原则：方便、有效、公平的护理

新冠肺炎疫情凸显了全球医疗体系的脆弱和不足，特别是在缺乏卫生资源和基础设施的偏远社区、资源受限社区和边缘化社区。疫情中，最容易受到健康危机影响的人群—一线工人、有色人种社区、监禁人员和老年人—所获得的保护和支援往往最少。

在物质财富已经过剩的世界，也并不是所有人都能够得到方便、实惠、充分的医疗护理。目前尤其如此，幸好技术提供了各种缓解或克服许多常见医疗问题的方法，例如，向偏远地区提供服务或监测传统医疗环境外患者的身体状况。

比以往任何时候都更明确的是，在资源短缺的地区，最关键的需求就是投资和支持医疗，并提供数字工具，以便大规模解决信息和基础设施不足的问题。目前我们正在与致力于满足这一需求的各大组织和社区建立长期的合作伙伴关系，利用我们的技能扩大他们的影响。