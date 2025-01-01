Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Fechar
Ask Tai
Ask Tai
Ilustração em linha roxa sobre um fundo azul: uma mulher falando no palco, uma mãe trabalhadora e uma bandeira do orgulho
Ilustração em linha roxa sobre um fundo azul: uma mulher falando no palco, uma mãe trabalhadora e uma bandeira do orgulho

Além da diversidade: em busca da equidade na tecnologia

A tecnologia no centro da sociedade Back
Neste capítulo examinamos como estender oportunidades para todas as pessoas, proporcionando caminhos profissionais que aumentem a representatividade e, mais importante, o avanço de mulheres e grupos sub-representados no setor de tecnologia.
Painel decorativo de imagens: foto em preto e branco de um grupo de Thoughtworkers do Brasil em pé, uma imagem pixelizada de uma mulher de pé, um close up de uma folha
Painel decorativo de imagens: foto em preto e branco de um grupo de Thoughtworkers do Brasil em pé, uma imagem pixelizada de uma mulher de pé, um close up de uma folha

Princípios: repensando a diversidade, promovendo a inclusão radical

 

Empenhar-se para criar uma organização, e por extensão uma indústria, que realmente reflita as diversas sociedades em que trabalhamos é uma prioridade de longo prazo para nós. Em meio a sinais de que a pandemia está desfazendo algumas conquistas alcançadas com muita luta, este esforço tornou-se ainda mais urgente. Uma pesquisa recente (1) com mulheres tecnologistas descobriu que mais da metade sentia que a covid-19 havia retrocedido os papéis de gênero em décadas.

 

Definir metas é uma maneira importante de permanecer no caminho certo e de avaliar nossos resultados. Mas o progresso verdadeiro vem da integração da diversidade, da equidade e da inclusão em nossas ações cotidianas, prioridades de negócios e cultura. Queremos que tudo o que fizermos reforce que este é um lugar onde as pessoas não são apenas livres, mas também encorajadas a ser quem realmente são e trazer suas perspectivas únicas e curiosidade para todos os problemas que estamos tentando resolver como organização. Isso transparece em tudo, desde a maneira como abordamos as entrevistas até programas de mentoria e iniciativas pioneiras lideradas por nossos escritórios locais que oferecem oportunidade e avanço para grupos sub-representados.

 

Infográfico: Barras mostrando nossos números de Mulheres e Minorias de Gênero Sub-representadas (UGM) na Thoughtworks: em 2020, Mulheres em cargos de tecnologia, atualmente 37,4% (Nossa meta para o final do ano de 2022 é de 40%); No geral, atualmente 39,4% e as mulheres em cargos de diretoria executiva são 60%
Infográfico: Barras mostrando nossos números de Mulheres e Minorias de Gênero Sub-representadas (UGM) na Thoughtworks: em 2020, Mulheres em cargos de tecnologia, atualmente 37,4% (Nossa meta para o final do ano de 2022 é de 40%); No geral, atualmente 39,4% e as mulheres em cargos de diretoria executiva são 60%

 

Parte de ser uma empresa diversa e inclusiva é, constantemente, desafiar as próprias concepções. Levamos isso a sério ao tentar expandir nossa definição do que a diversidade pode e deve ser. Queremos criar uma instituição que seja diversa não apenas em termos de gênero e etnia, mas também em conjuntos de habilidades, formas de aprendizagem e resolução de problemas. Ao fornecer planos de carreira para pessoas sem experiências profissionais ou educacionais tradicionais, abrimos caminhos para abordagens inovadoras e dinâmicas de times equilibradas. Também estamos adotando medidas para garantir que o ambiente de trabalho receba as pessoas com deficiência e apoie aquelas que enfrentam questões de saúde mental, bem-estar e desafios pessoais, especialmente em meio à pandemia.

 

A expansão e as parcerias são uma parte essencial desses esforços, uma vez que o progresso genuíno em direção à diversidade requer que qualquer organização saia de sua própria bolha e considere seu papel social de forma mais ampla.

