女署2021年度中国区WEPs奖项

2021年10月20日，由联合国妇女署中国办公室与欧盟驻华代表团联合主办的“2021性别平等与企业社会责任国际会议暨赋权予妇女原则颁奖仪式”在北京举行。

思特沃克（Thoughtworks）由于在推进女性社区领域的积极贡献和突出成就，被授予“社区参与和伙伴关系类别奖”。这是思特沃克继2020年荣获“中国区Leadership Commitment-领导层承诺奖”之后，再度荣膺WEPs（即“赋权予妇女原则”）奖项。同期获奖的企业还有普华永道、携程集团、诺亚控股等。

作为亚太区首个WEPs奖项倡议，该奖项旨在表彰推动性别平等的模范性商业实践。WEPs是由联合国妇女署与联合国全球契约办公室共同发起的七项原则，指导企业在全价值链上推动性别平等。目前，全球范围内通过签署WEPs承诺推动性别平等的企业已有5600多家。

中华全国妇女联合会联络部部长牟虹女士在发言中指出：“企业在促进妇女能力建设、提供平等发展机会、帮助妇女参与科技创新等采取的有效行动，不仅有利于激发妇女潜能，也有利于促进企业自身发展，实现更加可持续的经济增长。”

思特沃克中国区CEO张松先生表示：培养包容性文化、追求社会公平是思特沃克自成立之初就确定下的奋斗目标，也是我们价值观及社区文化的基础。在中国区，我们秉承了思特沃克在推动性别平等、赋权女性领域的方针，从员工招聘、选拔和培训再到员工保留，我们始终关注由于传统社会习惯或认知偏见对女性职业选择和发展造成的阻碍，我们希望为女性技术人员打造发展和向榜样学习的平台。同时，我们也希望通过社区与国际组织合作，为我们的女性员工提供一个平台，倡导大家通过社区平台发挥技术人员的责任感、影响力，关爱边缘化社会群体，用技术推动创造更公平的未来。

践行企业价值观，多举措推动科技女性发展

在全世界的科技行业中，女性占比明显低于男性，有意或无意识的性别偏见一直存在。作为一家有超过25年历史的全球性软件咨询公司，思特沃克一直将关注社会进步和公正作为企业文化的三大支柱之一。为了充分践行企业价值观，持续推动职场性别平等，帮助女性在科技领域真正打开职业之门，也就成为了思特沃克努力的方向之一。

多年以来，思特沃克一直致力于打造性别包容和性别平等的商业及文化环境，通过坚持校招男女比例1:1，全球领导⼒项目女性占比50%，制定《反骚扰反歧视政策》，对不尊重女性的行为零容忍，设置职场妈妈灵活办公机制等公司基础政策，向女性员工提供平等的薪资及晋升通道等，以实际行动关爱职场女性，支持科技女性的职业发展。因为这些突出表现，思特沃克曾连续数年被世界权威的非盈利性女性科技组织安妮塔·博格研究所评选为“全球最佳女性科技人员雇主”。

在公司内部大力推动性别平等的同时，思特沃克还充分发扬社区精神，将眼光放到更广阔的行业和社会公益事业之中，结合社会共同关注的一些议题，以社区为形式，组织各类型活动，为喜欢科技的女性注入信心和力量。

社区共创，助力更多女性探索美好未来

目前，思特沃克中国区拥有三个女性社区，分别面向公司内部、行业及社会。这些社区结合各自特点，通过举办丰富多彩的活动，从不同角度帮助女性成长，鼓励职场女性探索更多未知和可能。

自发组织并运营的TechLady科技女性社区，主要致力于推动改善女性科技工作者的职场发展环境，帮助女性科技工作者面对生活与职场中的难题，认识更多志同道合的朋友。目前，该社区已在北京、上海、深圳、西安、成都、武汉举办多场活动，比如，开设大学女生编程特训营“卓越女生计划”，与英国驻华大使馆及多地总领事馆联合举办WiLD女性领导力发展工作坊，持续孵化“刀马旦”项目，评选科技女性榜样人物等。

为了从根源上消除科技行业无意识性别偏见，从2019年开始，该社区联合“国际计划”及多家社会机构共同开展了女童教育支持项目，通过精心设计的课程，鼓励女童开阔眼界、突破认知、树立职业理想，给行业性别多元与包容带来了更加深远的影响。

2021年，TechLady女性社区针对当前乡村女童缺少识别并应对社交网络暴力科学引导的这一情况，面向全公司发起打造适合乡村女童的“儿童设计思维训练课程”倡议，并与“国际计划”合作打造了“儿童设计思维训练课程”，与蒲城及佳县众多乡村儿童完成此实践。

正是凭借该项目的出色表现，思特沃克荣获2021年度中国区WEPs“社区参与和伙伴关系类别奖项”。目前，思特沃克正在计划继续通过社区活动把“儿童设计思维训练课程”传递给更多乡村女童。同时，思特沃克的各个女性社区也将举办更多富有意义的活动，倾听女性声音、激发女性潜能，从而帮助更多女性实现自我。

在未来，思特沃克还将与WEPs平台中来自不同行业、具有共识的众多签约企业携手前行，以更多行之有效的行动推动性别平等，帮助众多女性在新时代舞台上充分发挥自己的才能与智慧，共同助推社会发展与进步。

关于思特沃克（Thoughtworks）

思特沃克（Thoughtworks）是一家全球性软件及技术咨询公司，集战略、设计和工程技术咨询服务于一身。我们在 17 个国家/地区设有 48 个办事处，拥有10000多名员工。25年多以来，我们凭借技术优势帮助客户解决了众多复杂业务问题，与客户一起实现了非凡影响力！

