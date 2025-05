Política de Privacidade Thoughtworks

Nossa política de privacidade divulga como coletamos, usamos e protegemos seus dados pessoais.

Esta Política de Privacidade aplica-se a dados pessoais coletados pela Thoughtworks® através de seu website www.thoughtworks.com ou, conforme descrito abaixo, por outros meios durante o curso de seus negócios.

1. Controlador

O controlador de dados responsável é:

Thoughtworks, Inc., 200 E Randolph St, 25th Floor, Chicago, Illinois 60601, USA; Phone: +1312 373 1000; E-Mail: contact-us@thoughtworks.com; Website: www.thoughtworks.com



1.1 Diretoria de proteção de dados (DPO)

Nossa diretora de proteção de dados é Erin Francis Nicholson. Em caso de dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou se desejar entrar em contato com a DPO, envie um e-mail para privacyofficer@thoughtworks.com.

2. Informações Gerais

Durante o curso da realização de nossos negócios e da execução de nossos serviços, a Thoughtworks coleta dados pessoais para conduzir nossos negócios, fornecer e comercializar nossos serviços e cumprir nossas obrigações legais. Da mesma forma, também podemos coletar dados pessoais para outros fins, que descreveríamos com mais detalhes para você no momento em que coletamos os dados pessoais.

Você pode se recusar a nos fornecer alguns ou todos os seus dados pessoais; no entanto, isso pode limitar as maneiras pelas quais podemos interagir com você, inclusive fornecendo nossos serviços.

Seus direitos

Você tem os seguintes direitos:

Direito de acesso: você tem o direito de solicitar uma cópia de seus dados pessoais.

Direito de retificação ou exclusão: você tem o direito de corrigir dados pessoais incorretos ou solicitar que seus dados sejam excluídos em algumas circunstâncias.

Direito à restrição de processamento: você tem o direito de impedir o processamento adicional por enquanto se determinados requisitos forem atendidos.

Direito de oposição: você tem o direito de se opor ao processamento em algumas circunstâncias.

Direito à portabilidade de dados: você tem o direito de receber seus dados pessoais em um formato legível por máquina para encaminhá-los ou encaminhá-los para outro controlador se determinados requisitos forem atendidos.

Você pode solicitar isso enviando-nos um e-mail para privacyofficer@thoughtworks.com.

Sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou judicial, tem o direito de apresentar reclamação junto de uma autoridade de controlo, nomeadamente no local da sua residência habitual, local de trabalho ou local da alegada infração, se considerar que o tratamento de dados pessoais dados relacionados a você infringem as leis e regulamentos de proteção de dados aplicáveis. Se você não tiver certeza de quem é sua autoridade supervisora, consulte este diretório.

3. Arquivos de registro

Nós coletamos dados pessoais através de nossos registros de acesso à Internet. Quando você acessa nosso site, seu endereço de Internet é automaticamente coletado e colocado em nossos registros de acesso à Internet (ou seja, arquivos de registro no servidor). Registramos também os URLs dos sites e páginas que você visita, as horas e datas de tais visitas, informações sobre o hardware e software que você usa.

Essas informações podem incluir endereços de protocolo da Internet (IP), tipo e versão do navegador, provedor de serviços de Internet (ISP), páginas de consulta/saída, sistema operacional, carimbo de data/hora e/ou dados de fluxo de cliques, número de visitas, sites dos quais você acessou nosso site (Referenciador), e sites que são acessados pelo seu sistema através do nosso site.

O processamento desses dados é necessário para o fornecimento e a segurança do nosso site. Não vinculamos esses dados a determinados indivíduos. Após o processamento para os fins mencionados, os dados serão excluídos.

4. Contato

Em nosso site, usamos vários formulários de contato que podem ser usados ​​para entrar em contato conosco eletronicamente. Para atender a sua solicitação, é necessário fornecer um endereço de e-mail válido e, além disso, armazenamos seu endereço IP e o horário de sua solicitação para evitar qualquer uso indevido de nossos formulários de contato. Alternativamente, você pode nos contatar através dos endereços de e-mail citados acima. Se você usar um desses canais, os dados pessoais transmitidos serão armazenados automaticamente pela Thoughtworks como controlador de dados para lidar com nosso contato com você.

Em alguns casos, podemos solicitar mais informações, como nome, ocupação, endereço ou número de telefone.

5. Inscrição em nosso site

Se você fizer uso do nosso site para se registrar para determinados serviços ou eventos, ou para baixar e-books, você será solicitado a fornecer dados pessoais. As informações inseridas no respectivo formulário de registro serão transmitidas para a Thoughtworks como controlador de dados. Isso é necessário para fornecer a você o respectivo serviço.

Todos os formulários de registro serão fornecidos e gerenciados pela Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Ireland (“Marketo”) como nosso provedor de serviços. Os dados pessoais fornecidos por você serão coletados e armazenados em nosso nome por Marketo e compartilhados com entidades do grupo de empresas da Thoughtworks relacionadas ao processamento subjacente e sujeitas à Thoughtworks, garantindo que os contratos apropriados estejam em vigor entre as entidades da Thoughtworks, que inclui, mas não se limita necessariamente, aos contratos da Cláusula Modelo para quaisquer transferências entre entidades baseadas na UE/EEE e entidades não pertencentes à UE/EEE (ver lista de vários escritórios da Thoughtworks em https://www.thoughtworks.com/contact-us.

Além disso, o Marketo usa cookies funcionais para fins analíticos. Qualquer transferência de dados pessoais fora da UE/EEE em conjunto com o processamento por Marketo é coberta pelo(s) contrato(s) da Cláusula Modelo. Na ocasião de seu registro, endereço IP e data e hora serão coletados. Isto nos permite evitar o uso indevido de nossos serviços.

6. Aplicação para vagas de emprego

Nosso site oferece a oportunidade de se candidatar a um emprego por meio de um anúncio de emprego publicado em nosso site ou como aplicativo especulativo. Se você fizer uso dessas possibilidades fornecendo seus dados pessoais, incluindo detalhes de contato, experiências, desempenho, etc., ou fornecer categorias especiais (solicitadas ou não solicitadas) de dados pessoais, as informações inseridas no formulário do aplicativo ou de outra forma fornecido (por exemplo, incluindo-as em um currículo) serão transmitidas para a Thoughtworks como controlador de dados.

