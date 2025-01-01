1º Relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios

As desigualdades de gênero e raça no mercado de TI são uma questão complexa e multifacetada, influenciada por múltiplos fatores. Trabalhamos em parceria com organizações para impulsionar o aprendizado e a carreira de grupos sub-representados, pensando desde a formação até o incentivo de entrada em áreas especializadas.





Reforçamos a importância de medidas como essas para mitigar diferenças salariais entre gêneros, uma pauta que nos é muito cara e uma ação constante na Thoughtworks historicamente. Não à toa, recebemos inúmeros reconhecimentos nacionais e internacionais com relação às nossas práticas, confira em nossa página de Diversidade, Equidade e Inclusão.

Apesar dos esforços, reconhecemos que ainda temos muito a fazer.

A Thoughtworks apoia a iniciativa e reconhece como necessária para avançarmos rumo à equidade de gênero e de outros grupos sub-representados. Estamos reproduzindo em nossa página os quatro Relatórios de Transparência e Igualdade Salarial relativos às nossas unidades no Brasil. Os relatórios foram elaborados unilateralmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do uso de informações relativas às nossas folhas de pagamento.





Os relatórios aqui apresentados trazem um recorte temporal e não devem ser lidos sem o contexto completo da nossa operação, negócio e práticas. Entendemos que nossos números demonstram que seguimos na vanguarda, quando comparados com os números compilados nacionalmente, e que ainda há um esforço em conjunto para a diminuição das diferenças de tratamento entre pessoas de diferentes gêneros e raças na nossa indústria, mercado e país. Reforçamos uma vez mais o nosso papel nessa construção.