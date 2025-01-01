Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Rachel Laycock, Thoughtworks

Looking Glass 2025

Colocando em foco as mudanças nos negócios impulsionadas pela tecnologia

Boas-vindas ao Looking Glass 2025! Diferente de muitos relatórios de tendências em tecnologia, o Looking Glass da Thoughtworks não se limita a enfatizar apenas tecnologias populares no momento. Em vez disso, ele apresenta uma perspectiva de longo prazo sobre os horizontes tecnológicos e explora o que essas mudanças significam para os negócios. Quais são os aspectos essenciais que você precisa conhecer agora? E o que provavelmente será indispensável no futuro? O Looking Glass ajuda a compreender e avaliar tecnologias emergentes permitindo que você faça escolhas estratégicas e sólidas para alinhar as inovações tecnológicas aos objetivos do seu negócio.

 

A velocidade implacável do avanço tecnológico torna cada vez mais difícil prever o que está por vir e determinar onde seus investimentos vão gerar os melhores resultados. Inovações em áreas como IA agêntica tem o potencial de revolucionar nossa compreensão sobre tecnologia. Mas, com que rapidez sua organização deve se preparar para se adaptar a essas mudanças? É nesse contexto que o Looking Glass da Thoughtworks se torna indispensável.

 

Nesta edição, exploramos mais de 90 tendências a partir de cinco perspectivas distintas que definem o cenário tecnológico em evolução nos negócios. Algumas dessas tendências já estão transformando as operações, enquanto outras permanecem um pouco acima do horizonte, despertando interesse e debate, mas ainda se desdobrando. Para as lideranças de negócios, manter uma perspectiva ampla e estratégica sobre esses desenvolvimentos – atuais e futuros – é essencial. O Looking Glass oferece exatamente isso: uma estrutura para obter uma compreensão abrangente das principais tendências.

 

As cinco lentes fornecem clareza e foco, ajudando a garantir que sua organização permaneça adaptável, resiliente e pronta para aproveitar ou responder às mudanças inevitáveis na tecnologia que moldam nosso mundo moderno.

 

Rachel Laycock, Chief Technology Officer, Thoughtworks


Lentes: temas-chave da indústria para te ajudar a explorar o impacto da tecnologia

 

Em cada lente, apresentamos oportunidades para a implementação de tecnologia nos negócios e sinais para avaliar a velocidade com que algo está se aproximando. Categorizamos cada uma das mais de 90 tendências em duas dimensões: a prevalência entre as empresas — vendo agora, começando a ver ou no horizonte — e nossa resposta estratégica recomendada — adote, analise ou antecipe.

 

Abaixo, você encontrará as cinco lentes do Looking Glass 2025. Comece a explorar para formular sua resposta às tendências que moldarão o futuro da sua indústria e organização.

Operacionalizando a IA para impacto nos negócios
Fortalecendo a cadeia de valor de dados
Reimaginando a tecnologia responsável na era da IA generativa
Possibilitando experiências enriquecedoras por meio de interações multimodais
Desbloqueando maior valor da convergência físico-digital
Glossário

Todas as tendências do Looking Glass 2025 definidas

Contribuidoras

 

Operacionalizando a IA: Teng Lei e Srinivasan Raguraman

 

Fortalecendo a cadeia de valor de dados: Nimisha Asthagiri, Alessandro Confetti, Tiankai Feng, Kiran Prakash, Danilo Sato e Darren Young

 

Reimaginando a tecnologia responsável na era da IA generativa: Julien Deswaef, Kate Linton, Nouman Memon e  Lilly Ryan

 

Possibilitando experiências enriquecedoras por meio de interações multimodais: Chloe Blanchard, Alexey Boas, Caius Eugene, Joe Murray, Amina Saigol e Thomas Squeo

 

Desbloqueando maior valor da convergência físico-digital: Eklavya Bhatt, Mackenzie Dysart, Michael Fait, Joe Murray e Robin van den Oever

 

Tradutoras: Andréia Fonseca, Gabriela Alves, Juliana Gomes e Mayara Ferreira