Esteja ciente de que os formulários de inscrição serão fornecidos e gerenciados pela Greenhouse Software, Inc., 110 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10011, USA, www.greenhouse.io (“Greenhouse”) como nosso provedor de serviços. Os dados pessoais fornecidos por você serão coletados e armazenados em seu nome pela Greenhouse e compartilhados com a (s) respectiva (s) entidade (s) da Thoughtworks que processam sua inscrição.

Qualquer transferência de dados pessoais que não sejam da UE/EEE em conjunto com o processamento pela Greenhouse é abrangida por um acordo de Cláusula Modelo para a transferência de dados pessoais para países do terceiro mundo.

Durante seu registro no portal de solicitação de emprego, seu endereço IP e a data e hora de seu registro serão coletados. Isso nos permite evitar o uso indevido de nossos serviços.

7. Categorias especiais não solicitadas de dados pessoais

Além das informações fornecidas quando você solicita uma vaga de trabalho na Thoughtworks, geralmente não procuramos coletar categorias especiais de dados pessoais por meio deste site.

"Categorias especiais de dados pessoais" incluem as várias categorias de informações pessoais e dados identificados pelas leis de privacidade dos Estados Unidos, da Europa e outras jurisdições como exigindo tratamento especial, incluindo em algumas circunstâncias a necessidade de obter consentimento explícito. Essas categorias podem incluir, dados pessoais que revelam origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas ou associação a sindicatos, dados genéticos, dados biométricos, dados relativos à saúde ou dados relativos à orientação sexual.

Portanto, aconselhamos que você não forneça dados pessoais confidenciais não solicitados. A Thoughtworks aplica HTTPS ou outras medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais transmitidos através de seu site.

8. Newsletter

Podemos fornecer a oportunidade de inscrever-se em um boletim informativo periódico por e-mail digitando o seu endereço de e-mail. Em alguns casos, podemos solicitar mais informações, como nome, ocupação, endereço ou número de telefone.

Se você assinar nosso boletim informativo periódico por e-mail, seu endereço IP, bem como os dados e o horário da assinatura, serão coletados e armazenados na Thoughtworks como controlador de dados. Isso nos permite evitar o uso indevido de nossos serviços ou do endereço de e-mail do assinante. Esses dados são usados ​​apenas para a distribuição do boletim informativo. A assinatura pode ser rescindida por você a qualquer momento, seguindo as instruções de cancelamento de inscrição incluídas em cada newsletter. Excluiremos os dados pessoais relevantes imediatamente após a sua instrução de cancelamento de inscrição.

9. Blogs

Nosso site oferece blogs publicamente acessíveis. Você deve estar ciente de que qualquer informação que você fornecer nessas áreas pode ser lida, coletada e usada por outras pessoas que as leiam. Nosso blog é gerenciado por um aplicativo de terceiros Feedly, que é um serviço da Feedly, Inc., 285 Hamilton Avenue, Suite 250, Palo Alto, CA 94301, https://feedly.com/i/welcome (“Feedly”) que poderá solicitar que você se registre para postar um comentário. O Feedly é um aplicativo agregador de notícias para vários navegadores da Web e dispositivos móveis que executam o iOS e o Android, e também está disponível como um serviço baseado na nuvem. Ele compila feeds de notícias de uma variedade de fontes on-line para o usuário personalizar e compartilhar com outras pessoas. Usamos o Feedly em nosso site para exibir blogs agregados que foram escritos por funcionários e ex-alunos da Thoughtworks. Também mostramos o widget do Feedly na página e, ao clicar nele, o usuário será levado para o aplicativo Feedly. Encontre mais informações sobre as práticas de privacidade da Feedly aqui.

10. Depoimentos

Exibimos depoimentos pessoais de clientes satisfeitos em nosso site, além de outros endossos. Com o seu consentimento, podemos postar seu depoimento junto com seu nome.

11. Cookies (Informação Geral)

Os sites da Thoughtworks fazem uso de cookies para salvar e recuperar informações sobre sua visita aos nossos sites. Cookies são pequenos arquivos de software que salvam e recuperam informações sobre sua visita a um site ou aplicativo. Eles residem no seu navegador da Internet para ajudar a lembrar suas preferências e atividades anteriores. Você pode encontrar maiores informações sobre cookies em www.allaboutcookies.org.

Nós e nossos parceiros (por exemplo, parceiros de marketing, afiliados ou provedores analíticos) usamos cookies e arquivos de registro para analisar tendências, administrar o site, rastrear movimentos de usuários em torno do site e coletar informações demográficas sobre nossa base de usuários. Podemos receber relatórios anônimos com base no uso dessas tecnologias pelos nossos parceiros em uma base agregada. Também usamos esses dados para fornecer o conteúdo do site, garantir a funcionalidade de nossos sistemas de tecnologia da informação e otimizar nosso site. Os dados dos arquivos de registro serão armazenados separadamente de seus outros dados pessoais.

Os usuários podem controlar e recusar o uso de cookies no nível do navegador individual. Cookies instalados podem ser excluídos. Se você rejeitar cookies, ainda poderá usar nosso site, mas sua capacidade de usar alguns recursos ou áreas de nosso site poderá ser limitada. Você pode alterar suas configurações de cookies aqui.

Quando você visitar nosso site, as seguintes categorias de cookies serão definidas em seu navegador:

11.1 Cookies estritamente necessários

Esses cookies são essenciais para permitir que você se movimente em um site e use seus recursos. Sem esses cookies, os serviços solicitados por você não poderão ser fornecidos.



11.2 Cookies de visitantes registrados

Um identificador único é dado a cada usuário registrado, usado para reconhecê-lo anonimamente através de sua visita e quando você retornar ao site.

11.3 Cookies de desempenho

Esses cookies coletam informações para que possamos analisar como visitantes usam nosso site. Todas as informações coletadas por esses cookies são anonimizadas e usadas apenas para melhorar o funcionamento do nosso site.

11.4 Cookies funcionais

Esses cookies permitem que websites e aplicativos se lembrem de escolhas feitas por você (por exemplo, seu nome de usuário ou a região em que você está) e fornecem recursos aprimorados e mais pessoais.

Podemos usar informações coletadas de cookies funcionais para identificar o comportamento do usuário e para servir conteúdo baseado no perfil do usuário. Esses cookies não podem rastrear sua atividade de navegação em outros sites. Eles não coletam nenhuma informação sobre você que possa ser usada para publicidade ou para registrar onde você esteve na Internet fora do nosso site.

