Neste capítulo examinamos como estender oportunidades para todas as pessoas, proporcionando caminhos profissionais que aumentem a representatividade e, mais importante, o avanço de mulheres e grupos sub-representados no setor de tecnologia.
Princípios: repensando a diversidade, promovendo a inclusão radical
Empenhar-se para criar uma organização, e por extensão uma indústria, que realmente reflita as diversas sociedades em que trabalhamos é uma prioridade de longo prazo para nós. Em meio a sinais de que a pandemia está desfazendo algumas conquistas alcançadas com muita luta, este esforço tornou-se ainda mais urgente. Uma pesquisa recente (1) com mulheres tecnologistas descobriu que mais da metade sentia que a covid-19 havia retrocedido os papéis de gênero em décadas.
Definir metas é uma maneira importante de permanecer no caminho certo e de avaliar nossos resultados. Mas o progresso verdadeiro vem da integração da diversidade, da equidade e da inclusão em nossas ações cotidianas, prioridades de negócios e cultura. Queremos que tudo o que fizermos reforce que este é um lugar onde as pessoas não são apenas livres, mas também encorajadas a ser quem realmente são e trazer suas perspectivas únicas e curiosidade para todos os problemas que estamos tentando resolver como organização. Isso transparece em tudo, desde a maneira como abordamos as entrevistas até programas de mentoria e iniciativas pioneiras lideradas por nossos escritórios locais que oferecem oportunidade e avanço para grupos sub-representados.
Parte de ser uma empresa diversa e inclusiva é, constantemente, desafiar as próprias concepções. Levamos isso a sério ao tentar expandir nossa definição do que a diversidade pode e deve ser. Queremos criar uma instituição que seja diversa não apenas em termos de gênero e etnia, mas também em conjuntos de habilidades, formas de aprendizagem e resolução de problemas. Ao fornecer planos de carreira para pessoas sem experiências profissionais ou educacionais tradicionais, abrimos caminhos para abordagens inovadoras e dinâmicas de times equilibradas. Também estamos adotando medidas para garantir que o ambiente de trabalho receba as pessoas com deficiência e apoie aquelas que enfrentam questões de saúde mental, bem-estar e desafios pessoais, especialmente em meio à pandemia.
A expansão e as parcerias são uma parte essencial desses esforços, uma vez que o progresso genuíno em direção à diversidade requer que qualquer organização saia de sua própria bolha e considere seu papel social de forma mais ampla.
Durante toda a pandemia, enfatizamos muito a saúde mental e o bem-estar, políticas de trabalho em casa, opções de trabalho flexíveis e formas de engajamento virtual. Estamos perfeitamente cientes das crescentes preocupações em torno da saúde mental globalmente e a Thoughtworks lançou várias iniciativas projetadas, especificamente, para que as equipes sejam mais abertas e lidem em segurança com questões como ansiedade, depressão, estresse, luto e integração entre trabalho-vida
Na prática
Diversidade, equidade e inclusão sempre foram fundamentais para nossos valores, cultura e comunidade. Ao longo dos anos, nosso foco foi ampliado para abranger vários grupos sub-representados em tecnologia, incluindo minorias de gênero, LGBTQ+, pessoas com deficiência, negras, indígenas e de outras origens. Nossa esperança é que a Thoughtworks e a indústria em geral reflitam a diversidade do mundo ao nosso redor. Os projetos a seguir são apenas alguns exemplos de nosso trabalho para tornar isso uma realidade:
Vapasi: acolhendo mulheres de volta à tecnologia
Pela dinâmica tradicional de gênero na Índia muitas talentosas mulheres desenvolvedoras e analistas sofrem pressão exagerada para deixar o mercado de trabalho para cuidar de crianças ou outros membros da família. Considerando o rápido ritmo de transformação no setor de tecnologia, muitas estão convencidas de que nunca poderão retornar.
A iniciativa Vapasi foi criada para encorajar mulheres tecnologistas experientes a retornar ao mercado de trabalho. É um programa completo de treinamento, gratuito e certificado pela Thoughtworks que ajuda participantes a redescobrir, atualizar e aprimorar suas habilidades técnicas. Temos executado o Vapasi anualmente, desde 2014, disponibilizando o programa no formato a distância para permitir sua continuidade durante a pandemia.
A Thoughtworks também apoia organizações de treinamento comunitário em todo o mundo, oferecendo oportunidades para mulheres e grupos sub-representados na tecnologia para ajudar a mover a indústria em direção a uma melhor representação da sociedade. Nossas contribuições são no sentido de prover mentoras, professoras, espaços e patrocínios. No Brasil, idealizamos um curso de 16 semanas, a Aceleradora, em que jovens vivenciam uma imersão temporária em programação ágil. Outro exemplo é a nossa parceria com a Factoría F5, na Espanha, em que oferecemos uma série de masterclasses sobre programação.
