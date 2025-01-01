Blog
8 práticas recomendadas para saúde mental e bem-estar emocional no trabalho
Como Thoughtworkers, condenamos o racismo sistêmico, todas as formas de discriminação, supremacia branca e violência policial. Reafirmamos nosso compromisso de somar nossas vozes e talentos para apoiar e ampliar o impacto de movimentos que trabalham para construir um mundo onde todas as pessoas possam respirar livremente.
Às vezes, um desvio na carreia é o que nos leva ao nosso trabalho mais gratificante. Saiba mais sobre a inspiradora transição profissional de Mushtaq Ahmed, de médico para "Sr. Scala."
Uma pergunta simples ajudou a inflamar o desejo de María Fernanda Escudero de se tornar uma tecnologista. Veja como ela inspira outras pessoas hoje.