A cliente
Há décadas, o software de gerenciamento de negócios da MYOB ajuda empresas da Austrália e da Nova Zelândia a economizar tempo e dinheiro, fornecendo-lhes as informações necessárias para tomar decisões mais bem informadas. Hoje, a MYOB evoluiu para oferecer plataformas de tecnologia de última geração que apoiam desde profissionais autônomas até empresas de médio porte, ajudando-as a alcançar todo o seu potencial e crescer com confiança.
O desafio
Com o crescimento impulsionado por desenvolvimento interno e parcerias integradas, equilibrar a inovação com a manutenção e integração dos sistemas e ativos digitais existentes tornou-se um desafio. As equipes de delivery buscavam ampliar sua capacidade para investir em novos produtos, sem comprometer a gestão eficaz do ecossistema tecnológico já em operação.
A MYOB recorreu à Thoughtworks, sua parceira de longa data e confiança, para conduzir uma avaliação de gestão de aplicações e oferecer insights sobre as operações em seu portfólio em expansão. A avaliação examinou o ciclo de vida dos produtos, níveis de saúde e risco, responsabilidade pelos sistemas, capacidade das equipes, processos e SLAs e identificou as áreas prioritárias a serem endereçadas. Também destacou componentes prontos para entrar em uma fase de serviços gerenciados.
As Thoughtworkers
Por trás de cada projeto da Thoughtworks, há uma equipe de pessoas apaixonadas transformando ideias em realidade. Para conhecer melhor a jornada por trás do projeto MYOB, conversamos com quatro integrantes da nossa equipe que desempenharam um papel fundamental no seu desenvolvimento: Jiawei Liu, Developer, Na Chen, Service Delivery Manager, Pei Zhao, Infrastructure Consultant e Tech Lead, e Yingjie Guan, Developer. Suas percepções oferecem uma visão dos bastidores do processo de desenvolvimento e do trabalho em equipe que tornou tudo isso possível, além do impacto que ajudaram a causar.
Como foi sua experiência nessa função?
Jiawei Liu: Honestamente, foi realmente uma mistura interessante. Pude me aprofundar tanto no lado do desenvolvimento quanto no lado das operações, algo que nem sempre é possível. É muito bom ver como tudo se encaixa, desde a elaboração do código até a execução.
Na Chen: Minha função era empolgante e um bom desafio. Fui além do gerenciamento de projetos padrão, trabalhando em processos operacionais sob medida para atender às necessidades exclusivas da MYOB. Colaborei com a equipe mais ampla da MYOB para fazer brainstorming de processos para resolver problemas mais rapidamente. Além do dia a dia, uma grande parte foi descobrir como tornar as coisas mais eficientes e fazer com que essas melhorias se mantivessem.
Pei Zhao: Meu papel envolvia tanto construir relacionamentos sólidos com equipes diversas da cliente quanto garantir o alinhamento entre as partes interessadas.
Yingjie Guan: Como desenvolvedora, achei a experiência gratificante. Colaborei estreitamente com as equipes da MYOB para aprimorar os recursos do software, solucionar problemas e implementar o feedback das consumidoras deles. Essa experiência prática me permitiu aprimorar minhas habilidades técnicas e aprofundar minha compreensão das necessidades das consumidoras e das metas comerciais da MYOB. Foi uma grande oportunidade para eu crescer profissionalmente.
O que havia de novo ou inovador nesse projeto?
Na Chen: Este é o primeiro projeto de DAMO™ Managed Services com a MYOB, e introduzimos várias práticas novas que se mostraram eficazes. Por exemplo, aplicamos consistentemente a metodologia de avaliação de sistemas para ajudar a MYOB a identificar produtos e serviços adequados para operações DAMO e realizar avaliações de carga de trabalho.
Como parte disso, desenvolvemos uma metodologia para avaliações de sistemas, garantindo um processo tranquilo e completo. Para facilitar a transferência de conhecimento, criamos modelos de transferência padronizados, que simplificaram a transição.
Também implementamos um manual de FinOps, que nos permite realizar revisões regulares da infraestrutura de serviços para garantir que ela permaneça estreitamente alinhada com os objetivos comerciais da MYOB. Paralelamente, estabelecemos uma prática de Glean AI voltada para o aprimoramento da eficiência do trabalho. Ao aproveitar a ferramenta de Glean AI, conseguimos aprimorar nossos recursos analíticos, especialmente na análise de causa raiz, o que levou a uma solução mais rápida de problemas e maior eficiência para nossa equipe e para a MYOB. Esses são apenas alguns dos principais aprimoramentos que implementamos.
Yingjie Guan: Introduzimos vários recursos inovadores. Especificamente, incorporamos insights orientados por IA para oferecer à MYOB uma análise personalizada, que os ajuda a fazer a escolha mais inteligente. E, para melhorar a usabilidade, redesenhamos a interface da usuária para proporcionar uma experiência mais intuitiva e eficiente.