Tina Vinod sorrindo para a câmera
Durante toda a pandemia, enfatizamos muito a saúde mental e o bem-estar, políticas de trabalho em casa, opções de trabalho flexíveis e formas de engajamento virtual. Estamos perfeitamente cientes das crescentes preocupações em torno da saúde mental globalmente e a Thoughtworks lançou várias iniciativas projetadas, especificamente, para que as equipes sejam mais abertas e lidem em segurança com questões como ansiedade, depressão, estresse, luto e integração entre trabalho-vida
Tina Vinod
Global Head, Diversity, Equity and Inclusion, Thoughtworks
Durante toda a pandemia, enfatizamos muito a saúde mental e o bem-estar, políticas de trabalho em casa, opções de trabalho flexíveis e formas de engajamento virtual. Estamos perfeitamente cientes das crescentes preocupações em torno da saúde mental globalmente e a Thoughtworks lançou várias iniciativas projetadas, especificamente, para que as equipes sejam mais abertas e lidem em segurança com questões como ansiedade, depressão, estresse, luto e integração entre trabalho-vida
Tina Vinod
Global Head, Diversity, Equity and Inclusion, Thoughtworks

Na prática

 

Diversidade, equidade e inclusão sempre foram fundamentais para nossos valores, cultura e comunidade. Ao longo dos anos, nosso foco foi ampliado para abranger vários grupos sub-representados em tecnologia, incluindo minorias de gênero, LGBTQ+, pessoas com deficiência, negras, indígenas e de outras origens. Nossa esperança é que a Thoughtworks e a indústria em geral reflitam a diversidade do mundo ao nosso redor. Os projetos a seguir são apenas alguns exemplos de nosso trabalho para tornar isso uma realidade:

Vapasi: acolhendo mulheres de volta à tecnologia

 

Pela dinâmica tradicional de gênero na Índia muitas talentosas mulheres desenvolvedoras e analistas sofrem pressão exagerada para deixar o mercado de trabalho para cuidar de crianças ou outros membros da família. Considerando o rápido ritmo de transformação no setor de tecnologia, muitas estão convencidas de que nunca poderão retornar.

Infográfico Fatos sobre o Vapasi: 150 participantes, 50 estágios e 34 contratações em tempo integral
Infográfico Fatos sobre o Vapasi: 150 participantes, 50 estágios e 34 contratações em tempo integral

A iniciativa Vapasi foi criada para encorajar mulheres tecnologistas experientes a retornar ao mercado de trabalho. É um programa completo de treinamento, gratuito e certificado pela Thoughtworks que ajuda participantes a redescobrir, atualizar e aprimorar suas habilidades técnicas. Temos executado o Vapasi anualmente, desde 2014, disponibilizando o programa no formato a distância para permitir sua continuidade durante a pandemia.

 

A Thoughtworks também apoia organizações de treinamento comunitário em todo o mundo, oferecendo oportunidades para mulheres e grupos sub-representados na tecnologia para ajudar a mover a indústria em direção a uma melhor representação da sociedade. Nossas contribuições são no sentido de prover mentoras, professoras, espaços e patrocínios. No Brasil, idealizamos um curso de 16 semanas, a Aceleradora, em que jovens vivenciam uma imersão temporária em programação ágil. Outro exemplo é a nossa parceria com a Factoría F5, na Espanha, em que oferecemos uma série de masterclasses sobre programação. 

Um salto gigante em inclusão no local de trabalho

 

O Índice de Igualdade no Local de Trabalho, desenvolvido pela organização de direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBTQ+), Stonewall, é amplamente considerado uma referência de desempenho corporativo relacionada ao fornecimento de um ambiente aberto e inclusivo para profissionais LGBTQ+.

 

A Thoughtworks sempre esteve comprometida em criar esse ambiente e foi avaliada por suas conquistas no Reino Unido e na Índia. Quando nossa empresa no Reino Unido entrou no Índice de Igualdade no Local de Trabalho pela primeira vez, na posição 314, estávamos determinados a fazer mais. 

