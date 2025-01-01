在本章中，我们将着眼于基于技术的研发方法，以将卫生和护理公平扩展到医疗服务短缺的地区。
原则：方便、有效、公平的护理
新冠肺炎疫情凸显了全球医疗体系的脆弱和不足，特别是在缺乏卫生资源和基础设施的偏远社区、资源受限社区和边缘化社区。疫情中，最容易受到健康危机影响的人群—一线工人、有色人种社区、监禁人员和老年人—所获得的保护和支援往往最少。
在物质财富已经过剩的世界，也并不是所有人都能够得到方便、实惠、充分的医疗护理。目前尤其如此，幸好技术提供了各种缓解或克服许多常见医疗问题的方法，例如，向偏远地区提供服务或监测传统医疗环境外患者的身体状况。
比以往任何时候都更明确的是，在资源短缺的地区，最关键的需求就是投资和支持医疗，并提供数字工具，以便大规模解决信息和基础设施不足的问题。目前我们正在与致力于满足这一需求的各大组织和社区建立长期的合作伙伴关系，利用我们的技能扩大他们的影响。
实践中
技术具有促进医疗平等的巨大潜力，但这必须在考虑医疗服务短缺社区的需求和当地实际状况的前提下才能实现。在这一领域，我们与深刻理解当地环境和医疗需求的区域性组织密切合作，确定了我们的项目。
Bahmni：推动全球健康成果
Bahmni 起源于与印度农村一家非营利性医院的一次对话，目前已经发展成为一套强大且功能齐全的电子病历系统 (EMR) 和医院信息系统。该系统是免费的开源系统，专门供低收入地区使用。这套系统具有高度适应性和直观性等特点，仅需极少量培训即可使用，但仍然能够执行和集成复杂功能，如：生成患者数据概况、捕获诊断、管理实验和临床工作流程等，系统可以在各种设备上使用，甚至不需要可靠稳定的网络环境。
经过了主导Bahmni 早期开发的历程，我们现在作为 Bahmni 联盟的成员，始终积极推动系统演变，并继续为其策略、治理和发展做出贡献。Thoughtworks 迅速成立了一个全球团队，以增强 Bahmni 应对新冠肺炎危机的能力。其中包括增加若干功能，确保医疗机构能够跟踪检测和治疗，最终便于医生提供远程咨询。2021 年 4 月，Bahmni 被 Digital Public Goods Alliance 认定为数字公共产品项目，目前获得这一称号的项目屈指可数。 这项 UNICEF 支持的倡议，旨在通过突出开源工具（在中低收入国家可以轻松使用），加快实现联合国可持续性发展目标的进展。 (1).
提供支付和诊断所需的关键基础架构
目前大约一半的全球人口仍然无法获得基本的医疗卫生服务，全球约有 1 亿人面临因病致贫的风险 (2)。 这些问题在撒哈拉以南非洲尤为严重，那里的资源紧张，医疗保健覆盖更是零零散散。
非政府组织马达加斯加医生 (Doctors for Madagascar) 发起的 mTOMADY 倡议，探讨了利用数字化工具弥补医疗与资金之间缺口的可能。我们与一支由医生、专家和志愿者组成的国际化队伍合作，帮助开发新医疗支付系统的基础架构骨干。mTOMADY 为患者提供专属手机钱包，充值后专门用于支付医疗费用，即使在最偏远的社区也能使用。该系统还方便了医护人员的薪酬计算。自上线以来，它已经扩展到数百家卫生机构和医院，并计划投入到更多面临同样困境的国家。到 2025 年，总用户将达到 1,500 多万人。
Sayu: 连接姑息治疗看护
位于 智利Luis Calvo Mackenna 儿童医院的姑息治疗室面临着繁重的任务，需要帮助绝症患儿尽可能舒适地走完人生的最后一程。看护与医生之间的沟通，是改善患者体验的重要组成部分。我们的社会变革实验室与这所医院的专业医护人员共同合作，创建了一款应用程序，保证看护和医生之间的对话持续稳定、无缝衔接。
Sayu 应用程序方便看护记录患儿在家时的疼痛情况和其它症状，并能快速便捷地联系上医护人员。医护人员能够通过这个应用程序实时查阅患儿病历，以便立即调整用药。除了帮助医院维护和改进应用程序外，我们还将代码提供给可能需要的其它机构。
More healthcare projects
AiScope: 一个开源的诊断工具
我们的团队成员也积极参与了 AIScope 项目。该项目汇聚数千名科学家和技术人员。AIScope 是一种开源诊断工具和数据集，用于帮助诊断疟疾等严重影响南半球的传染疾病。
加强儿童护理
在中国，我们继续与 REAP 合作，2020 年我们的工作重点是儿童营养。我们为社区医疗工作者创建了一款培训应用程序，为他们提供课程；同时还搭建了管理这个应用程序的管理门户。
未来道路
在我们保持活跃和关注的重点领域和市场内，受新冠疫情的影响，我们面临着新的挑战和不确定因素，只有团结一致，才能迎接挑战且共同解决。 在最需要我们的地方，在我们最有能力利用自身专业知识创造量化成果的地方，我们将继续发挥积极作用。同时，我们始终牢记，随着技术在社会中发挥更大的作用，在带来变革潜力的同时，技术也存在各种威胁。我们的工作将继续基于“授人以鱼不如授人以渔”，即团结胜过慈善的原则——倾听遭受不公正和不公平待遇的社区和人民的心声，与他们建立密切的合作伙伴关系，引导帮助他们做出改变。