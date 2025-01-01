实践中

我们参与负责任的技术项目，这些项目设计的领域非常广泛，其中包括数据隐私保护、人工智能偏见，还包括探索技术与艺术的共通领域以及研究邪恶技术日益增强的影响。下列示例展示了部分项目领域。

提高数字权利意识，加强数字权利

利用个人数据，针对或操控用户的做法越来越普遍。当务之急是要提高公众对相关工具、技能和资源的可及性，确保数据不会在不知情或未征得同意的情况被访问或使用。 澳大利亚的隐私保护制度正在经历重大变化，可能会带来负面的安全和社会后果，因此，我们积极地在澳大利亚开展隐私保护工作。

我们正在与政策制定者沟通，推动完善隐私和数据保护的相关法律，并呼吁采取可能的措施恢复隐私保护制度。我们还与数字权利观察等民间团体合作，建立普通民众的隐私保护意识和能力。

例如，Thoughtworks 员工举办了多场研讨会，向记者讲解提高数字设备安全性的方法。这么做是因为我们认为，只有在达成共识和团结的基础上积极争取权利，才能保护权利。以安全和尊重人的方式使用数据日益成为企业社会契约的重要组成部分，在此背景下，数字权利也成为我们与客户合作时优先考虑的事项。我们与昆士兰科技大学的研究人员合作，明确智慧城市如何在保护公民权利的前提下使用公民数据