Qual foi seu maior aprendizado durante o projeto?
Jiawei Liu: Uma das minhas maiores lições desse projeto foi ganhar experiência prática com DevOps e manutenção. Isso realmente aprimorou minha abordagem à análise de problemas e à compreensão de como melhorar os processos ao longo do tempo.
Na Chen: Aprendi que as operações não são uma tarefa repetitiva. É um espaço cheio de oportunidades para explorar como estabilizamos os sistemas, melhoramos a eficiência e aprimoramos a experiência da usuária final.
Yingjie Guan: Meu maior aprendizado foi a importância de uma abordagem centrada na usuária. Ao me envolver com as equipes da MYOB desde o início e de forma contínua, consegui entender suas necessidades e pontos de dor, o que influenciou diretamente nosso processo de desenvolvimento. Além disso, aprendi muito sobre metodologias ágeis, o que me ajudou a me adaptar rapidamente às mudanças e ao feedback.
Como a equipe trabalhou em conjunto para gerar impacto para a cliente?
Jiawei Liu: Trabalhamos em estreita colaboração por meio de pair programming e focamos na entrega de módulos essenciais, como o módulo de threads, criado para identificar, analisar e avaliar possíveis melhorias de segurança e oportunidades para aumentar a resiliência do sistema. Também implementamos protocolos operacionais e criamos manuais para garantir que o serviço permanecesse estável e confiável.
Na Chen: Nosso foco foi oferecer suporte ágil às solicitações e melhorar continuamente nossos processos. Também compartilhamos aprendizados com as equipes internas de serviços de plataforma da MYOB — uma parte essencial da nossa abordagem para impulsionar melhorias contínuas.
Yingjie Guan: Nossa equipe colaborou estreitamente por meio de reuniões regulares e sprints ágeis, garantindo que todas estivessem alinhadas com as metas e os cronogramas. Fomentamos a colaboração entre diferentes áreas, com desenvolvedoras, designers e gerentes de produto da MYOB trabalhando juntas desde o início para trocar insights e feedbacks, o que ajudou a construir um produto coeso. Manter a comunicação aberta por meio de ferramentas como o Slack e o software de gerenciamento de projetos nos permitiu manter a transparência e resolver problemas rapidamente, garantindo um progresso tranquilo durante todo o projeto.
Qual é o seu momento de maior orgulho em relação a esse projeto?
Na Chen: Para mim, foi definitivamente o reconhecimento da equipe no evento AI Hacker Day da MYOB, no qual estávamos competindo com outras equipes da MYOB e fomos classificadas entre as dez melhores. Além disso, recebemos uma carta de recomendação da equipe de Incident Management da MYOB, que nos reconheceu como uma das equipes de resposta mais rápida, com um tempo médio de resposta de cerca de cinco minutos durante os incidentes. Esse reconhecimento foi muito importante para todas nós.
Yingjie Guan: Meu momento de maior orgulho foi quando lançamos com sucesso uma grande atualização de recursos com base no feedback direto das usuárias. Depois de meses de colaboração e testes, ver as clientes da MYOB se envolverem com os novos recursos e ouvir suas respostas positivas foi incrivelmente gratificante. Houve uma sessão de demonstração em que uma cliente compartilhou o quanto a atualização melhorou seu fluxo de trabalho. Saber que nosso trabalho teve impacto direto na experiência delas foi um verdadeiro destaque. Isso reforçou o valor do desenvolvimento centrado na usuária e do trabalho em equipe.
O que o faz se sentir bem em relação ao trabalho que fez/ao impacto que você e sua equipe tiveram?
Jiawei Liu: Saber que fomos capazes de apoiar a estabilidade do serviço e a manutenção contínua da MYOB. É gratificante ver o sistema deles funcionando sem problemas, sabendo que nossos esforços contribuíram para isso.
Pei Zhao: Para mim, é empolgante ver a equipe se expandir e prosperar enquanto assume novos desafios. Isso realmente me dá uma sensação de realização.
Yingjie Guan: Fazer parte de uma equipe tão talentosa e diversificada. Enfrentamos desafios juntas, comemoramos as vitórias e aprendemos com os contratempos. A colaboração e a camaradagem tornam toda a jornada gratificante e agradável.
O resultado
A MYOB conseguiu realocar os recursos de desenvolvimento para se concentrar em novas iniciativas estratégicas e promover maior inovação.
A oportunidade
Se a jornada por trás da MYOB te inspira, e você está pronta para fazer parte de uma nova era em serviços gerenciados, impulsionando a automação, a escalabilidade e a inovação por meio de IA e descoberta contínua, explore as vagas disponíveis aqui na Thoughtworks e junte-se a nós.
Juntas, vamos ser extraordinárias.
Aviso: As afirmações e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade de quem o assina, e não necessariamente refletem as posições da Thoughtworks.