11.5 Cookies analíticos

Para manter os serviços do nosso site relevantes, fáceis de usar e atualizados, usamos os serviços de análise da web para nos ajudar a entender como as pessoas usam o site.



Os cookies permitem que os serviços de análise da web reconheçam seu navegador ou dispositivo e, por exemplo, identifiquem se você visitou nosso site antes, o que você viu ou clicou anteriormente e como nos encontrou. As informações são anônimas e usadas apenas para fins estatísticos e nos ajudam a analisar padrões de atividade do usuário e a desenvolver uma melhor experiência do usuário.

12. Aplicativos de Terceiros

Nós respeitaremos e protegeremos sua privacidade conforme estabelecido nesta Política de Privacidade. Nós compartilharemos seus dados pessoais com terceiros apenas nas formas descritas nesta Política de Privacidade - e não vendemos ou venderemos seus dados pessoais.

A Thoughtworks compartilha seus dados pessoais com terceiros, em particular com as partes não pertencentes à Thoughtworks, somente com o seu consentimento expresso ou sob outra base legal para processamento sob a lei aplicável.

As categorias de partes que não são da Thoughtworks com as quais compartilhamos seus dados pessoais incluem fornecedores como provedores de serviços de hospedagem e nuvem, agências de marketing e mala direta e subcontratados envolvidos no cumprimento de nossas obrigações contratuais com nossos clientes.

12.1 CloudFront

Amazon CloudFront é um serviço na web da Amazon Web Services, Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, http://aws.amazon.com (“CloudFront”) que agiliza a distribuição de conteúdos estáticos e dinâmicos na web tais como: .html, .css, .js, e arquivos de imagens aos usuários. O CloudFront fornece conteúdo por meio de uma rede mundial de data centers chamada Edge Location. Quando um usuário solicita conteúdo que está sendo servido com o CloudFront, o usuário é roteado para o Edge Location que fornece a menor latência (atraso de tempo), para que o conteúdo seja entregue com o melhor desempenho possível.

Se o conteúdo já estiver no Edge Location com a menor latência, o CloudFront o entrega imediatamente.

Se o conteúdo não estiver naquela Edge Location, o CloudFront o recuperará de um bucket do Amazon S3 (onde hospedamos nossos ativos para o site) ou um servidor HTTP (no nosso caso, nossos servidores de produção na Rackspace) que foi identificado como a fonte para a versão definitiva do conteúdo.

O CloudFront captura informações sobre cada solicitação que inclui registros do sistema que fornecem as seguintes informações: endereço IP, latitude/longitude do servidor que atendeu a solicitação, país e data e hora. Mais informações sobre as práticas de privacidade da AWS podem ser encontradas em https://aws.amazon.com/privacy/







12.2 Pixels de conversão do Facebook

Utilizamos o "pixel de audiência personalizada" do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) em nosso site. Com a ajuda dele, podemos acompanhar o que os usuários fazem quando vêem ou clicam em um anúncio no Facebook. Isso nos permite monitorar a eficácia dos anúncios do Facebook para fins de estatística e pesquisa de mercado. Os dados coletados dessa maneira são anônimos para nós, o que significa que não podemos ver os dados pessoais de usuários individuais. No entanto, esses dados são salvos e processados pelo Facebook. O Facebook pode conectar esses dados com sua conta do Facebook e usá-los para fins publicitários, de acordo com a Política de Dados do Facebook, que pode ser encontrada em: https://www.facebook.com/about/privacy/. Você pode permitir que o Facebook e seus parceiros coloquem anúncios dentro e fora do Facebook. Um cookie também pode ser salvo no seu dispositivo para esses fins.

Por favor, clique aqui se você deseja retirar o seu consentimento: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

12.3 Google Analytics

Nosso website usa o Google Analytics, um serviço de análise da web do Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, www.google.com (“Google Analytics” ou “Google”). O Google Analytics utiliza cookies que são armazenados no seu computador para facilitar uma análise de seu uso do site. As informações geradas por esses cookies, como horário, local e frequência de suas visitas ao nosso site, incluindo seu endereço IP, são transmitidas para a localização do Google nos USA e armazenadas lá.



Ao usar o Google Analytics, nosso site emprega a extensão "anonymizeIp". Ao fazer isso, o Google abrevia e, assim, torna anônimo o seu endereço de IP antes de transferi-lo dos países membros da UE/EEA. O Google usa essas informações para analisar seu uso do nosso site, para compilar relatórios para nós sobre atividades na Internet e para fornecer outros serviços relacionados ao nosso site.

O Google também poderá transferir essas informações para terceiros quando exigido por lei ou quando esses terceiros processarem esses dados em nome do Google. O Google afirma que nunca irá associar seu endereço IP a outros dados mantidos pelo Google. Você pode impedir que os cookies sejam instalados, ajustando as configurações no software do navegador de acordo com os itens mencionados nesta Política de Privacidade. Você deve estar ciente, no entanto, que, ao fazer isso, talvez não consiga utilizar todas as funções do nosso site.

Google Analytics também oferece um complemento de desativação para a maioria dos navegadores atuais que oferece a você mais controle sobre os dados que o Google pode coletar nos sites que você acessa. O complemento informa ao JavaScript (ga.js) usado pelo Google Analytics para não transmitir quaisquer informações sobre visitas ao site para o Google Analytics. No entanto, o complemento de desativação do navegador oferecido pelo Google Analytics não impede que as informações sejam transmitidas para nós ou para outros serviços de análise da web que possamos realizar.

O Google Analytics também usa imagens eletrônicas conhecidas como web beacons (às vezes chamadas de gifs de pixel único) e são usadas junto com cookies para compilar estatísticas agregadas para analisar como nosso site é usado.

