Technology Radar

Domando a fronteira dos dados

Big data tem sido uma preocupação fundamental para a indústria há muito tempo, mas as conversas em torno desta edição do Radar não se concentraram tanto no tamanho, e sim em como lidar com dados ricos e complexos. Com a crescente presença — e importância — de dados não estruturados nas empresas, garantir que os dados sejam gerenciados e organizados de maneira eficaz para que possam ser aproveitados com sucesso em tudo, desde aplicações de IA até análises de clientes, tornou-se essencial para os negócios.

Isso se reflete em muitos blips: desde ferramentas de bancos de dados vetoriais até produtos de análise como o Metabase. É surpreendente como grande parte do ecossistema de software está sendo impulsionada pelo que queremos e precisamos fazer com os dados. No entanto, não se trata apenas de ferramentas — nesta edição, destacamos a abordagem da mentalidade de produto para dados, um framework que incentiva as equipes a aplicarem os princípios da mentalidade de produto às partes analíticas de seu ecossistema. O surgimento dessa "mentalidade de produtos para dados” é, em certa medida, um reflexo do desafio contínuo de utilizar os dados de forma adequada (algo discutido há anos, muito antes da ascensão da IA). O fato de esse conceito ter ganhado destaque — e estar presente em nossas conversas no Radar — demonstra que a necessidade de disciplina na gestão de dados é tão grande quanto sempre foi. Sem isso, as organizações podem ter dificuldades para inovar e acabar em desvantagem competitiva a médio e longo prazo.