原则：思考与行动

几百年来，社会和种族不平等在管理政治和经济活动的机制中根深蒂固。新冠肺炎疫情对全球低收入及边缘化社区产生尤为严重的影响，美国发生的乔治·弗洛伊德和布伦纳·泰勒之死等一些列事件都使由来已久的不平等现象受到了史无前例的的国际关注。这迫使我们从社会、公司和个人的角度追问：在持续的不平等中，我们扮演了何种角色，我们能采取哪些措施来解决这一问题？

我们对这些问题的响应源于我们的共识基础：树立和加强社会不平等的认知，以及承认存在这些现象并建立富有同理心的企业文化。在企业内部，我们明确指出，种族平等是组织和文化要求，而不是流程问题；平等必须体现在晋升机会和代表性上。

在企业外部，我们加深与社会组织的伙伴关系，强调我们会与伙伴团结一致，为伙伴提供服务，从而了解我们作为技术人员可以在哪些方面发挥最大作用。我们的合作促成了致力于解决警务人员不当行为，保护女性家政从业者权利和支持全民教育等方面的项目。最重要的是，我们认识到，我们总是能为变革做出更多贡献，而且还有更多的声音值得被听见。