Você poderá encontrar informações adicionais sobre como instalar o complemento do navegador mencionado acima no seguinte link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

12.4 Google Tag Manager (GTM)

O Gerenciador de Tags do Google (GTM) é um sistema de gerenciamento de tags para gerenciar tags JavaScript e HTML usadas para rastreamento e análise em websites. As tags são pequenos elementos de código que, entre outras coisas, são usados ​​para medir o comportamento do tráfego e do visitante: para entender o efeito da publicidade on-line e dos canais sociais; para configurar o remarketing e a orientação para os grupos-alvo; e para testar e otimizar sites. O GTM facilita para nós a integração e o gerenciamento de nossas tags. Usamos o GTM em nosso site para incluir as seguintes ferramentas de rastreamento:

● Google Analytics

● Marketo Munchkin

● Facebook Conversion Pixels

● Twitter tailored audience

Se você executou a desativação, o GTM considera essa desativação. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do GTM, consulte https://policies.google.com/privacy?hl=en e termos de uso em https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

12.5 Greenhouse Tracking Links

Quando uma aplicação de emprego é enviada utilizando nossos formulários Greenhouse, nós obtemos algumas informações específicas (veja o artigo 6 para detalhes adicionais). Em algumas campanhas de marketing, nós utilizamos links de rastreamento do Greenhouse, que são parâmetros URL incorporados aos inbound links para nossas vagas de trabalho. Quando uma candidatura é enviada, o Greenhouse realiza a captura desse parâmetro e possibilita a identificação do canal de divulgação ou publicidade que realizou o direcionamento para a vaga escolhida. Isso permite que a Thoughtworks mensure quais canais de publicidade e comunicação são mais eficientes.

12.6 Libsyn

Libsyn (https://libsyn.com/ é um serviço de hospedagem e publicação de áudio, localizado na Baum Blvd. 5001, Suite 770, Pittsburgh/PA, 15213). Nós utilizamos o Libsyn para hospedar os nossos podcasts voltados ao público externo, disponibilizados no Apple Podcasts, Spotify, Google Play e em outras plataformas. Nós também disponibilizamos um player embutido gerado pelo Libsyn em nossas páginas de aterrissagem.

Leia mais sobre a política de privacidade do Libsyn aqui: https://libsyn.com/privacy-policy/

12.7 LinkedIn Insight Tags

Nós utilizamos as LinkedIn Insight Tags da LinkedIn Corporation, localizada na Av. W Maude 1000, Sunnyvale, CA 94085, USA ("LinkedIn"), em nossos sites. As tags possibilitam análises completas sobre nossas campanhas de marketing, bem como sobre os visitantes de nossas páginas. Elas também podem ser utilizadas para realizar o acompanhamento de conversões. retargeting, e insights sobre os membros do LinkedIn que interagem com nossos anúncios publicitários.

As LinkedIn Insight Tags habilitam a coleta de dados referentes ao acesso de usuários em nosso website, incluindo a URL, HTTP referrer, endereço de IP, dispositivo e características do navegador (agente de usuário) e registro de data/hora. Os dados são criptografados, e o endereço de IP é truncado, bem como os identificadores diretos são removidos no prazo de sete dias, sendo realizada a pseudonimização dos dados. Após este período, a remoção dos dados pseudonimizados ocorre dentro de 90 dias.

O LinkedIn não compartilha dados pessoais de seus membros conosco, disponibilizando apenas relatórios sobre o público do website e o desempenho de nossos anúncios. O LinkedIn também nos fornece retargeting de visitantes a nossas páginas, por meio dos dados mencionados, possibilitando a exibição personalizada de anúncios do nosso website, sem que ocorra a identificação dos usuários. Membros do LinkedIn podem controlar o uso de seus dados pessoais para fins de publicidade na configuração de suas contas.

Estas informações estão de acordo com os termos e as políticas de cookies do LinkedIn.

12.8 LinkedIn SlideShare

LinkedIn SlideShare é um serviço de hospedagem de slides baseado na Web 2.0 da LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA, www.linkedin.com. Os usuários podem fazer upload de arquivos de maneira privada ou pública nos seguintes formatos de arquivo: apresentações em PowerPoint, PDF ou OpenDocument. Os decks de slides podem então ser visualizados no próprio site, em dispositivos de mão ou incorporados em outros sites. Nosso site usa os plugins oferecidos pelo LinkedIn Slideshare para compartilhar principalmente apresentações e PDFs.

Com relação ao uso dos plugins do LinkedIn Slideshare (e todos os plugins oferecidos pelos produtos LinkedIn) veja a Política de Privacidade do LinkedIn Slideshare informando: “Registramos dados de uso quando você visita ou usa nossos Serviços, incluindo nossos sites, aplicativos e tecnologia de plataforma (por exemplo, nossos plugins externos), como quando você visualiza ou clica em conteúdo (por exemplo, vídeo de aprendizado) ou anúncios (dentro ou fora de nossos sites e aplicativos), realiza uma pesquisa, instala ou atualiza um de nossos aplicativos móveis, compartilha artigos ou solicita vagas de trabalho. Usamos logins, cookies, informações sobre dispositivos e endereços de protocolo de internet (“IP”) para identificá-lo e registrar seu uso”. Mais informações sobre as práticas de privacidade do LinkedIn podem ser lidas em https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

12.9 Marketo Munchkin

Usamos o software de marketing de terceiros da Marketo para enviar nossos e-mails. Este é um serviço fornecido pela Marketo, Inc., 901 Mariners Island Boulevard, Suíte 500, San Mateo, CA 94404 USA, www.marketo.com (“Marketo”). Usamos os cookies da Marketo como parte do rastreamento, para termos informações sobre taxas de abertura de e-mail e de cliques, além de atividades de rastreamento no site. Para usuários registrados, esses dados podem estar vinculados ao seu perfil de usuário.

Mais informações sobre a política de privacidade e cookies da Marketo podem ser encontradas aqui.

Como funciona?

Incorporamos um trecho de Munchkin Javascript em nosso site. Quando os visitantes chegam a um site, colocamos um cookie no navegador da web do visitante (se ainda não havia um) e enviamos mensagens para nossos servidores sobre a atividade da web desse visitante. É um cookie de primeira parte e só é visível para nós.

O que o Munchkin captura?

Quando estiver em uma página, Munchkin automaticamente reúne a seguinte informação:

● Visitas de páginas

● Cliques de links

● Endereço IP

● Referenciador

● Nosso ID de cookie.

Se preferir que não coloquemos esse cookie em seu navegador da Web, você poderá desativá-lo clicando no recurso Não Rastrear (DNT) do seu navegador. Isso impede o rastreamento de seu navegador e dispositivo específico.

