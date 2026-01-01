Mantenha-se por dentro das novidades, amplie seus conhecimentos e inspire-se com nossos podcasts de tecnologia e negócios.
De temas técnicos à transformação digital e inovação, nossos podcasts trazem conversas cativantes sobre tendências de tecnologia e negócios. Explore e escute quando quiser e como quiser.
Cultura de inovação
E se você pudesse escutar conversas francas sobre cultura de inovação com quem está à frente das grandes empresas? No podcast Cultura de Inovação, nomes da “linha de frente” da inovação no Brasil revelam como grandes players do mercado estão fomentando metodologias inovadoras na cultura de suas organizações, e como isso se conecta diretamente aos objetivos de negócios, melhorando processos e acelerando resultados.
Podcasts de tecnologia
Junte-se ao nosso painel de tecnologistas experientes para explorar as tendências mais importantes da tecnologia hoje. Obtenha insights da linha de frente do nosso trabalho no desenvolvimento de tecnologia de ponta e saiba mais sobre como as atuais megatendências de tecnologia afetarão você.
(Disponível apenas em inglês)
Pragmatismo na prática
Esta série aborda os desafios enfrentados por líderes digitais hoje e oferece abordagens práticas para superá-los. Temos conversas sinceras com uma variedade de pessoas inspiradoras que compartilham histórias sobre como transformar sua organização em um negócio digital moderno.
(Disponível apenas em inglês)