Posicionamento contra a injustiça racial e a violência policial

Como Thoughtworkers, condenamos o racismo sistêmico, todas as formas de discriminação, supremacia branca e violência policial. Reafirmamos nosso compromisso de somar nossas vozes e talentos para apoiar e ampliar o impacto de movimentos que trabalham para construir um mundo onde todas as pessoas possam respirar livremente.