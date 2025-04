Perguntas frequentes

Nós nos reunimos duas vezes por ano — de preferência presencialmente — para discutir o Radar. Antes da reunião, os membros do TAB (Conselho Consultivo de Tecnologia da Thoughtworks) costumar conversar com várias pessoas e refletir sobre o que deve virar blip. Thoughtworkers que não fazem parte do TAB podem sugerir coisas que consideram interessantes. Embora o Radar seja do TAB, buscamos opiniões de muitas fontes, dentro e fora da Thoughtworks.

Na reunião, os membros do TAB dedicam várias horas para discutir sobre o Radar. Nosso principal objetivo durante a reunião é decidir quais blips incluir, em quais anéis eles se encaixam e o que devemos dizer sobre eles.

Começamos colocando candidatos a blips em um mural, cada um em seu quadrante e anel sugeridos. Muitas vezes, diferentes pessoas sugerem os mesmos blips, às vezes em anéis diferentes. Depois de colocar os candidatos no mural, passamos por um longo processo de avaliação de cada blip. Escolhemos um de cada vez e discutimos se deveriam estar no Radar e, em caso afirmativo, onde. Essa discussão é sempre divertida, sempre há muitas opiniões e experiências diferentes na sala, mas também um senso de respeito mútuo que torna as discussões bem menos desagradáveis do que esse tipo de discussão costuma ser.

Nota: ouça nossos podcasts para entender como desenvolvemos o Radar presencialmente e remotamente.

Uma vez que temos os blips escolhido e posicionados, precisamos escrever os textos de cada um deles. Para cada blip, atribuímos uma pessoa responsável por escrever, o que normalmente acontece após a reunião. O TAB conta com uma pessoa product owner, que tem o trabalho nada invejável de nos gerenciar para garantir que nossos blips sejam redigidos. Com os blips escritos, damos início a um processo de feedback interno na Thoughtworks e trabalhamos com representantes regionais para iniciar as traduções. Ao mesmo tempo, uma pessoa do nosso time de design trabalha no design e PDF.