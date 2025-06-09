A cliente

Há décadas, o software de gerenciamento de negócios da MYOB ajuda empresas da Austrália e da Nova Zelândia a economizar tempo e dinheiro, fornecendo-lhes as informações necessárias para tomar decisões mais bem informadas. Hoje, a MYOB evoluiu para oferecer plataformas de tecnologia de última geração que apoiam desde profissionais autônomas até empresas de médio porte, ajudando-as a alcançar todo o seu potencial e crescer com confiança.

O desafio

Com o crescimento impulsionado por desenvolvimento interno e parcerias integradas, equilibrar a inovação com a manutenção e integração dos sistemas e ativos digitais existentes tornou-se um desafio. As equipes de delivery buscavam ampliar sua capacidade para investir em novos produtos, sem comprometer a gestão eficaz do ecossistema tecnológico já em operação.

A MYOB recorreu à Thoughtworks, sua parceira de longa data e confiança, para conduzir uma avaliação de gestão de aplicações e oferecer insights sobre as operações em seu portfólio em expansão. A avaliação examinou o ciclo de vida dos produtos, níveis de saúde e risco, responsabilidade pelos sistemas, capacidade das equipes, processos e SLAs e identificou as áreas prioritárias a serem endereçadas. Também destacou componentes prontos para entrar em uma fase de serviços gerenciados.

As Thoughtworkers

Por trás de cada projeto da Thoughtworks, há uma equipe de pessoas apaixonadas transformando ideias em realidade. Para conhecer melhor a jornada por trás do projeto MYOB, conversamos com quatro integrantes da nossa equipe que desempenharam um papel fundamental no seu desenvolvimento: Jiawei Liu, Developer, Na Chen, Service Delivery Manager, Pei Zhao, Infrastructure Consultant e Tech Lead, e Yingjie Guan, Developer. Suas percepções oferecem uma visão dos bastidores do processo de desenvolvimento e do trabalho em equipe que tornou tudo isso possível, além do impacto que ajudaram a causar.

Como foi sua experiência nessa função?

Jiawei Liu: Honestamente, foi realmente uma mistura interessante. Pude me aprofundar tanto no lado do desenvolvimento quanto no lado das operações, algo que nem sempre é possível. É muito bom ver como tudo se encaixa, desde a elaboração do código até a execução.



Na Chen: Minha função era empolgante e um bom desafio. Fui além do gerenciamento de projetos padrão, trabalhando em processos operacionais sob medida para atender às necessidades exclusivas da MYOB. Colaborei com a equipe mais ampla da MYOB para fazer brainstorming de processos para resolver problemas mais rapidamente. Além do dia a dia, uma grande parte foi descobrir como tornar as coisas mais eficientes e fazer com que essas melhorias se mantivessem.

Pei Zhao: Meu papel envolvia tanto construir relacionamentos sólidos com equipes diversas da cliente quanto garantir o alinhamento entre as partes interessadas.



Yingjie Guan: Como desenvolvedora, achei a experiência gratificante. Colaborei estreitamente com as equipes da MYOB para aprimorar os recursos do software, solucionar problemas e implementar o feedback das consumidoras deles. Essa experiência prática me permitiu aprimorar minhas habilidades técnicas e aprofundar minha compreensão das necessidades das consumidoras e das metas comerciais da MYOB. Foi uma grande oportunidade para eu crescer profissionalmente.

O que havia de novo ou inovador nesse projeto?





Na Chen: Este é o primeiro projeto de DAMO™ Managed Services com a MYOB, e introduzimos várias práticas novas que se mostraram eficazes. Por exemplo, aplicamos consistentemente a metodologia de avaliação de sistemas para ajudar a MYOB a identificar produtos e serviços adequados para operações DAMO e realizar avaliações de carga de trabalho.

Como parte disso, desenvolvemos uma metodologia para avaliações de sistemas, garantindo um processo tranquilo e completo. Para facilitar a transferência de conhecimento, criamos modelos de transferência padronizados, que simplificaram a transição.

Também implementamos um manual de FinOps, que nos permite realizar revisões regulares da infraestrutura de serviços para garantir que ela permaneça estreitamente alinhada com os objetivos comerciais da MYOB. Paralelamente, estabelecemos uma prática de Glean AI voltada para o aprimoramento da eficiência do trabalho. Ao aproveitar a ferramenta de Glean AI, conseguimos aprimorar nossos recursos analíticos, especialmente na análise de causa raiz, o que levou a uma solução mais rápida de problemas e maior eficiência para nossa equipe e para a MYOB. Esses são apenas alguns dos principais aprimoramentos que implementamos.

Yingjie Guan: Introduzimos vários recursos inovadores. Especificamente, incorporamos insights orientados por IA para oferecer à MYOB uma análise personalizada, que os ajuda a fazer a escolha mais inteligente. E, para melhorar a usabilidade, redesenhamos a interface da usuária para proporcionar uma experiência mais intuitiva e eficiente.