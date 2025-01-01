Looking Glass 2025Colocando em foco as mudanças nos negócios impulsionadas pela tecnologia
Boas-vindas ao Looking Glass 2025! Diferente de muitos relatórios de tendências em tecnologia, o Looking Glass da Thoughtworks não se limita a enfatizar apenas tecnologias populares no momento. Em vez disso, ele apresenta uma perspectiva de longo prazo sobre os horizontes tecnológicos e explora o que essas mudanças significam para os negócios. Quais são os aspectos essenciais que você precisa conhecer agora? E o que provavelmente será indispensável no futuro? O Looking Glass ajuda a compreender e avaliar tecnologias emergentes permitindo que você faça escolhas estratégicas e sólidas para alinhar as inovações tecnológicas aos objetivos do seu negócio.
A velocidade implacável do avanço tecnológico torna cada vez mais difícil prever o que está por vir e determinar onde seus investimentos vão gerar os melhores resultados. Inovações em áreas como IA agêntica tem o potencial de revolucionar nossa compreensão sobre tecnologia. Mas, com que rapidez sua organização deve se preparar para se adaptar a essas mudanças? É nesse contexto que o Looking Glass da Thoughtworks se torna indispensável.
Nesta edição, exploramos mais de 90 tendências a partir de cinco perspectivas distintas que definem o cenário tecnológico em evolução nos negócios. Algumas dessas tendências já estão transformando as operações, enquanto outras permanecem um pouco acima do horizonte, despertando interesse e debate, mas ainda se desdobrando. Para as lideranças de negócios, manter uma perspectiva ampla e estratégica sobre esses desenvolvimentos – atuais e futuros – é essencial. O Looking Glass oferece exatamente isso: uma estrutura para obter uma compreensão abrangente das principais tendências.
As cinco lentes fornecem clareza e foco, ajudando a garantir que sua organização permaneça adaptável, resiliente e pronta para aproveitar ou responder às mudanças inevitáveis na tecnologia que moldam nosso mundo moderno.
Rachel Laycock, Chief Technology Officer, Thoughtworks
Lentes: temas-chave da indústria para te ajudar a explorar o impacto da tecnologia
Em cada lente, apresentamos oportunidades para a implementação de tecnologia nos negócios e sinais para avaliar a velocidade com que algo está se aproximando. Categorizamos cada uma das mais de 90 tendências em duas dimensões: a prevalência entre as empresas — vendo agora, começando a ver ou no horizonte — e nossa resposta estratégica recomendada — adote, analise ou antecipe.
Abaixo, você encontrará as cinco lentes do Looking Glass 2025. Comece a explorar para formular sua resposta às tendências que moldarão o futuro da sua indústria e organização.
Contribuidoras
Operacionalizando a IA: Teng Lei e Srinivasan Raguraman
Fortalecendo a cadeia de valor de dados: Nimisha Asthagiri, Alessandro Confetti, Tiankai Feng, Kiran Prakash, Danilo Sato e Darren Young
Reimaginando a tecnologia responsável na era da IA generativa: Julien Deswaef, Kate Linton, Nouman Memon e Lilly Ryan
Possibilitando experiências enriquecedoras por meio de interações multimodais: Chloe Blanchard, Alexey Boas, Caius Eugene, Joe Murray, Amina Saigol e Thomas Squeo
Desbloqueando maior valor da convergência físico-digital: Eklavya Bhatt, Mackenzie Dysart, Michael Fait, Joe Murray e Robin van den Oever
Tradutoras: Andréia Fonseca, Gabriela Alves, Juliana Gomes e Mayara Ferreira