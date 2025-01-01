在本章中，我们着眼于社会多元化和技术平等，通过提供完善的职业发展道路以提升科技女性和代表性不足群体的代表性和地位。
原则：重新思考多元化，促进彻底包容性
努力建立一个真正反映我们社会的多元化的组织，进而推动行业多元融合，是我们的长期的重要工作。种种迹象表明，疫情爆发动摇了部分来之不易的成果，因此，我们更加迫切需要在这方面付出努力。最近一项针对女性技术人员 (1)的调查发现，超过一半的受访者认为新冠肺炎疫情使性别角色倒退回几十年前的状态。
设定目标是使我们坚持正确道路、肩负起责任的重要途径。但是，要取得真正的进步，就需要在日常活动、企业优先事项和文化中体现多元化、公平性和包容性。我们希望，我们的一切努力都能进一步促使 Thoughtworks 成为这样一个地方：不仅让员工享有自由，更鼓励员工展现真实自我，作为组织的一员，让员工在解决的问题过程中发表独特观点并表现出好奇心。这一点体现在方方面面，其中包括我们的面试方式、导师计划，以及 Thoughtworks 当地办事处领导的为少数群体提供机会和助其实现职业晋升的开拓性倡议。
实现多元化和包容性的途径之一是要不断挑战自己的观念。我们牢记这一点，设法拓宽我们对多元化的可能性及其应实现结果的定义。我们希望创建一个各方面都实现多元化的企业，不仅要有多元的性别和种族，还要具备多样化的技能、学习方式和问题解决方式。我们为非传统专业或教育背景的人们提供职业路径，从而为提出创新方法和实现平衡的团队动态开辟道路。我们也在采取措施，确保残障人士在工作环境受到欢迎，确保面临身心健康和个人挑战的群体能在工作环境得到帮助，尤其是在疫情期间。
主动帮助和合作是这类措施的重要内容，因为如果组织希望真正在多元化方面取得进展，就需要走出自己的圈子，从更广泛的角度考虑自身的社会角色。
疫情期间，我们更加重视员工身心健康、在家办公政策、灵活的工作方式和在线参与的方式。我们敏锐地意识到全球范围内，人们对心理健康的担忧日益加剧。Thoughtworks 发起了多项倡议，旨在帮助员工变得更开放和以更安全的方式解决焦虑、抑郁、压力、悲伤和工作-生活融合等问题。
实践中
多元化、公平性、包容性一直是我们价值观、文化和社区的基础。多年来，我们关注代表性不足的各类技术群体，其中包括代表性不足的性少数群体、LGBTQ+、残障人士、黑人、原住民和其他有色人种。我们希望 Thoughtworks 和更广泛的行业能够反映我们周围世界的多样性，以下项目只是我们努力实现这一目标的几个例子：
Vapasi: 欢迎女性回归科技行业
印度的传统性别偏见使得许多有才华的女性开发人员和分析人员迫于为照顾孩子或其他家庭成员而退出职场。由于科技行业变化迅速，许多女性认为她们永远也无法重返职场。
Vapasi 是一项为鼓励经验丰富的女性技术人员重返职场并在事业上蓬勃发展而发起的倡议。该倡议已经获得 Thoughtworks 认可，是一项全面的免费培训计划，旨在帮助参与者重新认识、更新和提高自己的技术技能。从 2014 年开始，我们每年都会开展 Vapasi 项目，疫情期间，该项目则在线上进行。
Thoughtworks 还支持世界各地的社区培训组织为科技行业的女性和少数群体提供学习机会，使科技行业更好地代表社会。我们通过提供导师、教师、培训场所和资助来做出贡献。在巴西，我们设计了 Aceleradora，这是一门为期 16 周的课程，让年轻人可以暂时全身心地学习敏捷编程。另一个例子是我们在西班牙与 Factoría F5 展开的合作，我们为 Factoría F5 的编码程序设计了一系列高水平课程。
工作场所包容性方面的重大进步
女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别者 (LGBTQ+) 权利组织石墙制定的工作场所平等指数被广泛视为企业在为 LGBTQ+ 员工提供开放包容环境方面的绩效衡量基准。
Thoughtworks 一直致力于创造这样一个环境，并且在英国和印度的工作场所平等指数评比中榜上有名。我们的英国公司初次上榜后（第 314 位），我们决心加倍努力。
得益于我们在招聘、社区、学习和发展方面的努力，我们与 LGBTQ+ 组织展开了合作。2020 年，我们的排名上升至第 53 位。前 100 名中，中小型企业只占少数，科技公司更是少之又少，因此我们为能进入前 100 而感到自豪。
我们的排名反映了我们在更新政策和创建性别中立工作场所方面取得的成就。不过，需要指出的是，这并非 Thoughtworks 独自立下的功劳。除了 Thoughtworks 员工的不懈努力之外，我们与 LGBT 基金会等组织的积极密切合作、国际跨性别现身日等国际活动、许多帮助 Thoughtworks 团队进一步了解 LGBTQ+ 个体所面临问题的外部分享者、以及分享最佳实践的客户和合作者都是促成这一成就的因素。这段旅程还有很长的路要走，而我们将会与志趣相投的组织并肩走过今后的道路。
Limitless: 女性领导者
联合国妇女署：在中国取得的进步为全球事业服务
自 2004 年 Thoughtworks 在中国设立办事处之后，我们在中国七个主要城市已经有 2,000 多名员工。当地团队秉承了 Thoughtworks 的全球性工作重点，注重提高女性在科技行业中的代表性，我们在中国的领导层积极为女性技术人员打造发展和向榜样学习的平台。从员工招聘、选拔和培训工作到父母和看护人政策，再到员工保留工作，我们始终注重性别平等和赋权。在最近一次晋升选拔工作中，有将近一半 (45%) 的新晋升员工是女性。
这项工作最近在性别平等和企业社会责任国际会议和赋权予妇女原则 (WEPs) 颁奖典礼上获得认可。此次活动由联合国妇女署驻华办事处和欧盟驻华代表团联合举办。活动主办方向 Thoughtworks 授予“中国领导者承诺”奖。此次颁奖典礼共设十个奖项，“中国领导者承诺”奖旨在表彰实施示范性商业实践的企业，这类商业实践必须使企业在联合国可持续发展目标规定的性别平等承诺方面取得进展，并展示在当地采取正确措施会如何得到国际社会的响应。
对残障人士的包容性承诺
全球有几乎五分之一的人面临残疾问题。然而，在其他形式的歧视受到关注的同时，残障人士的权利却往往被忽视。Valuable 500 是一项由普通民众领导的全球性倡议，旨在通过网络、游说和支持手段，促使全球企业在企业议程中更加突出对残障人士的包容性。
我们在工作场所包容性方面的长期承诺要求我们将残障人士纳入我们的考虑范畴，因此，我们加入了多个与我们目标相同的组织，并在 2020 年加入了 Valuable 500 倡议。我们计划学习、投资和巩固我们的承诺，与同行密切合作，为残障技术人员提供平等和支持性的竞争环境，帮助他们发展技能和实现职业目标。
对我们来说，实现多元化和包容性从来不是为了追求好看的数据的科技公司，而是为了提升和影响我们的员工以及更多的人。我们一直倡导个人旅程的概念——每个人的旅程不尽相同，但我们鼓励每个人踏上自己的旅程，对世界抱有好奇心，提出问题，挑战观点，认识其他文化的人们，接触不同的视角，并尝试从相对弱势群体的角度看待世界。