12.10 Salesforce

Salesforce.com, Inc. (abreviada como SF ou SFDC) é uma companhia de americana de software em nuvem com sede em São Francisco, Califórnia. O Salesforce é a principal solução oferecida na plataforma da companhia, disponibilizando uma interface para a gestão de casos e tarefas, e um sistema que automaticamente faz o roteamento e o escalonamento de eventos importantes. O Portal do Cliente do Salesforce possibilita que os usuários acompanhem os seus casos, incluindo um plug-in em redes sociais para o acompanhamento de conversas sobre companhias em redes sociais e web sites, oferecendo ferramentas analíticas e outras ferramentas como alertas de e-mail, Google Search, e acesso à informações referentes aos clientes e contratos.

Para fins de marketing, os dados pessoais armazenados no Marketo são repassados para o Salesforce, onde estão disponíveis para visualização e gerenciamento por nossos times de venda.

Mais informações sobre as práticas de privacidade da Salesforce podem ser lidas em https://www.salesforce.com/in/company/privacy/

12.11 Drift Email

Siftrock é uma empresa Drift.com, com sede em 625 1st Avenue Suite 300 Seattle, WA 98104 Estados Unidos. A empresa gerencia e explora as respostas de e-mail de marketing para melhorar a higiene e a capacidade de entrega do banco de dados, bem como o gerenciamento de respostas de e-mail para automação de marketing.



O Siftrock nos permite analisar os emails diretos recebidos por nossa equipe de marketing e atualizar as informações do remetente no Marketo e no Salesforce. Detalhes sobre a política da Siftrock para coletar e processar as informações do usuário podem ser encontrados em https://siftrock.com/about/privacy/



12.12 SoundCloud

SoundCloud é uma plataforma de distribuição de áudio on-line fornecida pela SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlim, Alemanha, a/c JAG Shaw Baker, Berners House, 47-48 Berners Street, Londres W1T 3NF, Reino Unido; www.soundcloud.com, (“SoundCloud”). SoundCloud permite que seus usuários façam upload, registrem, promovam e compartilhem seus sons originalmente criados. Em nosso site, usamos o SoundCloud para compartilhar podcasts em posts e usar plugins do SoundCloud em nosso site. Quando você visita nosso site, uma conexão é estabelecida com os servidores do SoundCloud e o plug-in é exibido. Isso fornece ao servidor do SoundCloud informações sobre os sites que você visitou em nosso site. Se você estiver logado no SoundCloud como membro, o SoundCloud poderá atribuir automaticamente essas informações à sua conta pessoal de usuário. Quando você ativa o plug-in (por exemplo, clicando no botão Iniciar de um arquivo de áudio), as informações correspondentes também são atribuídas à sua conta de usuário. Você pode impedir a atribuição automática dessas informações, efetuando o logout da sua conta do SoundCloud e deletando seus respectivos cookies antes de acessar o nosso site.



A interação do usuário com o player incorporado inclui as seguintes funcionalidades:

• Tocar

• Pausar

• duração da reprodução

• ações feitas no podcast

No entanto, todas as informações estarão em um nível agregado e a especificidade será abstraída. Mais informações sobre as práticas de privacidade do SoundCloud podem ser encontradas em https://soundcloud.com/pages/privacy

12.13 SumoLogic

Sumo Logic é um serviço de análise e gerenciamento de registro baseado em nuvem da Sumo Logic, Inc., 305 Main Street, Redwood City, CA 94063, USA, www.sumologic.com (“Sumo Logic”) que nivela os dados gerados por máquina para fornecer insights de TI em tempo real. A Sumo Logic usa um software chamado “Installed Collector (Coletor Instalado)”. Um Coletor Instalado é um agente Java que recebe logs e métricas de suas origens e, em seguida, criptografa, compacta e envia os dados para o serviço Sumo. Como o próprio nome indica, um Coletor Instalado é instalado em seu ambiente, ao contrário de um Coletor Hospedado, que reside no serviço Sumo. Depois de instalar um Coletor Instalado, você inclui origens nas quais o Coletor Instalado se conecta para obter dados para enviar ao serviço Sumo.

Uma fonte Sumo é um objeto, configurado para um coletor específico que varre periodicamente um determinado alvo e envia dados recém-disponibilizados para o Coletor Instalado. Os coletores da SumoLogic são colocados em todas as imagens de servidor usadas pelo site e coletam as seguintes informações.

● endereço IP;

● data e hora;

● ID da sessão;

● Navegador e versão; e

● SO e versão.

As informações acima são usadas pelos desenvolvedores na equipe digital da Thoughtworks para fins de depuração/monitoramento. A política de privacidade da Sumo Logic pode ser encontrada em https://www.sumologic.com/privacy-statement/

12.14 Twitter tailored audience

O público personalizado é a ferramenta do Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, São Francisco, CA 94103, USA, www.twitter.com (“Twitter”), usada para atingir usuários e clientes existentes para criar campanhas de remarketing. A atividade pode incluir o contato direto com usuários ou visitantes do site da Thoughtworks e páginas de campanha e/ou redirecionamento de listas de clientes anteriores. O Twitter define um limite de tamanho mínimo para um público personalizado para 500 usuários. Se o público personalizado não corresponder a 500 usuários do Twitter, ele será exibido como "público muito pequeno" e não estará disponível para ser um alvo. Detalhes sobre as políticas do Twitter para acompanhamento de conversões e públicos personalizados podem ser encontrados em https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/other-policy-requirements/policies-for-conversion-tracking-and-tailored-audiences.html

12.15 Urchin Tracking Module (UTM)

Tags UTM não são ferramentas. O UTM funciona como um URL personalizado para campanhas de marketing e os relatórios podem ser visualizados em plataformas como o Google Analytics. As tags UTM são anexadas como parte da URL visível em programas de marketing para entender a instância específica de um link. Os relatórios de tags UTM são observados no Google Analytics/Marketo (veja as Seções 12.7 e 12.9) para entender os visitantes do nosso site - por exemplo, se eles visitaram o site, clicaram em um link ou se inscreveram em uma conferência/evento. Esses detalhes são coletados em um nível agregado. A personalização do URL com tags UTM nos permite entender melhor a atividade de marketing, o que nos permite atender melhor ao nosso público.

O rastreamento ocorre por meio dos parâmetros do UTM que estão anexados ao URL. Quando um usuário clica em um UTM marcado por URL, com base nos parâmetros, poderemos rastrear de qual fonte final o usuário interagiu com aquele URL estabelecido.

