Cultura de inovação

E se você pudesse escutar conversas francas sobre cultura de inovação com quem está à frente das grandes empresas? No podcast Cultura de Inovação, nomes da “linha de frente” da inovação no Brasil revelam como grandes players do mercado estão fomentando metodologias inovadoras na cultura de suas organizações, e como isso se conecta diretamente aos objetivos de negócios, melhorando processos e acelerando resultados.