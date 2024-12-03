Quais práticas essenciais do livro são indispensáveis para equipes remotas?

O título já diz tudo: async-first. Isso significa que, ao colaborar remotamente, devemos priorizar ferramentas e abordagens assíncronas. Uma forma provocativa de expressar isso é considerar que reuniões não são a primeira opção; são o último recurso, o que quer dizer na prática que:

A escrita torna-se o principal mecanismo de comunicação nas equipes;

Nem tudo é urgente; a maioria das coisas pode esperar. Velocidade e produtividade não são a mesma coisa.

A escrita é a prática central da colaboração assíncrona. Ela é escalável, fácil de criar e editar. Criar entendimento compartilhado e distribuir conhecimento torna-se mais simples em uma cultura baseada na escrita. Ferramentas modernas, incluindo IA, tornam a produção e o consumo de textos menos trabalhosos.

Um ponto de atenção, no entanto, é que async-first não significa async-only. Existe valor em sincronizar com colegas e até em encontrar pessoas da mesma equipe presencialmente de vez em quando.

Quais desafios e oportunidades você identifica para o trabalho remoto nos próximos cinco anos?

O trabalho remoto não é para todas as pessoas ou para todas as empresas, e já escrevi extensivamente sobre isso. Empresas que abraçam a independência de localização e horário terão várias vantagens sobre suas concorrentes.

Organizações mais atraentes para os melhores talentos têm maior chance de se destacar. O trabalho remoto e assíncrono permite contratar pessoas de qualquer lugar e dá a elas flexibilidade para trabalhar nos horários mais convenientes.

Como exemplo, podemos citar a inclusão de mulheres no ambiente de trabalho:

A flexibilidade no trabalho triplica as chances de aceitação de uma vaga entre mães, de 15% para 48%;

Arranjos de trabalho remoto dobram as chances de aceitação de uma vaga para mães;

⅔ das pessoas com deficiência desejam trabalhar remotamente o tempo todo;

O trabalho remoto reduz as penalidades de renda para mães em 21% e as de horas semanais de trabalho em 9%.

Fonte: https://www.asyncagile.org/blog/the-end-of-remote-work