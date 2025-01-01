Entre em contato

Verificação de emprego

Selecione sua região abaixo para solicitar uma carta de verificação de emprego. Observe que esses endereços de e-mail devem ser usados apenas para verificar informações de emprego de funcionários atuais ou antigos da Thoughtworks. Quaisquer outras perguntas não serão respondidas.
China
peoplesupport-china@thoughtworks.com
Singapura, Vietnã e Tailândia
sg-th-sharedservices@thoughtworks.com
Austrália e Nova Zelândia
peoplesupport-apac@thoughtworks.com
Europa
ukpeoplesupport@thoughtworks.com
Índia e Oriente Médio
backgroundverification-india@thoughtworks.com
América do Norte
peoplesupport-na@thoughtworks.com
América Latina
shared-services-americas-people-support@thoughtworks.com