12.16 Wistia

Wistia fornece software para criar, gerenciar e compartilhar vídeos para empresas com um player personalizável e análises detalhadas. Nosso site usa o Wistia, fornecido por Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, MA 02139, USA, www.wistia.com (“Wistia”) para hospedar vídeos. Wistia inclui recursos como um CDN integrado (rede de entrega de conteúdo) para carregamento mais rápido e melhor controle de qualidade, dependendo do tipo de dispositivo e da velocidade da Internet do usuário. Ele também possui a capacidade de adicionar legendas para melhor clareza do conteúdo do vídeo. Sempre que você interage com qualquer vídeo em nosso site, Wistia automaticamente recebe e registra informações em seus registros do servidor a partir do seu navegador, incluindo seu endereço IP, informações de cookies e a página que você solicitou.

Conforme declarado na política de privacidade de Wistia, Wistia também pode usar informações de uso, de forma identificável, para fornecer aos proprietários de vídeos informações diretamente relacionadas aos vídeos que eles disponibilizam por meio do site. Essas informações podem incluir quantos e quais vídeos de um determinado proprietário de vídeo foram assistidos por um usuário específico, de onde um determinado vídeo foi assistido por um usuário específico e quantas vezes um determinado vídeo foi assistido por um usuário específico. Para mais informações sobre as práticas de privacidade da Wistia, acesse https://wistia.com/privacy.

12.17 Zoom Communications

A Zoom Video Communications é uma empresa de serviços de conferência remota com sede em San Jose, Califórnia, que fornece um serviço de conferência remota que combina videoconferência, reuniões online, bate-papo e colaboração móvel. O Zoom nos permite realizar eventos virtuais e webinars para nosso público. As informações coletadas durante o processo de registro do evento virtual / webinar em nosso site são repassadas ao Zoom para garantir uma experiência de usuário fluida para os participantes.

Detalhes sobre a política do Zoom para coletar e processar as informações do usuário podem ser encontrados em https://zoom.us/privacy-and-legal

12.18 TinyLetter

A Thoughtworks Arts emprega a plataforma de newsletter TinyLetter. TinyLetter é um serviço do The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, localizado em Atlanta, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000.



TinyLetter é um serviço de newsletter por e-mail que nossa equipe da Thoughtworks Arts usa para enviar newsletters e atualizações para usuários que se inscreveram em nossa publicação da Thoughtworks Arts. TinyLetter é uma versão simplificada do MailChimp.



TinyLetter/MailChimp faz parte da família de empresas Intuit, e você pode encontrar sua declaração de privacidade global aqui.

12.19 Demandbase

Usamos a plataforma Demandbase fornecida pela Demandbase, Inc., 680 Folsom Street, Suite 400, San Francisco, CA 94107, EUA (“Demandbase”), tanto em nosso site quanto como uma plataforma central que capacita nossa estratégia integrada de marketing e envolvimento do cliente.



Essa plataforma e a tag associada em nosso site facilitam a integração dos dados pessoais contidos em nossas ferramentas Demandbase, CRM, Adobe Analytics e Marketo, o que nos permite oferecer experiências mais personalizadas para nosso público e, ao mesmo tempo, identificar potenciais compradores mais relevantes e engajados de nossos serviços.



Usamos essa plataforma para processar categorias variadas de informações pessoais identificáveis de nossos usuários, incluindo, entre outros, nome, e-mail, empresa, cargo e outros dados demográficos e comportamentais relevantes para nossos esforços de marketing business-to-business.

Esses dados processados no Demandbase nos ajudam a:



1. Analisar o comportamento do visitante: Obter insights sobre o tráfego de entrada do Demandbase e de outras fontes conectadas para otimizar nossas estratégias de marketing.

2. Aumentar a eficácia da campanha: Use os dados coletados para redirecionar os usuários, medir o desempenho da conversão e atribuir com precisão os gastos de marketing com base no envolvimento do usuário.

3. Entender o interesse organizacional: Ao analisar endereços IP e cookies, a API de identificação do Demandbase nos ajuda a reconhecer as empresas que nossos visitantes representam, o que nos permite avaliar o interesse deles na Thoughtworks em nível de empresa.

4 Aprimorar a personalização: Integrar os dados coletados em nossos sistemas de CRM, Adobe Analytics e Marketo para oferecer experiências direcionadas e relevantes nos pontos de contato de marketing e vendas.



Para obter mais detalhes sobre como o Demandbase trata os dados e garante a conformidade, consulte a Política de Privacidade do Demandbase. Você pode encontrar uma lista dos subprocessadores do Demandbase aqui. ”

12.20 ZoomInfo WebSights

Usamos "ZoomInfo WebSights" da ZoomInfo Technologies LLC, localizada em 805 Broadway, Suite 900 Vancouver, WA 98660, EUA ("ZoomInfo"), em nosso site. Trata-se de um HTML snippet que apresenta três cookies de segmentação opcionais.



Usamos essa ferramenta para nos ajudar a entender quais empresas estão visitando nosso site e se interessam por nossos serviços. A ferramenta coleta duas informações de visitantes que aceitam cookies opcionais – seu endereço IP e suas informações de domínio de e-mail, se disponíveis.



Essas informações são compartilhadas com a ZoomInfo e processadas no nível da empresa – nenhum dado pessoal individual é exposto. Ao processar esses dados, ZoomInfo fornece à Thoughtworks contexto adicional sobre empresas, número de pessoas empregadas, receita e muito mais.



Mais informações sobre as práticas de privacidade do ZoomInfo podem ser encontradas em https://www.zoominfo.com/about-zoominfo/privacy-policy

12.21 Coveo Library

Usamos em nosso site a “Coveo Library” da Coveo Software Corp., localizada em Spaces Levi's Plaza, 1160 Battery St E., Suite 100, San Francisco, CA 94111 Estados Unidos. A Coveo Library coleta informações de termos de pesquisa no site para fins analíticos. A Coveo Library insere um cookie de desempenho opcional em nosso site, que persiste por um período de 12 meses até que o usuário limpe os cookies do navegador.

Essas informações são anonimizadas e a Thoughtworks utiliza as informações de pesquisa anônimas da Coveo Library para treinar algoritmos de aprendizado de máquina que potencializam nossa pesquisa no site, o que melhora nossa capacidade de fornecer resultados de pesquisa relevantes.