Logotipo da Stonewall e jaqueta de Thoughtworker com um broche de arco-íris
Logotipo da Stonewall e jaqueta de Thoughtworker com um broche de arco-íris

Esforços concentrados em recrutamento, comunidade, aprendizagem e desenvolvimento, assim como parcerias com organizações LGBTQ+, nos impulsionaram para a posição 53 do ranking em 2020. Temos orgulho de ser uma das poucas empresas de médio porte, e ainda em menor quantidade no setor de tecnologia, entre as 100 primeiras colocações.

 

Nossa classificação reflete o progresso que fizemos na atualização de nossas políticas e na criação de espaços de trabalho neutros em termos de gênero. Mas é importante observar que essa conquista não foi apenas nossa. Além dos esforços incansáveis e individuais de Thoughtworkers, esse aprimoramento é resultado de parcerias próximas e ativas com outras organizações. Podemos citar como exemplos nossa parceria com a LGBT Foundation, a realização de eventos internacionais, como o Trans Day of Visibility, e de palestras externas, além do compartilhamento de boas práticas por nossa base de clientes e profissionais. Todas essas iniciativas melhoraram a compreensão em relação a questões enfrentadas por pessoas LGBTQ+. A jornada ainda está longe do fim. E é um caminho que iremos percorrer em sintonia com organizações que pensam de forma semelhante.

Três pessoas conversando no evento Limitless
Três pessoas conversando no evento Limitless

Sem limites: mulheres na liderança

Segundo algumas estimativas, menos de um quarto das posições de liderança em tecnologia são ocupadas por mulheres. Corrigir o desequilíbrio de liderança requer uma forte rede de apoio para mulheres, além da presença de fóruns nos quais elas possam aprender, trocar ideias e ser incentivadas por colegas que enfrentaram desafios semelhantes e prosperaram. Em 2019, lançamos o Limitless, uma comunidade e uma série de eventos especiais que oferecem uma oportunidade valiosa de engajamento em diálogos francos, abertos e significativos com lideranças inspiradoras que inovaram em vários campos. Profissionais brilhantes como a ex-CEO do Lloyd's de Londres, Dame Inga Beale, e a premiada cientista da computação Dra. Sue Black, compartilharam suas perspectivas sobre tópicos como o avanço da mudança cultural e o equilíbrio entre trabalho e família, ajudando a construir uma via para mulheres poderosas e líderes do futuro.
Thoughtworkers no palco do evento WEP segurando troféu
Thoughtworkers no palco do evento WEP segurando troféu

ONU Mulheres: progresso na China servindo a uma causa global

O setor de tecnologia da China criou oportunidades notáveis na última década, mas, como em outros países, as mulheres que desejem participar devem lutar contra as antigas percepções de gênero e desigualdades no local de trabalho.

Desde que abrimos escritórios na China, em 2004, nossa presença cresceu em mais de 2.000 integrantes em sete grandes cidades. A equipe local compartilha o foco global da Thoughtworks de aumentar a representatividade de mulheres na indústria de tecnologia. Nossa liderança no país tem trabalhado ativamente com o intuito de criar uma plataforma para que mulheres tecnologistas possam se desenvolver e liderar pelo exemplo. Nosso foco tem sido, de forma consistente, a igualdade de gênero e o empoderamento, desde a seleção, contratação e treinamento até retenção e políticas para pais e cuidadores. Em um exercício de promoção recente, as mulheres representaram quase metade (45%) do nosso progresso. 

 

Este trabalho foi recentemente reconhecido na International Conference on Gender Equality and Corporate Social Responsibility & Women’s Empowerment Principles (WEPs), organizada pela ONU Mulheres China e a Delegação da União Europeia na China. Os organizadores premiaram a Thoughtworks pelo Compromisso de Liderança no país. O prêmio foi um dos dez destinados a reconhecer empresas com modelos de práticas de negócios que marcam o progresso em direção aos compromissos com a igualdade de gênero estabelecidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), demonstrando como as medidas corretas em nível local podem ecoar internacionalmente.

