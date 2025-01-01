原则：重新思考多元化，促进彻底包容性

努力建立一个真正反映我们社会的多元化的组织，进而推动行业多元融合，是我们的长期的重要工作。种种迹象表明，疫情爆发动摇了部分来之不易的成果，因此，我们更加迫切需要在这方面付出努力。最近一项针对女性技术人员 (1)的调查发现，超过一半的受访者认为新冠肺炎疫情使性别角色倒退回几十年前的状态。

设定目标是使我们坚持正确道路、肩负起责任的重要途径。但是，要取得真正的进步，就需要在日常活动、企业优先事项和文化中体现多元化、公平性和包容性。我们希望，我们的一切努力都能进一步促使 Thoughtworks 成为这样一个地方：不仅让员工享有自由，更鼓励员工展现真实自我，作为组织的一员，让员工在解决的问题过程中发表独特观点并表现出好奇心。这一点体现在方方面面，其中包括我们的面试方式、导师计划，以及 Thoughtworks 当地办事处领导的为少数群体提供机会和助其实现职业晋升的开拓性倡议。