Mais informações sobre as práticas de privacidade da Coveo podem ser encontradas em: https://www.coveo.com/en/pages/privacy-policy

12.22 StackAdapt

Usamos "StackAdapt" da StackAdapt Inc., 48-567 Roehampton Ave., Toronto, ON M4P 1S5, Canadá em nosso site. É uma "tag de pixel" classificada como Cookie de Segmentação que nos ajuda a informar sobre a eficácia de nossa publicidade online, bem como personalizar a publicidade com base nos interesses de nossos usuários.



Em geral, o StackAdapt coleta informações sobre o endereço IP do usuário, um identificador ID anônimo, mas exclusivo, e a página da web que o encaminha para o nosso site. Ele também pode coletar identificadores atribuídos por terceiros ao seu navegador ou dispositivo, incluindo identificadores de publicidade do Google, que usamos como parte de nossas operações de processamento interno e para publicação de anúncios.



Você pode encontrar mais informações sobre as práticas de privacidade do StackAdapt em https://www.stackadapt.com/privacy-policy.

12.23 Acompanhamento do envolvimento de usuários do Microsoft Ads.

No nosso site, usamos o User Engagement Tracking (UET) da Microsoft Ads, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, Estados Unidos ("Microsoft"). É uma "tag de pixel" classificada como cookie de segmentação, que nos ajuda a obter informações detalhadas sobre os visitantes do nosso site, rastrear o desempenho da nossa publicidade digital e, finalmente, oferecer anúncios segmentados aos usuários com base em seus interesses e comportamento.



A Microsoft fornece apenas relatórios agregados sobre a audiência do site e o desempenho dos anúncios e não compartilha dados pessoais individuais conosco. Também fornece retargeting para visitantes do site, permitindo-nos exibir anúncios personalizados fora do nosso site usando esses dados, mas sem identificar a pessoa. Os membros podem controlar o uso de seus dados pessoais para fins publicitários por meio das configurações de conta na rede de publicidade da Microsoft.



Você pode encontrar mais informações sobre as práticas de privacidade da Microsoft em https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security.

12.24 ReverseAds

Nós utilizamos "ReverseAds" da ReverseAds Pte Ltd, localizada em 513A Upper Cross Street, # 04-95 Hong Lim Complex, Cingapura 051531, para realizar campanhas publicitárias digitais específicas e pagas com fins comerciais e de marketing. Isso é um "tag de píxel" classificada como Targeting Cookie.



O ReverseAds automaticamente coleta certas informações, como endereço IP, informações do dispositivo e dados de localização quando você interage com anúncios ou conteúdos dentro da rede ReverseAds. As informações pessoais adicionais coletadas pelo ReverseAds dependem do contexto de suas interações com eles, das escolhas que você faz e dos produtos e recursos que utiliza. Essas informações podem incluir nomes, números de telefone, endereços de e-mail, endereços postais ou cargos.



Ao interagir com anúncios ou conteúdos da Thoughtworks dentro da rede ReverseAds, parte ou a totalidade dessas informações podem ser transmitidas à Thoughtworks para fins comerciais e de marketing, bem como para avaliar as taxas de conversão, o desempenho e o retorno do investimento de nossas campanhas publicitárias.



Você pode encontrar mais informações sobre as práticas de privacidade do ReverseAds em https://reverseads.com/privacy-policy/.

12.25 Albacross

Utilizamos o Albacross, da Albacross Nordic AB, empresa com registro nº 556942-7338, localizada em Tegelbacken 4A, 111 52 Estocolmo, Suécia, em nosso site.

As informações coletadas a partir de cookies de segmentação opcionais armazenados em seu dispositivo, que se qualificam como dados pessoais, serão processadas pela Albacross, uma plataforma que oferece serviços de identificação de visitantes e direcionamento de anúncios.

O objetivo do processamento dos dados pessoais é permitir que a Albacross melhore o serviço prestado a nós e ao nosso site (por exemplo, serviço "Intent"), adicionando dados ao seu banco de dados sobre empresas. O banco de dados da Albacross, além dos "Dados de Intenção", será usado para fins de publicidade direcionada a empresas e, para esse fim, os dados serão transferidos para provedores de serviços de dados de terceiros. Para fins de esclarecimento, a publicidade direcionada se refere a empresas, não a indivíduos.

Os dados coletados e utilizados pela Albacross para alcançar esse objetivo são informações sobre o endereço IP a partir do qual você visitou nosso site e informações técnicas que permitem à Albacross distinguir diferentes visitantes do mesmo endereço IP. A Albacross armazena o domínio do formulário enviado para correlacionar o endereço IP com o seu empregador.

Para obter informações completas sobre o processamento de dados pessoais pela Albacross, consulte a Política de Privacidade da Albacross.

12.26 Qualtrics

Utilizamos o "Qualtrics" da Qualtrics LLC, localizada em 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, Estados Unidos, em nosso site. Utilizamos o Qualtrics como uma ferramenta de pesquisa e, dependendo do tipo de pesquisa, podemos utilizá-lo para coletar dados pessoais (como nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail ou empregador, endereço IP) e respostas relacionadas ao tópico da pesquisa, que podem variar desde avaliações de maturidade tecnológica até questionários de feedback de usuárias, entre outros.

Para que a ferramenta de pesquisa do Qualtrics funcione corretamente, é necessário colocar um cookie estritamente necessário (Strictly Necessary cookie) no navegador da web de nossas usuárias quando estão interagindo com uma de nossas pesquisas do Qualtrics. Esse cookie permite que a ferramenta de pesquisa seja carregada em nosso site e impede que bots interajam com nossas pesquisas.

A Thoughtworks pode armazenar os dados de resposta da pesquisa fornecidos por nossas usuárias na plataforma Qualtrics para fins de análise agregada. Em alguns casos, a Thoughtworks pode transferir dados em nível de usuária individual do Qualtrics para nossos sistemas Marketo e Salesforce para fins de marketing, vendas e outras comunicações, mas não faremos isso sem primeiro notificar nossas usuárias, obter sua permissão como parte do processo de pesquisa e permitir que eles optem por não participar desse processamento de dados, se assim desejarem.