 

 

Compromisso com a inclusão de pessoas com deficiência

 

Quase uma em cada cinco pessoas em todo o mundo têm deficiência. No entanto, os direitos das pessoas com deficiência são frequentemente esquecidos ao se destacar outras formas de discriminação. O Valuable 500 é uma iniciativa global e liderada por outras bases populares que visa impulsionar a inclusão de pessoas com deficiência a uma posição de maior evidência na agenda de negócios em todo o mundo por meio de uma combinação de networking, ativismo e apoio.

Painel de imagens que mostra: Thoughtworker Matthew, em um vídeo sobre ouvir seu filho pela primeira vez, e Karthik, contando sua história sobre ser um homem gay em tecnologia na Índia, ao lado do logotipo da Valuable 500
Painel de imagens que mostra: Thoughtworker Matthew, em um vídeo sobre ouvir seu filho pela primeira vez, e Karthik, contando sua história sobre ser um homem gay em tecnologia na Índia, ao lado do logotipo da Valuable 500

Nosso compromisso de longa data com a inclusão no mercado de trabalho exigia estender nossos esforços para incluir, especificamente, pessoas com deficiência, o que nos encorajou a ingressar em uma comunidade de organizações com ideias semelhantes e nos comprometer com o Valuable 500 em 2020. A partir desse compromisso, nós planejamos aprender, investir e desenvolver, trabalhando em estreita colaboração com nossos pares para fornecer a tecnologistas com deficiência uma base e um espaço de trabalho solidários, onde possam desenvolver suas habilidades e alcançar seus objetivos profissionais.

Foto de Carol Cintra, usando óculos e sorrindo para a câmera
Diversidade e inclusão para nós nunca foi sobre nos tornarmos a empresa de tecnologia com os melhores números. É sobre como podemos estimular e impactar o mercado para além da Thoughtworks. Nós sempre tentamos perseguir a ideia de uma jornada pessoal. As jornadas individuais são diferentes, mas encorajamos que cada pessoa siga por conta própria, seja curiosa sobre o mundo, faça perguntas, desafie ideias, conheça pessoas de diferentes culturas, se exponha a diferentes perspectivas e tente ver o mundo através dos olhos de quem tem menos privilégios.
Carol Cintra
Regional Managing Director, Thoughtworks Latin America
Diversidade e inclusão para nós nunca foi sobre nos tornarmos a empresa de tecnologia com os melhores números. É sobre como podemos estimular e impactar o mercado para além da Thoughtworks. Nós sempre tentamos perseguir a ideia de uma jornada pessoal. As jornadas individuais são diferentes, mas encorajamos que cada pessoa siga por conta própria, seja curiosa sobre o mundo, faça perguntas, desafie ideias, conheça pessoas de diferentes culturas, se exponha a diferentes perspectivas e tente ver o mundo através dos olhos de quem tem menos privilégios.
Carol Cintra
Regional Managing Director, Thoughtworks Latin America

Nós nos orgulhamos de que nossos esforços em diversidade e inclusão tenham sido reconhecidos em muitas regiões ao longo dos anos com prêmios e elogios. Os prêmios que recebemos nesta área durante o período de relatório (2019-2020) estão listados aqui.

 

(1) https://www.wnie.online/a-third-of-uk-women-in-tech-say-gender-roles-have-regressed-10-20-years-in-new-industry-survey/ 

(2) https://www.cio.com/article/3516012/women-in-tech-statistics-the-hard-truths-of-an-uphill-battle.html 

 

Relatório de impacto social: continue lendo

Clique aqui para ver a introdução

Introdução

Clique aqui para ler o capítulo um: Tecnologia responsável e inovação

Capítulo um: Tecnologia responsável e inovação

Você está aqui

Capítulo dois: Além da diversidade na tecnologia

Clique aqui para ver o capítulo três: Inclusão e justiça social

Capítulo três: Inclusão e justiça social

Clique aqui para ver o capítulo quatro: Sustentabilidade e ação climática

Capítulo quatro: Sustentabilidade e ação climática

 

Clique aqui para ver o capítulo cinco: Saúde como direito humano

Capítulo cinco: Saúde como direito humano

Saiba mais sobre nossa abordagem de diversidade, equidade e inclusão

Leia mais