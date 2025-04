Desde a última vez que escrevemos sobre agentes de engenharia de software , há seis meses, a indústria ainda não chegou a uma definição consensual do termo “agente”. Porém, um avanço significativo surgiu — não em agentes de programação autônomos (que continuam pouco convincentes), mas em agentes de modo supervisionado presentes na IDE. Esses modos permitem que desenvolvedoras conduzam implementações via chat, com ferramentas que não apenas modificam códigos em múltiplas linhas e arquivos, mas também executam comandos, testes e respondem aos feedbacks da IDE, como erros de linting ou de compilação.

Esta abordagem, às vezes chamada de “chat-oriented programming” (CHOP) ou “prompt-to-code”, mantém as desenvolvedoras no controle enquanto transfere mais responsabilidade para a IA do que assistentes de programação tradicionais, como sugestões automáticas. As ferramentas que lideram esse espaço incluem Cursor, Cline e Windsurf, com GitHub Copilot levemente atrasado, porém conquistando espaço rapidamente. A utilidade desses agentes dependem tanto do modelo usado (com a série Sonnet do Claude sendo o estado da arte atual) quanto a da qualidade de integração com a IDE para proporcionar uma boa experiência à desenvolvedora.

Nós achamos esses fluxos de trabalho interessantes e promissores, pois trazem um aumento notável na velocidade de codificação. Porém, manter um escopo pequeno de problemas ajuda as desenvolvedoras a revisarem melhor as mudanças feitas por IA. Esses fluxos funcionam melhor com prompts de baixa abstração e bases de códigos compatíveis com IA que sejam bem estruturadas e devidamente testadas. À medida em que esses métodos melhoram, também aumenta o risco de complacência com códigos gerados por IA. Para mitigar esse problema, aplique programação em par (pair programming) e outras práticas efetivas de revisão, especialmente para códigos em produção.