Mais informações sobre as práticas de privacidade do Qualtrics podem ser encontradas em https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

12.27 Microsoft Clarity

Usamos o "Microsoft Clarity" da Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, EUA em nosso site. Estabelecemos uma parceria com a Microsoft Clarity e a Microsoft Advertising para capturar como você usa e interage com nosso site por meio de métricas comportamentais, mapas de calor e reprodução de sessão para melhorar e comercializar nossos serviços. Os dados de uso do site são capturados usando um cookie de desempenho opcional colocado em seu dispositivo se você consentir para isso, bem como por meio de outras tecnologias de rastreamento para determinar a eficácia do nosso site e design de conteúdo. Além disso, usamos as informações que coletamos para otimização do site, fins de fraude/segurança e publicidade.



As informações específicas que coletamos podem incluir:

Informações do dispositivo e do navegador, incluindo endereço IP, tipo de navegador, sistema operacional e identificadores de dispositivo.

Dados de interação como páginas visitadas, ações realizadas, padrões de clique e duração da sessão.

URLs de referência, páginas de entrada e saída e a data e hora das visitas.

Usamos essas informações para analisar o comportamento do usuário, identificar erros, melhorar a experiência da web que oferecemos e aprimorar sua experiência. Não coletamos informações de identificação pessoal como parte deste processamento da web. Não compartilhamos essas informações com terceiros, exceto a Microsoft, como parte de nosso uso desta ferramenta.



Você pode encontrar uma lista completa dos tipos de dados coletados aqui. E para obter mais informações sobre as políticas de privacidade da Microsoft, acesse a declaração de privacidade aqui.

12.28 Shareaholic

O Shareaholic é um widget para compartilhamento em redes sociais integrado ao site da Thoughtworks. Esta ferramenta facilita o compartilhamento de postagens em contas de redes sociais como Facebook, Twitter, LinkedIn, Email, Whatsapp e Wechat com um simples clique. Além disso, as pessoas usuárias podem copiar a URL da página clicando no ícone Copiar Link. Ao visitar nosso site, o Shareaholic coleta endereços IP e informações sobre seu navegador ou sistema operacional. Informações não pessoalmente identificáveis são utilizadas para analisar o tráfego de várias plataformas de mídia social durante suas visitas. O Shareaholic coleta e armazena informações localmente em seu dispositivo/navegador, incluindo duração da sessão, visualizações de página e dados relacionados.



Mais informações sobre as práticas de privacidade do Shareaholic podem ser encontradas em https://www.shareaholic.com/privacy



Para desativar, siga as instruções fornecidas neste link https://www.shareaholic.com/privacy/choices

12.29 Factors.ai

Usamos a “Factors.ai” de 3524 Silverside Road Suite 35B Wilmington, DE 19810 (“Factors.ai”) em nosso site.



Usamos essa funcionalidade para analisar o tráfego de entrada em nosso site e em nossos canais sociais. Os dados resultantes nos permitem otimizar o desempenho de nossas campanhas de marketing, a segmentação de alcance e os investimentos em publicidade. Usamos esses dados em todo o nosso ecossistema digital, incluindo LinkedIn, Salesforce, Demandbase e nosso próprio site.



Esses dados incluem, mas não se limitam a, determinados tipos de informações de identificação pessoal, como nome, e-mail, nome da empresa e local.



Além disso, o Demandbase lê os endereços IP e os cookies de nossos visitantes e passa essas informações para sua API de identificação, o que nos ajuda a entender para qual empresa o visitante trabalha. Dessa forma, podemos medir o interesse dos visitantes na Thoughtworks em nível de empresa.



Mais informações sobre as práticas de privacidade da Factors.ai podem ser encontradas em https://www.factors.ai/legal/privacy-policy





12.30 People.ai





Usamos o People.ai, uma plataforma de inteligência de receita, para aumentar a eficácia das nossas operações de vendas e marketing. Ela analisa dados de atividades relacionadas a negócios do nosso CRM, plataformas de marketing, emails e sistemas de calendário para fornecer insights acionáveis e apoiar a capacitação de vendas.



O People.ai extrai metadados do cabeçalho, corpo e rodapé de emails e convites de calendário para identificar interações relacionadas a negócios. Apenas atividades e contatos relevantes são registrados e automaticamente associados à Conta e Oportunidade corretas no CRM. O conteúdo dos emails não é armazenado, e os corpos das mensagens não são acessados, exceto quando explicitamente autorizados e necessários para a entrega do serviço.

Os dados coletados são limitados a informações de contato comerciais e metadados de interação (por exemplo, títulos de reuniões, participantes, carimbos de data/hora), e são processados exclusivamente para fins comerciais legítimos. Todo o tratamento de dados está em conformidade com as regulamentações de privacidade aplicáveis, incluindo GDPR e CCPA, e segue os padrões de privacidade e segurança do People.ai. Saiba mais na Política de People.ai Privacy Policy.

13. Adobe Experience Cloud

As soluções da Adobe Experience Cloud nos permitem personalizar e melhorar o desempenho de nosso site e páginas de mídia social. A ferramenta coleta e analisa informações, como cliques feitos pelos visitantes. Isso permite que a Thoughtworks forneça mensagens mais relevantes em e-mails, mensagens de texto e outras campanhas de marketing online e offline. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Links de Mídia Social

Você pode encontrar a Thoughtworks nas seguintes mídias sociais:

● Twitter

● Facebook

● Youtube

● LinkedIn

● Weibo

● Instagram

● WeChat

Esses provedores são controladores para o processamento de dados relevante.

14. Exclusão e prazo de armazenamento

A Thoughtworks processa e armazena seus dados pessoais apenas pelo tempo necessário para atingir o objetivo declarado (a menos que esteja estabelecido de outra forma nesta Política de Privacidade) e conforme permitido pelas leis ou regulamentos aplicáveis.

Assim que a finalidade do armazenamento de dados for atingida, ou o prazo de armazenamento adequado previsto por quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis ​​expirar, seus dados pessoais serão excluídos de forma consistente com esta e quaisquer outras políticas aplicáveis ​​da Thoughtworks (por exemplo, retenção de documentos e/ou política de gerenciamento de registros), a menos que seus dados pessoais sejam necessários para a formação ou o desempenho sob um contrato.







15. Mudanças na política

Esta política de privacidade pode ser atualizada de tempos em tempos e irá anotar a data de quaisquer atualizações. No caso de quaisquer alterações significativas e materiais, faremos o possível para fornecer um aviso mais destacado das alterações a esta política de privacidade.