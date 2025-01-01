原则：解决系统性的共同全球危机

尽管最近新冠肺炎疫情 (1) 造成极大影响，但目前气候变化仍然是人类面临的最大、最紧迫的挑战。全球变暖的不利影响已经凸显并且正在不断加剧。为避免出现最糟糕的情况，例如人类赖以生存的唯一生态系统遭到彻底破坏，当务之急是采取切实有效的行动。

缓解与气候变化相关的风险，需要企业、政府和个人通力合作，改变工作和行为方式。必须建立有效的过渡策略，促进采取统一行动，并帮助认识到并非所有人都对气候变化影响负有相同责任，也并非所有人都会受到气候变化影响。引发气温上升的大部分污染和资源开采活动都是工业化国家造成的。过渡策略中，必须包括这些国家就上述损害的赔偿，此外，还要包括以更可持续的方式实现经济和技术发展的计划和资源