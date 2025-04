Plataformas

Criado por Ryan Dahl, o inventor do Node.js, o Deno foi desenvolvido para corrigir o que ele via como erros no Node.js. Ele possui um sistema de sandbox mais rigoroso, gerenciamento embutido de dependências e suporte nativo ao TypeScript — um grande atrativo para sua base de usuárias. Muitos de nós preferimos a utilização do Deno em projetos TypeScript por sentirmos que ele parece com um ambiente de execução e ferramenta voltada especificamente ao TypeScript, ao invés de um complemento do Node.js.

Desde sua inclusão no Radar em 2019, o Deno fez avanços significativos. O lançamento do Deno 2 trouxe compatibilidade retroativa com o Node.js, suporte a bibliotecas npm, versões com suporte de longo prazo (LTS) e outras melhorias. Anteriormente, um dos maiores obstáculos à adoção era a necessidade de reescrever aplicações originalmente feitas em Node.js. Essas atualizações reduzem o impacto da migração e ampliam as opções de dependências para ferramentas e sistemas de apoio. Dado o enorme ecossistema do Node.js e npm, essas mudanças devem impulsionar ainda mais a adoção do Deno.

Além disso, a biblioteca padrão do Deno tornou-se estável, ajudando a combater a proliferação de pacotes npm de pouco valor no ecossistema. Sua biblioteca padrão e ferramentas tornam o uso do TypeScript ou JavaScript mais atraente para desenvolvimento no lado do servidor. Porém, recomendamos cautela ao optar por uma única plataforma somente para evitar a programação poliglota.