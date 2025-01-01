Princípios: repensando a diversidade, promovendo a inclusão radical

Empenhar-se para criar uma organização, e por extensão uma indústria, que realmente reflita as diversas sociedades em que trabalhamos é uma prioridade de longo prazo para nós. Em meio a sinais de que a pandemia está desfazendo algumas conquistas alcançadas com muita luta, este esforço tornou-se ainda mais urgente. Uma pesquisa recente (1) com mulheres tecnologistas descobriu que mais da metade sentia que a covid-19 havia retrocedido os papéis de gênero em décadas.

Definir metas é uma maneira importante de permanecer no caminho certo e de avaliar nossos resultados. Mas o progresso verdadeiro vem da integração da diversidade, da equidade e da inclusão em nossas ações cotidianas, prioridades de negócios e cultura. Queremos que tudo o que fizermos reforce que este é um lugar onde as pessoas não são apenas livres, mas também encorajadas a ser quem realmente são e trazer suas perspectivas únicas e curiosidade para todos os problemas que estamos tentando resolver como organização. Isso transparece em tudo, desde a maneira como abordamos as entrevistas até programas de mentoria e iniciativas pioneiras lideradas por nossos escritórios locais que oferecem oportunidade e avanço para grupos sub-representados.