Um salto gigante em inclusão no local de trabalho
O Índice de Igualdade no Local de Trabalho, desenvolvido pela organização de direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBTQ+), Stonewall, é amplamente considerado uma referência de desempenho corporativo relacionada ao fornecimento de um ambiente aberto e inclusivo para profissionais LGBTQ+.
A Thoughtworks sempre esteve comprometida em criar esse ambiente e foi avaliada por suas conquistas no Reino Unido e na Índia. Quando nossa empresa no Reino Unido entrou no Índice de Igualdade no Local de Trabalho pela primeira vez, na posição 314, estávamos determinados a fazer mais.
Esforços concentrados em recrutamento, comunidade, aprendizagem e desenvolvimento, assim como parcerias com organizações LGBTQ+, nos impulsionaram para a posição 53 do ranking em 2020. Temos orgulho de ser uma das poucas empresas de médio porte, e ainda em menor quantidade no setor de tecnologia, entre as 100 primeiras colocações.
Nossa classificação reflete o progresso que fizemos na atualização de nossas políticas e na criação de espaços de trabalho neutros em termos de gênero. Mas é importante observar que essa conquista não foi apenas nossa. Além dos esforços incansáveis e individuais de Thoughtworkers, esse aprimoramento é resultado de parcerias próximas e ativas com outras organizações. Podemos citar como exemplos nossa parceria com a LGBT Foundation, a realização de eventos internacionais, como o Trans Day of Visibility, e de palestras externas, além do compartilhamento de boas práticas por nossa base de clientes e profissionais. Todas essas iniciativas melhoraram a compreensão em relação a questões enfrentadas por pessoas LGBTQ+. A jornada ainda está longe do fim. E é um caminho que iremos percorrer em sintonia com organizações que pensam de forma semelhante.
Sem limites: mulheres na liderança
ONU Mulheres: progresso na China servindo a uma causa global
Desde que abrimos escritórios na China, em 2004, nossa presença cresceu em mais de 2.000 integrantes em sete grandes cidades. A equipe local compartilha o foco global da Thoughtworks de aumentar a representatividade de mulheres na indústria de tecnologia. Nossa liderança no país tem trabalhado ativamente com o intuito de criar uma plataforma para que mulheres tecnologistas possam se desenvolver e liderar pelo exemplo. Nosso foco tem sido, de forma consistente, a igualdade de gênero e o empoderamento, desde a seleção, contratação e treinamento até retenção e políticas para pais e cuidadores. Em um exercício de promoção recente, as mulheres representaram quase metade (45%) do nosso progresso.
Este trabalho foi recentemente reconhecido na International Conference on Gender Equality and Corporate Social Responsibility & Women’s Empowerment Principles (WEPs), organizada pela ONU Mulheres China e a Delegação da União Europeia na China. Os organizadores premiaram a Thoughtworks pelo Compromisso de Liderança no país. O prêmio foi um dos dez destinados a reconhecer empresas com modelos de práticas de negócios que marcam o progresso em direção aos compromissos com a igualdade de gênero estabelecidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), demonstrando como as medidas corretas em nível local podem ecoar internacionalmente.
Compromisso com a inclusão de pessoas com deficiência
Quase uma em cada cinco pessoas em todo o mundo têm deficiência. No entanto, os direitos das pessoas com deficiência são frequentemente esquecidos ao se destacar outras formas de discriminação. O Valuable 500 é uma iniciativa global e liderada por outras bases populares que visa impulsionar a inclusão de pessoas com deficiência a uma posição de maior evidência na agenda de negócios em todo o mundo por meio de uma combinação de networking, ativismo e apoio.
Nosso compromisso de longa data com a inclusão no mercado de trabalho exigia estender nossos esforços para incluir, especificamente, pessoas com deficiência, o que nos encorajou a ingressar em uma comunidade de organizações com ideias semelhantes e nos comprometer com o Valuable 500 em 2020. A partir desse compromisso, nós planejamos aprender, investir e desenvolver, trabalhando em estreita colaboração com nossos pares para fornecer a tecnologistas com deficiência uma base e um espaço de trabalho solidários, onde possam desenvolver suas habilidades e alcançar seus objetivos profissionais.
Diversidade e inclusão para nós nunca foi sobre nos tornarmos a empresa de tecnologia com os melhores números. É sobre como podemos estimular e impactar o mercado para além da Thoughtworks. Nós sempre tentamos perseguir a ideia de uma jornada pessoal. As jornadas individuais são diferentes, mas encorajamos que cada pessoa siga por conta própria, seja curiosa sobre o mundo, faça perguntas, desafie ideias, conheça pessoas de diferentes culturas, se exponha a diferentes perspectivas e tente ver o mundo através dos olhos de quem tem menos privilégios.
Nós nos orgulhamos de que nossos esforços em diversidade e inclusão tenham sido reconhecidos em muitas regiões ao longo dos anos com prêmios e elogios. Os prêmios que recebemos nesta área durante o período de relatório (2019-2020) estão listados aqui.